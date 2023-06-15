Журова о невыдаче виз российским спортсменам: «Допускаю, что практически каждая страна будет отказывать. Это не про спорт, это политика»

Теги Светлана Журова Политика юниорская сборная России жен Борьба

Светлана Журова назвала политизированным отказ российским спортсменам в выдаче виз.

Ранее Испания отказала в выдаче виз юниорской сборной России по борьбе. Из-за этого спортсмены пропустят молодежный чемпионат Европы с 26 июня по 2 июля.

«Допускаю, что сейчас практически каждая страна будет отказывать в выдаче виз. Мы видим, что Польша, Великобритания не всем дают визы. Они понимают, что международные федерации допустили, а каждая страна имеет право не дать визу человеку.

И международная федерация не может ничего с этим сделать, они не могут воздействовать на правительство. Таким образом некоторые страны убирают такого соперника, как Россия. Это не про спорт, это политика. Причем одних россиян пускают, а другим отказывают. В итоге не едут сильные спортсмены.

Международная федерация и российская сторона в такой ситуации не понимают, что делать. Можно лишить Испанию соревнований, но другая страна сделает то же самое. А кому отдавать? Отбирать соревнования у всего мира – это будет коллапс», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

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