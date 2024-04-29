Реакция Хейлунда на собственную замену и на замену Майну в матче с «Бернли» попала на камеру

Расмус Хейлунд провел не самый лучший матч за «Манчестер Юнайтед» против «Бернли» в Премьер-лиге, который закончился ничьей 1:1.

Датский форвард практически не получал мяч в последней трети и вообще не смог создать угрозу у ворот соперника.

Примерно на 65-й минуте Хейлунд и Кобби Майну были заменены Эриком тен Хагом на Амада Диалло и Скотта Мактоминея, чтобы добавить немного энергии в атакующую линию.

Хейлунд явно был не очень рад замене.

Датский нападающий испытал свою долю разочарования в дебютном сезоне в «МЮ», в котором он забил 14 голов.