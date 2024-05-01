Киммих о 2:2 с «Реалом»: «Бавария» играла лучше, у нас были более явные голевые моменты» 

Теги Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Йозуа Киммих Футбол

Йозуа Киммих оценил ничью с «Реалом» (2:2) в 1-м матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, мы играли лучше и у нас были более явные голевые моменты. Конечно, досадно, что соперник сравнял счет с пенальти. Но мы увидели, что мы более чем способны дать бой, были отрезки, когда мы контролировали игру и создавали моменты. Мы сможем сделать это и на следующей неделе. 

Еще ничего не решено, но победитель пойдет дальше», – сказал хавбек «Баварии».

«Бавария» перевернула полуфинал ЛЧ за три минуты. Верите, что пройдут «Реал»?

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5 комментариев
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Конечно, досадно, что соперник сравнял счет с пенальти.....
А Бавария будто два гола с игры забила)))
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Эта мантра уже не работает, против Реала надо реализовывать, а не играть лучше. Сане мог улучшать моменты и забивать верняки, но он спешил. Также и другие.
А оставлять километр пространства за спиной, где находится единственный Винисиус; это сильно, конечно.
Хз на что они надеятся, но в этом матче уже все решено. Побеждать надо было дома.
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Бавария доминировала , но надо забивать
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Так реал с такой игрой 3 последние ЛЧ взял. :)) обычной статистикой игру Реала не опишешь.
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Если бы не Лаймер, то все могло быть намного хуже
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