«Раньше закрывали человека шваброй в туалете. Сейчас в виде швабр визы и целый консульский инструмент». Карелин о проблемах спортсменов с въездом в страны

Александр Карелин сравнил визовые проблемы российских спортсменов со «шваброй».

Ранее Испания не выдала визы юниорской сборной России по борьбе. Из-за этого спортсмены пропустят молодежный чемпионат Европы, который пройдет с 26 июня по 2 июля.

– Как относитесь к тому, что Испания не дала визу нашей юниорской сборной на Чемпионат Европы? Можно ли это считать провокацией?

– Это было всегда. Не драматизируйте происходящее. До последнего всегда тянули, находили крючки. Мы же конкурентоспособные, если ситуацию можно расшатать, то они пытаются это сделать. Это только мы за честную конкуренцию.

– То есть это способ устранить конкуренцию?

– Раньше закрывали человека шваброй в туалете, чтобы он не вышел. Сейчас в виде швабр визы и целый консульский инструмент. Это пройдет, потому что честная конкуренция более привлекательна для публики, – сказал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Карелин.

Испания не выдала визы сборной России по борьбе для въезда на молодежный чемпионат Европы