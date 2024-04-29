Марсьяль и Шоу пропустили шокирующее количество матчей «МЮ» начиная с сезона 2020/21

Антони Марсьяль и Люк Шоу регулярно отсутствовали в составе «Манчестер Юнайтед» на протяжении сезона 2023/24.

Француз провел всего 19 игр (в которых он забил два гола), а Шоу сыграл только 15 матчей.

Оба футболиста в последние годы не смогли избавиться от травм, хотя изо всех сил пытались поддерживать высокий уровень физической подготовки.

Фактически Шоу пропустил 68 матчей из-за травм с начала сезона 2020/21 за «красных дьяволов».

Марсьяль пропустил 65 игр за тот же период – причем оба в среднем пропускали более 15 матчей за сезон только из-за травм.

Эрик тен Хаг недавно подтвердил, что французский нападающий может сыграть за «красных дьяволов» в этом сезоне, его текущий контракт истекает в конце июня.

Тем временем Шоу упорно борется, чтобы подготовиться к финалу Кубка Англии, стремясь попасть в состав национальной сборной на Евро-2024.