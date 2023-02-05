Серхио Рамос: «Месси – лучший игрок, появлявшийся в футболе. Я страдал, играя против него. Теперь наслаждаюсь»
Серхио Рамос считает Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.
«Несколько лет я страдал, играя против Месси. Теперь я наслаждаюсь им.
Это лучший игрок, когда-либо появлявшийся в футболе», – сказал защитник «ПСЖ» в интервью клубному телевидению.
Рамос играл за «Реал» на протяжении 16 лет. Все это время Месси противостоял ему, выступая за «Барселону». Летом 2021 года они оба перешли в «ПСЖ».
Я как то не догадался!🤣🤣🤣
Но не надо его как бога он тоже человек и тож как Криш мудак.
Ты слышал про отель Месси?
Про этого спроста вышла статья.