Депутат Свищев о невыдаче виз российским борцам: «На месте туристов призадумался бы – а стоит ли ехать в Испанию, если там такое отношение к России»

Теги Дмитрий Свищев юниорская сборная России жен юниорская сборная России UWW Борьба

Депутат Дмитрий Свищев призвал лишить Испанию права проводить соревнования по борьбе.

Ранее Испания отказала в выдаче виз российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате Европы. Он пройдет с 26 июня по 2 июля.

«Международная федерация (United World Wrestling – Sports.ru) должна лишить Испанию права на проведение данного мероприятия. Визовую поддержку, безопасность должны предоставлять организаторы, при поддержке местных властей.

Если власти не выполняют обещания – значит, должны в полной мере понести всю ответственность. Их нужно лишить права проводить соревнования по борьбе.

На месте туристов, которые очень любят Испанию, призадумался бы – а стоит ли туда ехать, тратить там свои деньги, если там такое отношение ко всему, что связано с Россией», – сказал Свищев.

Испания не выдала визы сборной России по борьбе для въезда на молодежный чемпионат Европы

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2 комментария

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Oleg Olegov
"Если власти не выполняют обещания – значит, должны в полной мере понести всю ответственность"

Золотой Человек.
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Fullhouse
Может, прекратить одну кровопролитную войнушку? Тогда, глядишь, и лучше будут относиться
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