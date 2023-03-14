13 комментариев

«Барсе» грозит исключение из Ла Лиги? Сегундочку!». В лучших комментах февраля горячо
Привет! Это новая подборка лучших комментариев месяца. Перед стартом напоминаем:
• перед вами не прямой список самых заплюсованных комментов – мы отобрали из них те, которые показались нам наиболее интересными, остроумными или просто смешными;
• все картинки кликабельные – при желании можно перейти в сами новости и посты.
🏆 Итоги голосования за лучших блогеров-2022. Задержались, но пришли с подарками!
Топовое фото: Gettyimages.ru/David Ramos
Про Швайнштайгера и Иванович тоже уже шутили миллион раз, подобные комменты почти под каждой новостью о них
в топ попадают ребята, которые открывают новость по уведомлению. ну и стадное чувство делает своё дело