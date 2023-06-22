Бах о запрете украинцам соревноваться с россиянами: «На них наложили санкции свои же. Категорически не могу понять, зачем правительство это делает»
Томас Бах осудил решение правительства Украины запретить атлетам соревноваться с россиянами.
«Что касается украинских спортсменов, то они отсутствовали на тех же турнирах по дзюдо и тхэквондо. Их не допустило собственное же правительство, на них наложили санкции свои же.
Я категорически не могу это понять, зачем украинское правительство это делает. Это лишает украинских спортсменов возможности отобраться на Олимпиаду и радовать своих болельщиков.
Почему в теннисе украинцы могут соперничать с россиянами, а настольном теннисе – нет?
Сотни миллионов людей могли бы смотреть за тем, как на Олимпиаде представлены и соревнуются украинские спортсмены. Мы нацелены на то, чтобы выработать возможность для их участия.
Будем поддерживать каждого конкретного украинца, который захочет выступать на Олимпиаде», – заявил Бах на сессии МОК.
Украинцам запретили соревноваться с Россией, МОК недоволен. Что теперь будет?
Мне, вот интересно, в теннисной части они тоже откажутся участвовать (вероятно, это чуть ли не единственный вид, где россияне смогли бы поехать из-за этих "критериев" МОК)? Что-то в турнирах ATP и WTA не видно, чтобы незалэжные и самостыйные бойкотировали участие из-за наших?
Всё-таки примеры профессиональных лиг, типа НХЛ, очень показательны. Там быстро по рогам дадут за подобные фокусы. Ну а МОК на этом фоне смотрится откровенно жалко.
Вам хочу аналогичный вопрос задать- чего делают украинские спортсмены вне украины? Почему не в контрнаступе, ненька в опасности же)))
Ti obkakalsya.
Если у него совесть вообще есть. Украинцев ему вообще не жалко, сколько их останется и что вообще останется от Украины после войны.