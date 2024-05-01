Киммих о 2:2 с «Реалом»: «Бавария» играла лучше, у нас были более явные голевые моменты» 

Йозуа Киммих оценил ничью с «Реалом» (2:2) в 1-м матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, мы играли лучше и у нас были более явные голевые моменты. Конечно, досадно, что соперник сравнял счет с пенальти. Но мы увидели, что мы более чем способны дать бой, были отрезки, когда мы контролировали игру и создавали моменты. Мы сможем сделать это и на следующей неделе.

Еще ничего не решено, но победитель пойдет дальше», – сказал хавбек «Баварии».

«Бавария» перевернула полуфинал ЛЧ за три минуты. Верите, что пройдут «Реал»?