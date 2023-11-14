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«Теперь казахи познакомятся с русской народной игрой – считать расклады перед последним туром». Насладимся лучшими комментами месяца

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Привет! Это новая подборка лучших комментариев месяца. Перед стартом напоминаем:

●‎ перед вами не прямой список самых заплюсованных комментов – мы отобрали из них те, которые показались нам наиболее интересными, остроумными или просто смешными;

●‎ все картинки кликабельные – при желании можно перейти в сами новости и посты.

Лучших из лучших выбираете вы – внизу вас ждет опрос!

Самые заплюсованные тексты октября-2023

Какой комментарий понравился больше всех?
474 голосa
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16 комментариев

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Фарид Харисов
7 место — «Пользователь Заблокирован»

Но герой увековечен в подборке, покойся с миром, воин :’)
+33
0
+33
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Александр Комогорцев
шли недели, месяцы, годы, а самым смешным в этом мире все равно оставались фэйковые цитаты Стэтхэма (с) Стэтхэм
+28
0
+28
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Валера Терентьев
Почему картинки не пронумерованы? Кто умеет считать, ткните вместо меня за заблокированного пользователя.
+13
-4
+9
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Evgeny Trifonov
Ответ Валера Терентьев
Почему картинки не пронумерованы? Кто умеет считать, ткните вместо меня за заблокированного пользователя.
в самом низу картинки указано место
+8
-1
+7
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Oleg Olegov
Октябрь на комменты был хорош.
Как будто отдулся и за себя, и за дохлый сентябрь)
+5
0
+5
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Potapson
Ну что же, с юмором у нас всё в порядке. Это радует! 😂
+2
-1
+1
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Ibra Meji
Ответ Александр Комогорцев
шли недели, месяцы, годы, а самым смешным в этом мире все равно оставались фэйковые цитаты Стэтхэма (с) Стэтхэм
Знаешь Пугачёву? Это он её напугал...
+2
-1
+1
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Фёдор Кузнецов
Судя по никам в топе всегда одни и теже же
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Lavinka
Огнище !
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Rhett Butler
Не, ну так не честно, хотя бы 3 варианта дали выбрать, один очень сложно!)
Судя по обилию голосов за 20-е и 19-е место, народ слегка не разобрался в голосовании)))
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Rhett Butler
похоже 20-е и 1-е место нужно будет складывать)
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Фуфик Полосатый
русская народная игра - смотреть как играют другие и катать товарняки
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Ответ года
Ответ Фарид Харисов
7 место — «Пользователь Заблокирован» Но герой увековечен в подборке, покойся с миром, воин :’)
2 место тоже, да?
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Ibra Meji
Ответ Валера Терентьев
Почему картинки не пронумерованы? Кто умеет считать, ткните вместо меня за заблокированного пользователя.
Хотя бы рекламные.
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D-oh!
Ответ Валера Терентьев
Почему картинки не пронумерованы? Кто умеет считать, ткните вместо меня за заблокированного пользователя.
Нумерация есть, но в глаза не бросается. Думаю, многие хотели проголосовать за первый, но проголосовали за последний (и я в их числе). По этой причине у 20-го места столько голосов
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