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«Барсе» грозит исключение из Ла Лиги? Сегундочку!». В лучших комментах февраля горячо

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Привет! Это новая подборка лучших комментариев месяца. Перед стартом напоминаем:

•‎ перед вами не прямой список самых заплюсованных комментов – мы отобрали из них те, которые показались нам наиболее интересными, остроумными или просто смешными;

•‎ все картинки кликабельные – при желании можно перейти в сами новости и посты.

🏆 Итоги голосования за лучших блогеров-2022. Задержались, но пришли с подарками!

Топовое фото: Gettyimages.ru/David Ramos

13 комментариев

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serhio_ramos_
Когда все работали,Саша уже сидел это топ.
+2
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+2
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Фан Рубина
В кои-то веки действительно юморные коменты.
0
0
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Кайрат Кырбасов
Про Швайнштайгера и Бронислава Ивановича прямо шикарно 😂😂😂
0
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0
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МТБ
В целом подборка норм, но коммент про Лудогорец перестал быть остроумным ещё в 2018 году и по мне использовать такую шутку это моветон.
Про Швайнштайгера и Иванович тоже уже шутили миллион раз, подобные комменты почти под каждой новостью о них
+1
0
+1
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An Kr
Сегундочка!-топ
+5
-1
+4
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JBa
Ответ Макс Фет
много хороших комментариев, но есть и гениальные
гениальные редко оказываются в топе

в топ попадают ребята, которые открывают новость по уведомлению. ну и стадное чувство делает своё дело
+4
0
+4
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Роман
Про Мостового и Дзюбу оригинально.
0
-1
-1
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alexmax mam
Про Карпина - топ
+11
0
+11
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Фёдор Кузнецов
Давно такой хорошей подборки не было
+13
-1
+12
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Aboba Boba
Да, в этот раз удалась подборка)
+16
0
+16
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rej1sta
Комментарий с интервью Google translate больше всего понравился)
+13
-3
+10
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Макс Фет
много хороших комментариев, но есть и гениальные
+41
-1
+40
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fellx
Сегунда славы для Барсы
+5
-12
-7
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