«Теперь казахи познакомятся с русской народной игрой – считать расклады перед последним туром». Насладимся лучшими комментами месяца
Привет! Это новая подборка лучших комментариев месяца. Перед стартом напоминаем:
● перед вами не прямой список самых заплюсованных комментов – мы отобрали из них те, которые показались нам наиболее интересными, остроумными или просто смешными;
● все картинки кликабельные – при желании можно перейти в сами новости и посты.
Лучших из лучших выбираете вы – внизу вас ждет опрос!
Самые заплюсованные тексты октября-2023
Какой комментарий понравился больше всех?
474 голосa
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Но герой увековечен в подборке, покойся с миром, воин :’)
Как будто отдулся и за себя, и за дохлый сентябрь)
Судя по обилию голосов за 20-е и 19-е место, народ слегка не разобрался в голосовании)))