Пардью посоветовал назначить главным тренером «МЮ» бывшего игрока клуба. Это не Руни или Кэррик

Алан Пардью предложил «Манчестер Юнайтед» заменить Эрика тен Хага бывшим игроком клуба. Тем более, что будущее голландца на «Олд Траффорд» находится под вопросом.

Во время эфира на talkSPORT, Пардью привел доводы в пользу того, что Марк Робинс должен получить шанс в бывшем клубе.

«У меня есть для вас тренер, − сказал бывший коуч «Ньюкасла». − Готовы ли вы? Он не иностранец, он не выигрывал голландскую лигу, он не выигрывал французскую лигу, он ваш бывший игрок, он блестяще провел четыре сезона, он почти победил вас в полуфинале − Марк Робинс».

«Вот так. Возьмите его. Он вам поможет, я вам говорю».

За семь лет работы в «Ковентри» Робинс проделал отличную работу и в прошлом сезоне едва не попал в АПЛ.

Несмотря на его связи с «МЮ», будет большим сюрпризом, если в клубе рискнут с Робинсом, учитывая отсутствие у него опыта работы тренером на самом высоком уровне.