Серхио Рамос: «Месси – лучший игрок, появлявшийся в футболе. Я страдал, играя против него. Теперь наслаждаюсь»

считает лучшим игроком в истории футбола.

«Несколько лет я страдал, играя против Месси. Теперь я наслаждаюсь им.

Это лучший игрок, когда-либо появлявшийся в футболе», – сказал защитник « » в интервью клубному телевидению.

Рамос играл за « » на протяжении 16 лет. Все это время Месси противостоял ему, выступая за «Барселону». Летом 2021 года они оба перешли в «ПСЖ».