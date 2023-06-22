Бах о запрете украинцам соревноваться с россиянами: «На них наложили санкции свои же. Категорически не могу понять, зачем правительство это делает»

Теги МОК Томас Бах сборная Украины Политика Единоборства

Томас Бах осудил решение правительства Украины запретить атлетам соревноваться с россиянами.

«Что касается украинских спортсменов, то они отсутствовали на тех же турнирах по дзюдо и тхэквондо. Их не допустило собственное же правительство, на них наложили санкции свои же.

Я категорически не могу это понять, зачем украинское правительство это делает. Это лишает украинских спортсменов возможности отобраться на Олимпиаду и радовать своих болельщиков.

Почему в теннисе украинцы могут соперничать с россиянами, а настольном теннисе – нет?

Сотни миллионов людей могли бы смотреть за тем, как на Олимпиаде представлены и соревнуются украинские спортсмены. Мы нацелены на то, чтобы выработать возможность для их участия.

Будем поддерживать каждого конкретного украинца, который захочет выступать на Олимпиаде», – заявил Бах на сессии МОК. 

Украинцам запретили соревноваться с Россией, МОК недоволен. Что теперь будет?

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25 комментариев

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Франк Небо
О, до него начинает доходить нелогичность в поступках украинских функционеров. Может через 10 лет вновь что-то умное скажет
+19
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Алексей Ильин
Может Бах каждый день берёт ромашку, вырывает лепестки и приговаривает: <"адекватный", "неадекватный","адекватный", "неадекватный","адекватный", "неадекватный", "адекватный"...о, сегодня буду адекватным>. Ну или как там это у него работает?
+8
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Олег Кузнецов
Украина в стремлении наказать Россию, наказывает своих же спортсменов. У нас есть поговорка бомбить Воронеж, на Украине аналог поговорки ,наверное, бомбить Днепр.
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Konstantin Zagainov
Яка новость... аж прозрел херр Бах. Адекватность - это ни про украинские спортивные власти, ни про МОК. Да и, скажем так, мало олимпийских видов, где сейчас украинские спортсмены смогут составить конкуренцию лидерам. Отдельные виды лёгкой атлетики, теннис и т.п.
Мне, вот интересно, в теннисной части они тоже откажутся участвовать (вероятно, это чуть ли не единственный вид, где россияне смогли бы поехать из-за этих "критериев" МОК)? Что-то в турнирах ATP и WTA не видно, чтобы незалэжные и самостыйные бойкотировали участие из-за наших?
Всё-таки примеры профессиональных лиг, типа НХЛ, очень показательны. Там быстро по рогам дадут за подобные фокусы. Ну а МОК на этом фоне смотрится откровенно жалко.
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vanessa2021
Ответ Геннадий Тимченко
если на СВО не хватает военнослужащих, то почему отдельных военнослужащих не хотят туда отправлять, а, более того, пытаются отправить на соревнования в страны, признанные правительством РФ "недружественными"❓🤔
Потому что каждый должен заниматься своим делом. Ни одна страна никогда в истории не уходила на фронт всем мужским составом.

Вам хочу аналогичный вопрос задать- чего делают украинские спортсмены вне украины? Почему не в контрнаступе, ненька в опасности же)))
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Геннадий Тимченко
Ответ Konstantin Zagainov
А почему слово недружественные - в кавычках. Или вы сомневаетесь в том, что они таковыми являются?
кавычки означает цитирование дословное, если правительство РФ их так определило. умиляет настойчивое желание спротсменов-патриотов-военнослужащих, против воли правительства РФ каким-либо образом проникнуть на их территорию🧐
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Геннадий Тимченко
Ответ Konstantin Zagainov
Ну в советские годы на соревнованиях во враждебных государствах вполне себе участвовали: ФРГ, Канада, США и т.д. 😁
не было враждебных государств, официально утвержденных в СССР, в которые ездили военнослужащие, как спортсмены... как военнослужащие-инструкторы были
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Геннадий Тимченко
если на СВО не хватает военнослужащих, то почему отдельных военнослужащих не хотят туда отправлять, а, более того, пытаются отправить на соревнования в страны, признанные правительством РФ "недружественными"❓🤔
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CaSpeR-13
А почему бах не ответил на вопрос почему россияне соревнуются в теннисе а в других спортивных соревнованиях нет?
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fall_of_troy
Ответ Caerly
Днепр это река!)
Днепр — город на стыке центра, востока и юга Украины, административный центр Днепропетровской области, Днепровского района и Днепровской городской общины, а также центр Днепровской агломерации. Расположен на реках Днепр и Самара. Крупный промышленный, культурный, научный и инновационный центр.

Ti obkakalsya.
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Геннадий Тимченко
Ответ vanessa2021
Потому что каждый должен заниматься своим делом. Ни одна страна никогда в истории не уходила на фронт всем мужским составом. Вам хочу аналогичный вопрос задать- чего делают украинские спортсмены вне украины? Почему не в контрнаступе, ненька в опасности же)))
ну их правительство же не объявляло Польшу, Францию, Великобританию и другие страны "недружественными". мне непонятно желание российских военнослужащих попасть (с подключением всяких международных организаций) в страны, коротые правительство РФ объявило "недружественными" - если уж так хотят уехать из страны во время СВО, то пусть пытаются уехать хотя бы в нейтральные 👍
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Геннадий Тимченко
Ответ vanessa2021
Зачем украинским спортсменам вообще соревнования- они все в контрнаступе должны быть сейчас. Зеля объявил, что готов пожертвовать 1 млн военнослужащих в контрнаступе для успеха. Мясом завалить русских. А "мясо" по соревнованиям разбегается..
это враньё - не говорил он такого, это чьи-то больные фантазии (возможно, даже , ваши)
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Геннадий Тимченко
Ответ vanessa2021
В России люди хотя бы свое мнение свободно высказывают на эту тему, дискуссия идет. .. Украинских спортсменов и не спрашивают, чего и куда они хотят. Куда им Зеля сказал- туда они и идут маршем. Или не идут))) А спросили бы много чего интересного услышали бы в ответ.
дискуссия идёт? дайте ссылку, где основатель Putin Team Овечкин, за 16 месяцев СΒΟ высказался в её поддержку❓🤔
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Геннадий Тимченко
Ответ Konstantin Zagainov
Ах, ну да... они тогда назывались "вероятный противник".
ну вот - сами же признали своё враньё 👏👏👏
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vanessa2021
Ответ Геннадий Тимченко
это враньё - не говорил он такого, это чьи-то больные фантазии (возможно, даже , ваши)
Зеля не только говорил, но и делал. Эти мясные штурмы укрепленной обороны российской армии- целиком на совести Зели.

Если у него совесть вообще есть. Украинцев ему вообще не жалко, сколько их останется и что вообще останется от Украины после войны.
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