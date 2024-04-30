Кристиан Эриксен рассказал о будущем в «Манчестер Юнайтед» на фоне слухов об уходе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен признался, что «не знает», что произойдет с его будущим этим летом.

У датчанина остался один год контракта с «Олд Траффорд».

Он вышел в стартовом составе в последних двух матчах «Юнайтед» в Премьер-лиге из-за травм других игроков команды, но в 2024 году он сыграл в лиге только четыре раза.

«У меня еще есть год по контракту с «Юнайтед», так что на данный момент я все еще игрок «Юнайтед». Что произойдет этим летом, я не знаю», - сказал он.

Но я невероятно рад быть здесь. Это отличный клуб, и я чувствую себя хорошо, так что посмотрим, что произойдет».