Виктория Бекхэм сказала, что они с Дэвидом – из рабочего класса. Услышав это, экс-футболист вынудил ее рассказать, что она ездила в школу на Rolls-Royce

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Дэвид Бекхэм Ла Лига светская хроника Виктория Бекхэм ахахаха Фильмы Футбол

Дэвид Бекхэм вынудил Викторию рассказать, что отец возил ее в школу на Rolls-Royce.

В документальный фильм об экс-футболисте «Манчестер Юнайтед» и «Реала», который вышел на Netflix сегодня, вошел разговор Дэвида и Виктории, случившийся после того, как она стала рассказывать о своем происхождении.

«Мы оба выросли в семьях, которые очень много трудились. Мы из рабочего класса», – сказала Виктория. Бекхэм, находившийся в тот момент в соседней комнате, услышал это, выглянул из-за двери и сказал: «Будь честной!» Виктория ответила: «Я говорю честно!»

Затем Дэвид спросил: «На какой машине папа возил тебя в школу?» Она начала отвечать: «Мой папа занимался...» Бекхэм ее перебил и сказал: «Нет. Один ответ». «Мой папа...» – продолжила Виктория. «Что это была за машина?» – снова спросил Бекхэм. «Это непростой ответ», – сказала Виктория. «На какой машине папа возил тебя в школу?» – повторил Дэвид. «Смотря о чем речь», – сказала она. «Нет. Нет, нет, нет», – отреагировал Бекхэм.

«Окей. В 80-х у моего папы был Rolls-Royce», – сказала Виктория.

«Спасибо», – сказал Бекхэм и скрылся за дверью.

Дэвид и Виктория женаты 24 года. У них четверо детей.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

65 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
che_guevara
Виконька из тех, кто говорит: "Если ты бездомный, то просто купи дом"
+251
-3
+248
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Sigma moment🗿
Быстро аннулировал попытку примазаться к пролетариату😎
+196
-3
+193
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Как у нас Собчак.. тоже из рабочих и крестьян.. когда нужно))
+86
-3
+83
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barsa! bolshe chem klub
—Вы написали что у вашего папа фирма на 100 000 работников??
— Да пасека у него. Пчел держит.😅😅🤭
+62
-1
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Ответ che_guevara
Виконька из тех, кто говорит: "Если ты бездомный, то просто купи дом"
«Если ты голодный, просто закажи еды»🤓
+59
-1
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dudufufu
На рабочем Роллс-Ройсе - рабочий класс.
+52
0
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LoveGreguar
Ответ che_guevara
Виконька из тех, кто говорит: "Если ты бездомный, то просто купи дом"
Если у этих людей нет хлеба, пусть едят пирожные. (с) )))
+51
0
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fussballer
Вот как шикарно живёт рабочий класс на процветающем Западе.
+47
0
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Three Days Grace
господа, всем советую по возможности родиться в богатой семье
+38
0
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий
Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
Такой разговор, попавший в фильм, классная фишка для зрителя из Англии. Они обожают такую самокритику и добавят обожания семейству)
+35
-1
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZamoRano
Ответ ЦСКА1960
Комментарий скрыт
С точки зрения Маркса нет, ибо тот кто зарабатывает на Роллс Ройс так или иначе занимается эксплуатацией рабочего класса, а значит является буржуем!
+31
-4
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RokeSantaCruz
Виктория Бекхэм вроде нормальная, не кичится своим богатством, в скандалах не замешана, приятная женщина
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Старый Знакомый
Сложно представить каким был бы футбол не будь в нем Бэкхэма.
С годами Бэкс все больше и больше начинает нравится благодаря идеально выстроенному образу
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fussballer
Ответ TBFTT
Т.е она из обеспеченной семьи получается, тогда, как она стала стриптезершей?
Это для души.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lifar Skladchikov
Ответ Мукунку хороший
Как у нас Собчак.. тоже из рабочих и крестьян.. когда нужно))
Ну, кстати, не в защиту этой дамы, но всё же: Собчак всегда говорит, что она из богатой семьи и оч уважительно говорит про своего отца дейсвительно оч влиятельного (и вороватого) человека в 90х. Тут она не врёт.
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RokeSantaCruz
Ответ Andrew Chepaylo
Комментарий скрыт
Нет, но все новости о ней, на которые случайно натыкался, были положительные
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Углеводов нет
Вышли мы все из нарооода - дети семьи трудовооой...
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Хорошие у Бекхэм семейные отношения и юмор, респект!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilya Shilovskiy
батя водила
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егозово
Роллс-Ройс — орудие английского пролетариата
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aram Avanesian
Ответ Three Days Grace
господа, всем советую по возможности родиться в богатой семье
Вот действительно хороший совет . В моё время никто не поставил на правильный путь и теперь я не богат
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Ну это классно!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Demyan Grachev
напоминает стенания наших мошенников типа гасана гусейнова, маслова, блиновской и прочего шлака
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexey Filin
Википедия: Виктория окончила среднюю школу St. Mary’s High School в Чесханте, графство Хартфордшир. В детстве достаток семьи смущал юную Викторию, и она просила отца не высаживать её около школы из семейного Rolls Royce[10]. Виктория говорила, что в детстве была объектом запугиваний и чувствовала себя аутсайдером.

А Дэвид реально из пролетариев)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
viktorpavlov70
Ответ Kranmeister
Тина Канделаки : " я тоже ездила!"
И не просто ездила, а работала)))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий