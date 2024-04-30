😱 Рэшфорд может покинуть «МЮ» в конце сезона. Сумма трансфера - £100 млн.💰 Есть три претендента

«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Маркуса Рэшфорда, если клуб получит «достойное» предложение.

У нападающего остаётся четыре года по действующему контракту, но после трудного сезона «Юнайтед» готов выслушать предложения от потенциальных покупателей.

По свежей информации, три клуба могут побороться за трансфер игрока - «ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Бавария».

Если же Маркус решит остаться в Англии, то он до последнего будет ждать предложения «Арсенала». Ожидается, что «Юнайтед» попросит не менее £100 млн.

По неподтвержденной информации, «МЮ» может отпустить игрока за £68 млн, если его форма не улучшится до конца сезона.