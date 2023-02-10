Иванович и Швайнштайгер ждут третьего ребенка

Теги Бастиан Швайнштайгер Ана Иванович светская хроника WTA Теннис

Экс-первая ракетка мира Ана Иванович объявила, что они с мужем, бывшим футболистом Бастианом Швайнштайгером, ждут третьего ребенка.

«Мы с Бастианом официально скоро будем в меньшинстве», – написала сербка.

Сейчас пара воспитывает двух сыновей – 5-летнего Люку и 3-летнего Леона.

Ана Иванович уже 6 лет не играет в теннис, но очень много зарабатывает – по контракту, которого нет даже у Курниковой

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20 комментариев

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art57
ну и заголовок... бронислав бы вздрогнул))
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Камо Мелкумян
Вот это было бы как сенсационная обложка в любом журнале. Не зная про кого, подумали бы что эт про Бронислава Ивановаича🤣
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Vova Jmur
и что? это женский журнал или спортинвый ресурс? ну ждут и ждут, к спорту это какое отношение имеет?
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«Мы с Бастианом официально скоро будем в меньшинстве», – написала сербка.

Тоже звучит как-то...
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Amalfitano
Иванович крутая! Современная медийная богатая девушка которая рожает 2 и более детей это уже редкость. Так она еще и красивая, зараза. Ради такой можно весь мир к её ногам бросить.
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Vlad Emelin
Сначала немного прифигел…
Я тоже, в голову пришло что они семейная пара, как-то заголовок лучше поменять)
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HI MARS
Долго запрягали,но быстро едут
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RYBvsSAB
забила ему 3 гола, молодцы
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Сергей Орлов
Ответ Екн Лор
Счастья и благополучия семье Бранислава и Бастиана
Неплохо)
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Великий Алонсо
В 36 лет уже родит бабуля
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Виталий Губарев
Неужели все забыли про такую теннисистку ?)))
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Илья Игнатьев
Слон наш 💪
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banchik1
Очень для меня приятная пара, за которую всегда радуюсь. Как и Агасси и Граф.
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-1
-1
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blaugrana_man
Не ну ребят, заголовок топ 🤣🤣🤣
Я сначала было подумал про Бранислава)))))
+39
-4
+35
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Los Galácticos
Швайнштайгер красавчик, свою сперму по пустякам не тратит как некоторые.
Немецкая педантичность
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
x2dj8fx6q7
Кто еще допустил ужасную мысль про Бранислава? 😂😂😂
+5
-3
+2
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Александр Кузичкин
Главное,что не Бранислав Иванович))))
+9
-4
+5
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Екн Лор
Счастья и благополучия семье Бранислава и Бастиана
+105
-7
+98
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Vlad Emelin
Сначала немного прифигел…
+50
-1
+49
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Los Galácticos
Швайнштайгер красавчик, свою сперму по пустякам не тратит как некоторые.
+3
-9
-6
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