Бах о запрете украинцам соревноваться с россиянами: «На них наложили санкции свои же. Категорически не могу понять, зачем правительство это делает»

Томас Бах осудил решение правительства Украины запретить атлетам соревноваться с россиянами.

«Что касается украинских спортсменов, то они отсутствовали на тех же турнирах по дзюдо и тхэквондо. Их не допустило собственное же правительство, на них наложили санкции свои же.

Я категорически не могу это понять, зачем украинское правительство это делает. Это лишает украинских спортсменов возможности отобраться на Олимпиаду и радовать своих болельщиков.

Почему в теннисе украинцы могут соперничать с россиянами, а настольном теннисе – нет?

Сотни миллионов людей могли бы смотреть за тем, как на Олимпиаде представлены и соревнуются украинские спортсмены. Мы нацелены на то, чтобы выработать возможность для их участия.

Будем поддерживать каждого конкретного украинца, который захочет выступать на Олимпиаде», – заявил Бах на сессии МОК.

Украинцам запретили соревноваться с Россией, МОК недоволен. Что теперь будет?