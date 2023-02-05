Серхио Рамос: «Месси – лучший игрок, появлявшийся в футболе. Я страдал, играя против него. Теперь наслаждаюсь»

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Ла Лига Футбол

Серхио Рамос считает Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

«Несколько лет я страдал, играя против Месси. Теперь я наслаждаюсь им.

Это лучший игрок, когда-либо появлявшийся в футболе», – сказал защитник «ПСЖ» в интервью клубному телевидению.

Рамос играл за «Реал» на протяжении 16 лет. Все это время Месси противостоял ему, выступая за «Барселону». Летом 2021 года они оба перешли в «ПСЖ».

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78 комментариев

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Игорь Климов
Ответ Айтуар Куат
По влажным фантазиям
А у тебя влажные фантазии?
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Андрей Бандалак
Ответ rigobersong
А что еще говорить, если Рамос после 9ти лет в реале с Кринжем не позвал его на свадьбу, а Месси в первый же день прилета в Париж предложил пожить у него и обустроиться:) У Месси везде друзья которые к нему хорошо относятся. Неймар, Суарес, Агуеро, Ди Мария и десятки других людей для кого он авторитет и которые берут с него пример. Величайший игрок в истории футбола!:)
Это как реальные генералы об врагов и экс генералы!)) Небо и земля
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Андрей Бандалак
Ответ rigobersong
А что еще говорить, если Рамос после 9ти лет в реале с Кринжем не позвал его на свадьбу, а Месси в первый же день прилета в Париж предложил пожить у него и обустроиться:) У Месси везде друзья которые к нему хорошо относятся. Неймар, Суарес, Агуеро, Ди Мария и десятки других людей для кого он авторитет и которые берут с него пример. Величайший игрок в истории футбола!:)
Вот что значит выйти из сект-пресс службы клуба! И это не только про Реал.
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Игорь Климов
Ответ Men77
Игорек, не душни). Я имел ввиду после расставания/развода
Ок, понял) Это я для остальных эту информацию подчеркнул, что Джорджина находится на контракте в отношениях.
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нелюбитель футбола
Ответ Вера Шэнайт
Быстро переобулся
Почему переобулся... Чтобы это сказать, надо поиграть с обоими ... Поиграв с Месси после Гешы он и вынес вердикт...
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psa.1207
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Самое лучшее поздравление Роналду с днём рождения
Сейчас фруктовые сестры с ума сойдут. Я уже слышу их визг через тысячи километров.
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Айтуар Куат
Просто потому что играет в одном клубе)
С кринжом они играли больше в 5 раз 🤣
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serserdada
услышать такое от попахивающего рамоса не очень удивительно, было бы гораздо интереснее услышать что на самом деле думает о рамосе Месси
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SPB Patriot
Так же Серхио Рамос пару лет назад: «Криштиану - лучший игрок Мира! Я счастлив играть с ним в одной команде!»
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lama_kuka
Срочно несите огнетушители, будем тушить Алонса)))))
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Я Гражданин Мира
Ответ прощай Роналду
Секса-трик
Ну вы гений!
Я как то не догадался!🤣🤣🤣
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Antonio Marcas
Ответ Dani Schestov
А ведь был таким красивым...
Братан coldest moment 🥶🥶🥶🥶🥵🥶🥵🥵🥵🥵
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прощай Роналду
Ответ Я Гражданин Мира
Это не хет - трик, это не что больше
Секса-трик
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Antonio Marcas
Ответ rigobersong
А что еще говорить, если Рамос после 9ти лет в реале с Кринжем не позвал его на свадьбу, а Месси в первый же день прилета в Париж предложил пожить у него и обустроиться:) У Месси везде друзья которые к нему хорошо относятся. Неймар, Суарес, Агуеро, Ди Мария и десятки других людей для кого он авторитет и которые берут с него пример. Величайший игрок в истории футбола!:)
Если что я фанат Месси.
Но не надо его как бога он тоже человек и тож как Криш мудак.
Ты слышал про отель Месси?
Про этого спроста вышла статья.
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Xm.md
Ответ AC_Milan_7
Бывший игрок и легенда Реала, говорит что лучший игрок появлявшийся на поле, это воспитаник и легенда Барсы) вот оно настоящее неподдельное величие
Он на контракте с ПСЖ. Только не говори, что не знал
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Айтуар Куат
Ответ Игорь Климов
Несомненно, что Лео Месси на данное время является, как минимум, величайшим футболистом современности. 🇦🇷
По влажным фантазиям
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Antonio Marcas
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Самое лучшее поздравление Роналду с днём рождения
Лол ржунемаго
+1
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Самое лучшее поздравление Роналду с днём рождения
Рамос теперь никогда больше не будет приглашён на улётную вечеринку в бассейне с аппетитным салатом с семенами киноа и спелой клубникой. Про открытки на Рождество тоже пусть забудет😤
+13
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ЭлектроВеник
Ответ Великий Алонсо
Серхио Рамос с этого дня перестал существовать. Пошёл ты
хахахахахаа
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Андрей Хенто
Жизнь конечно очень интересная штука, скажи два года назад, что капитан Мадрида и капитан Барселоны будут играть вместе в ПСЖ, приехали бы санитары.
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Oleg
Ответ Айтуар Куат
Просто потому что играет в одном клубе)
Он и раньше об этом говорил.
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Men77
Ответ Игорь Климов
Так она и не замужем.
Игорек, не душни). Я имел ввиду после расставания/развода
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alexis2020
Ответ Великий Алонсо
Серхио Рамос с этого дня перестал существовать. Пошёл ты
Ну тебе же виднее, чем Рамосу, который с Роналду сотни матчей сыграл
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Men77
Ответ Маноло Санчи́с
Он играет с ним в одной команде, что ещё он должен был сказать? По-моему, уже давно нужно привыкнуть, что те кто играет в одной команде с Роналду и Месси, облизывают их с ного до головы.
открою страшную тайну,когда не хотят обидеть одноклубника, то говорят - "один из лучших ", а не однозначно лучший)
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Fox_Mulder_12
Ответ Илья Банюк
Комментарий удален модератором
Ходят слухи, что это ИИ, созданный спортс.ру. Второй экземпляр - Великий Алонсо. Эти двое генерируют такое количество бреда только лишь для того, чтобы вы байтили. Постарайтесь не писать им.
+6
-1
+5
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