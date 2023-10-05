Дэвид Бекхэм вынудил Викторию рассказать, что отец возил ее в школу на Rolls-Royce.

В документальный фильм об экс-футболисте « » и « », который вышел на Netflix сегодня, вошел разговор Дэвида и Виктории, случившийся после того, как она стала рассказывать о своем происхождении.

«Мы оба выросли в семьях, которые очень много трудились. Мы из рабочего класса», – сказала Виктория. Бекхэм, находившийся в тот момент в соседней комнате, услышал это, выглянул из-за двери и сказал: «Будь честной!» Виктория ответила: «Я говорю честно!»

Затем Дэвид спросил: «На какой машине папа возил тебя в школу?» Она начала отвечать: «Мой папа занимался...» Бекхэм ее перебил и сказал: «Нет. Один ответ». «Мой папа...» – продолжила Виктория. «Что это была за машина?» – снова спросил Бекхэм. «Это непростой ответ», – сказала Виктория. «На какой машине папа возил тебя в школу?» – повторил Дэвид. «Смотря о чем речь», – сказала она. «Нет. Нет, нет, нет», – отреагировал Бекхэм.

«Окей. В 80-х у моего папы был Rolls-Royce», – сказала Виктория.

«Спасибо», – сказал и скрылся за дверью.

Дэвид и Виктория женаты 24 года. У них четверо детей.

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