Иванович и Швайнштайгер ждут третьего ребенка

Экс-первая ракетка мира Ана Иванович объявила, что они с мужем, бывшим футболистом Бастианом Швайнштайгером, ждут третьего ребенка.

«Мы с Бастианом официально скоро будем в меньшинстве», – написала сербка.

Сейчас пара воспитывает двух сыновей – 5-летнего Люку и 3-летнего Леона.

Ана Иванович уже 6 лет не играет в теннис, но очень много зарабатывает – по контракту, которого нет даже у Курниковой

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