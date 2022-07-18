Ведущий профессор Оксфорда доказал: Криштиану Роналду — величайший игрок всех времен. Все благодаря фактору X

Утверждает, что это неопровержимый факт.

Роналду входит в число тех, кого считают GOAT в футболе, наряду с Лионелем Месси, Диего Марадоной и Пеле.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» — номер один в сердцах и умах многих, потому что он доказал свое мастерство в нескольких лигах — и это одна из причин, по которой он возглавил рейтинг, составленный профессором Оксфорда.

Профессор математики из Оксфорда доктор Том Кроуфорд разработал индекс GOAT, чтобы доказать, кто на самом деле является величайшим футболистом всех времен.

Роналду получил оценку 100%, а Месси, Пеле, Ференц Пушкаш и Роналдо Назарио вошли в пятерку лучших игроков, выигравших два или более «Золотых мяча».

Есть семь критериев, по которым Роналду возглавил рейтинг. Клубные рекорды и титулы — это первые два, затем следуют статистика на уровне сборных и международные титулы, отдельно учитываются «Золотые мячи», индивидуальные награды и сезоны «фактора X», учитывающего статистику игроков в последние 5 сезонов и их ключевой вклад в победы своего клуба.

Бывший нападающий «Реала» Роналду забил 815 голов в 1122 играх за свою карьеру во всех соревнованиях, а легенда «Барселоны» Месси забил 769 голов в 974 матчах.

Что касается клубных трофеев, то на первое место выходит игрок «Пари Сен-Жермен», хотя у Роналду на одну победу в Лиге чемпионов больше и титулы в национальных чемпионатах в трех странах.

На международном уровне португальский нападающий на голову выше своего соперника, став лучшим бомбардиром сборных всех временв прошлом году. И Лео, и Криш выиграли главные соревнования на своих континентах: Роналду выиграл Евро-2016, а Аргентина выиграла Кубок Америки прошлым летом.

Семь "Золотых мячей" 35-летнего у аргентинца, пять у Роналду. У обоих высокие показатели с X-фактором, но по совокупности рейтинг профессора Тома Кроуфорда возглавил именно Роналду.

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