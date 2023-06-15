«Раньше закрывали человека шваброй в туалете. Сейчас в виде швабр визы и целый консульский инструмент». Карелин о проблемах спортсменов с въездом в страны

Теги Александр Карелин Политика юниорская сборная России жен юниорская сборная России Борьба

Александр Карелин сравнил визовые проблемы российских спортсменов со «шваброй».

Ранее Испания не выдала визы юниорской сборной России по борьбе. Из-за этого спортсмены пропустят молодежный чемпионат Европы, который пройдет с 26 июня по 2 июля.

– Как относитесь к тому, что Испания не дала визу нашей юниорской сборной на Чемпионат Европы? Можно ли это считать провокацией?

– Это было всегда. Не драматизируйте происходящее. До последнего всегда тянули, находили крючки. Мы же конкурентоспособные, если ситуацию можно расшатать, то они пытаются это сделать. Это только мы за честную конкуренцию.

– То есть это способ устранить конкуренцию?

– Раньше закрывали человека шваброй в туалете, чтобы он не вышел. Сейчас в виде швабр визы и целый консульский инструмент. Это пройдет, потому что честная конкуренция более привлекательна для публики, – сказал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Карелин.

Испания не выдала визы сборной России по борьбе для въезда на молодежный чемпионат Европы

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12 комментариев

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Павел Мельников
Визы у Карелина - препятствие, а запрет выезда с наличием повестки - здоровые и уместные ограничения.
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geoo9
Швабры сейчас некий символ времени, особенно в местах не столь отдаленных
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alex savca
То есть он осознал что живёт в туалете? Очень странная параллель...
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Dolphus
Это было всегда… ну конечно, ведь сейчас ничего не происходит, и цивилизованный мир просто так закрывается от нас!?
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Дмитрий Осипов
Сан Саныч, это понятно, что вокруг враги, но вы же сенатор совета федерации, член высшего совета самой могущественный партии России, Герой РФ, вот как вы помогли простым юниорам попасть на соревнования? разве занимая столь высокие посты у вас нет влияния?
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Ноу Нейм
Раньше швабрами закрывали в туалетах, а сейчас насилуют, причем же свои своих же, тут не какой запад не нужен
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Сикарио
Раньше)) Любимое занятие неандертальцев вспоминать "былые времена"
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gukmamop
новости спорта
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HRYNDEL
Зашвобрило человека!
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колючий ёжик
В Европе почти все страны могут посещать друг друга без виз, та же Шенгенская зона (куда входят только 27 стран из полусотни европейских) без виз доступна жителям почти всех стран... кроме Турции, Беларуси и России. Конечно, можно обвинить европейцев в русофобии и туркофобии, но скорее именно эти 3 страны делают всё возможное, чтобы визы между ними и ЕС продолжали существовать. В своё время даже вплотную подошли к тому, чтобы эти визы отменить, но совершили поворот на 180 градусов и решили, что нам не по пути с богатыми и успешными европейцами...
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Atsuktuvas
Кто-то идет в будущее, а мы идем - враньше.
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Ян Облак
Ой какое интересное слово в заголовке. Редакция хорошо знакома с современными мемами.
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