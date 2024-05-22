Серия «Рейнджерс» – «Флорида» важнее финала. Лучшая команда Кубка Стэнли играет тут

Хоккей года.

Каждый год мы ждем финала Кубка Стэнли – как финала ждут на любых других соревнованиях по всем видам спорта. Но в НХЛ в оценку финала вложена небольшая хитрость: команды делятся на конференции и идут к главному матчу по своему герметичному пути, восточные – по одному, западные – по другому.

И если так получается, что элита одной конференции по качеству обходит элиту другой, то настоящий финал – то есть по-настоящему решающая серия – случается раньше официального финала.

Кубок Стэнли-2024 – классический пример.

На Востоке минимум три команды подошли или подходят к тому, чтобы полноценно претендовать на чемпионство – кроме финалистов это еще и «Каролина». За пределами этой троицы – целый ряд голодных, в разной степени недоделанных, но звездных команд, в диапазоне от «Тампы» до «Торонто».

На Востоке сейчас больше звезд (ненамного, но больше), там больше менеджерского успеха – и поэтому немного больше реально сильных команд. Сетка Востока сейчас плотнее, в ней больше вызовов, и до финала конференции добираются алмазы.

И если вы не верите мне, то послушайте хотя бы Алексея Терещенко , который сказал: «Финал Восточной конференции «Флорида» – «Рейнджерс» можно назвать скрытым финалом Кубка Стэнли».

Это не отменяет того, что финал Запада может получиться грандиозным. Это не отменяет того, что победить в итоге вполне может западная команда (и это будет, скорее, объяснимо). Но с точки зрения построения и долгосрочного развития команд в НХЛ сейчас нет коллективов интереснее «Флориды» и «Рейнджерс».

Интереснее только мой телеграм-канал .

Обе организации достигли пика развития

Чтобы это понять, посмотрите, сколько и чего пережили и те, и другие.

«Рейнджерс»: подписание Панарина, вылет в плей-ин, невыход в плей-офф, взлет Шестеркина, подбор состава в защите, построение конкурентоспособной системы в защите, ва-банк прошлого сезона (Кэйн и Тарасенко на одном дедлайне), смена главного тренера, сохранение системы и наращивание мощи по всем фронтам.

«Флорида»: набор таланта на драфте, постепенный рост, выход на путь контендера при Кенневилле и его системе, «Президент Трофи» в 2022-м, смена тренера и обмен одной из главных звезд – Юбердо – на Мэттью Ткачака, которым организация подправила траекторию и, наконец, закономерно добралась до финала.

Успех в НХЛ – это вопрос многих лет выверенной работы с командой (включающий ошибки и работу над ними). И у «Флориды», и у «Рейнджерс» позади как раз эти годы. Кто-то выходит на пик раньше, кто-то до него вообще не добирается, но вот команды здесь, на самой верхней ступеньке клубного цикла, и завтра-послезавтра им сходить, но сегодня в лиге правят они.

Поражение для любой будет близким к катастрофе: успешный плей-офф-заход даже для сильнейших организаций большая удача, и упускать моменты, когда у ведущих игроков нет травм, когда дедлайн-усиление реально помогает – просто непростительно.

На столе в этой серии очень серьезные ставки.

В финале Востока – два лучших ядра современной НХЛ

Тут все очень просто: Панарин не верит в спад после тридцати и набирает 120 очков за сезон. Он обогащает передачами Трочека и Лафреньера – и те, в рифму со своим талантом, стали угрозой в составе контендера.

Крайдер и Зибанежад одновременно на подхвате и на лету – они играют в другой хоккей, и отчасти это проблема для «Рейнджерс», но между собой швед и американец образуют достаточно крепко сбитую связку, опасную с ходу, опасную позиционно, опасную и бросками, и скоростью.

«Флорида» – шикарный набор разноплановых талантов; на мой вкус, даже более яркий, чем у «Рейнджерс».

«Александр сейчас играет в лучший хоккей в мире. Он лучший хоккеист в мире прямо сейчас», – сказал про Баркова Ткачак, и это выглядит как чистая правда. Саша – одновременно и изысканный, и трудолюбивый форвард.

Кроме него там финишер Райнхарт (50+ голов в регулярке), спринтер Верхэге, биток Беннетт и Мэттью Ткачак, одновременно и волевой, и наглый, и тонкий игрок (разве что, катается не очень здорово).

Им всем 26-28 лет, и у них впереди еще несколько сезонов доминирования.

Для сравнения: у «Далласа» нет ни одного человека, который бы набрал больше 80 очков. У Робертсона как раз 80 – он 29-й бомбардир регулярки, и он не пропустил ни одного матча.

У «Далласа» в атаке нет ни одного топового исполнителя, которому было бы от 25 до 30 лет – все или старше (то есть – на сходе), или младше (то есть, еще идут к прайму). Исключение – только Роопе Хинтц, 73-й бомбардир регулярки.

За «Эдмонтон» играют два лучших хоккеиста на планете, но Нюджент-Хопкинс и Хайман, которые близко по результативности и, по идее, образуют вместе с 97/29 ядро «Эдмонтона», выпадают за пределы элитной конкурентоспособности в момент, когда от них убирают Макдэвида.

И когда «Ойлерс» тяжело, их главный тренер думает только том, чтобы собрать в одну связку Коннора и Леона – больше никто в составе команды реальной силы из себя не представляет.

В финале Востока – две элитные системы по игре без шайбы

Точно так же, как «ты не ты, пока голоден», ты не контендер в НХЛ, пока не наладил игру в защите.

На самом деле это довольно понятный раздел: пройти два раунда без защиты можно только если в первом играл с «Кингс», а во втором – с «Ванкувером». И сильнейшей командой плей-офф без шайбы был и останется «Бостон» (третья команда плей-офф по пропущенным), но подсвечу коротко – атаковать в матчах против «Рейнджерс» и «Флориды» чрезвычайно тяжело.

После прихода Мориса «Флорида» перестроилась – и, например, стала лучшей командой регулярки по голам, пропущенным при 5-на-5. А для «Рейнджерс» позиционная защита вообще стала частью идентичности, основой успеха – «Каролина», за 6 матчей забросившая в большинстве две шайбы, подтвердит.

Вратари не проблема команд, а их сильная сторона

Вот это намного интереснее, потому что видно определенную разницу между восточными финалистами и западными.

Шестеркин – лучший из оставшихся вратарей по проценту отраженных бросков и показателю GSAE (дословно – голы, отраженные сверх ожидаемых).

Бобровский – автор лучшего сэйва года.

У «Ойлерс» с вратарями очевидная беда (Скиннер играет основным, хотя показывает такую статистику, что его постоянно хочется сменить), и можно спорить, насколько статистика Эттинджера (а он как раз немного лучше Бобровского) иллюстрирует его равенство с Сергеем, но если взять совокупность – не только реакцию, но и опыт плюс стрессоустойчивость – есть ощущение, что Боб сейчас котируется выше.

Сергей нашел себя во «Флориде», Игорь потрясающе раскрывается в Нью-Йорке, и судьба не только финала, а вообще плей-офф во многом зависит от них.

Драма серии: добро с кулаками против зла с кулаками

Большая серия – это всегда большая драма, и в этом столкновении драматическим для меня сюжетом является вот что.

Есть такое выражение «добро должно быть с кулаками» – и, по-моему, оно идеально описывает харизму вот этих «Рейнджерс».

Посмотрите на Мэтта Ремпе. Он не так много играет в этом плей-офф, и в каждой второй смене угрожает вступить в драку, но все-таки он остается добряком, который расплывается в послематчевых интервью. Вред соперникам, генерируемый Ремпе, идет не со зла игрока, а потому что он большой. Размах его крыльев таков, что локти просто не помещаются на площадке и постоянно залетают кому-то в голову. Он этого не стесняется, и готов за себя постоять – добрый парень, но все-таки с кулаками.

Возьмите Артемия Панарина. Человек с самой обаятельной улыбкой в индустрии, отец уже двоих детей, отказался от смартфона, чтобы не забивать голову ерундой; показал настолько выдающийся прогресс в содержании игры и сделал для «Рейнджерс» именно ту разницу, за которую те ему платят.

Добряк? Еще какой. Но если надо – без проблем приложит Ти Джея Оши, который слишком много на себя взял.

Это необычная концепция, и «Рейнджерс» в этом смысле выделяется в ряду топовых команд последних лет.

При этом «Флорида» выделяется не меньше, но не за счет контраста, а на гиперболизации. «Пантерс» тоже с кулаками, но они – зло. Чистое, неприкрытое зло.

Носитель этой злобы очевиден. Мэттью Ткачак даром что один из лучших плеймейкеров лиги – просто угроза на льду. Он постоянно в жестком контакте с соперником, он готов жестить больше, чем нужно, и делает это.

Ткачак – это новый Кори Перри. Его заряд передается команде – в концовке проигрываемых матчей «Флорида» всегда устраивает массовую стычку, в результате которой 10-15 человек идут на скамейку штрафников.

И «Флорида», и «Рейнджерс» в своих амплуа органичны – при этом ни одна из сторон уходить от стычек не станет, и стычек, скорее всего, будет много.

И скорее всего, к четвертому матчу победа в серии станет для обеих команд личным делом, от чего шоу только выиграет.

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Фото: AP Photo /Derik Hamilton, Chris Seward