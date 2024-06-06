Русские итоги Кубка Стэнли: Овечкин впервые без голов, Шестеркин – лучший вратарь, Задоров – топище

17+8+8.

В плей-офф НХЛ стартуют 16 команд, но для зрителя из России это число произвольно трансформируется в какое-то другое – по количеству русских игроков, что выдвигаются за кубком в этом году.

В плей-офф-2024 наших было 33: по 8 вратарей и защитников, и 17 нападающих. Трое остаются в деле, но и по их выступлению уже многое понятно.

Вот каким был русский Кубок Стэнли этого года.

«Вашингтон»: Алексеев, Мирошниченко, Овечкин

Александр Алексеев – 4 матча, 0+1 Иван Мирошниченко – 1 матч, 0 очков Александр Овечкин – 4 матча, 0 очков

Формально «Вашингтон» не выглядит событием плей-офф (0-4 в первом раунде против «Рейнджерс»), но на самом деле заход был скорее неплохим: все матчи с лучшей командой лиги были интересными – «Кэпс» побились на славу.

Разочарование ровно одно: Овечкин закончил без гола. Не то чтобы он был очень нужен юридически (голы в Кубке Стэнли не идут в зачет гонки за Гретцки), но прежде Александр забивал при каждом появлении в плей-офф – тут тоже хотелось что-нибудь увидеть.

Это, впрочем, не должно шокировать: ставки растут, на всех забивал давят еще больше, чем в регулярке, и голы даются труднее. У Павелски, например, за три раунда – всего один гол. Уже подступает время, когда по-настоящему тащить «Вашингтон» должны другие бомбардиры, и спрашивать с Овечкина так, будто ему 25-30 лет, явно не стоит.

Алексеева и Мирошниченко в серии было не очень много – Александр сыграл все матчи, вроде бы не выпадал на фоне остальных защитников и закончил плей-офф третьим по игровому времени (именно среди защитников); Иван получил лишь 9 с половиной минут, 2 раза бросил – в общем, попробовал.

«Тампа»: Василевский, Сергачев, Кучеров

Андрей Василевский – 5 матчей, 89,7% отраженных бросков Михаил Сергачев – 2 матча, 0+1 Никита Кучеров – 5 матчей, 0+7

Сергачев, похоже, стал главным событием в плей-офф для «Лайтнинг»: он сенсационно вернулся на лед в четвертой игре, хотя восстановление должно было занять больше времени, и даже разговоров о его возвращении не было.

«У меня были мурашки по коже от того, как его приняли», – признался Стивен Стэмкос. Это правда – болельщики встретили Мишу очень шумно.

Сергачев вернулся достойно: помог взять тот самый четвертый матч и не особенно выпадал – чего можно ожидать после такой паузы. Другое дело, что «Тампе» против этой «Флориды» бы пригодились сто процентов Сергачева и, может быть, еще больше.

Василевский был одним из скрытых героев первого раунда. Да, цифры не впечатляют, но без его сэйвов «Тампа» вообще не цеплялась бы за матчи так, как в итоге цеплялась.

Ощущение от игры Кучерова остались самые противоречивые: с одной стороны – 7 очков, с другой – 0 голов и нет ощущения, будто Никита на что-то серьезно повлиял.

Похоже, что вывод напрашивается вот такой: в рамках условий, которые «Флорида» навязала «молниям» в первом раунде (и всем остальным соперникам дальше по турниру), Никите нужно было выкручиваться, чтобы выдать хоть какую-то результативность – и он примерно это и сделал.

«Виннипег»: Наместников

Владислав Наместников – 4 матча, 1+0

Наместников получил травму и не доиграл серию до конца – не то чтобы это прям потеря, но на месте в боттом-6 Влад отрабатывал довольно честно и, в целом, в составе выглядел своим.

«Лос-Анджелес»: Гавриков

Владислав Гавриков – 5 матчей, 0+2

Влад – один из основных защитников не самой сильной команды НХЛ, поэтому его нулевой «плюс-минус» при 5-на-5, скорее, стоит выделить. Но вот в меньшинстве не пошло совсем: аж 11 пропущенных за одну серию – и тут стоит напомнить, что «Кингс» играли против «Эдмонтона».

То есть против команды, которая в целом по плей-офф проходит с реализацией, близкой к 40%.

Короче, все объяснимо.

«Айлендерс»: Сорокин, Варламов, Романов, Исхаков

Илья Сорокин – 1 матч, 78,6% отраженных бросков Семен Варламов – 5 матчей, 91,4% отраженных бросков Александр Романов – 5 матчей, 0+1 Руслан Исхаков – 1 матч, 0 очков

«У нас был «Кадиллак» в двух матчах. На третью игру выбрали «Феррари», – вот таким комплиментом Патрик Руа объяснил замену Варламова на Сорокина по ходу серии с «Каролиной». И комплимент Сорокин не то чтобы отработал: 3 пропущенных броска из 14 (меньше 80%) и логичная смена по ходу игры.

Глубина вратарской бригады (лучшей в лиге, ведь так? Ну ок, после бостонской) считалась силой «Айлендерс», хотя сэйвов будто бы не хватило: Варламов давал довольно уверенного и даже элитного основного, но, чтобы проходить «Каролину», вратарь должен выдавать еще немного сверху, еще немного блеска.

Вот в поиске блеска Руа и делал замену – блеска так и не случилось. Хотя проблема «Айлендерс», конечно, не в воротах.

Романова в серии было не очень много, но это не всегда плохо – особенно если речь об уверенных защитниках топ-4 клуба НХЛ.

«Торонто»: Самсонов, Любушкин

Илья Самсонов – 5 матчей, 89,6 отраженных бросков Илья Любушкин – 7 матчей, 0+3

Любушкина «Лифс» брали, чтобы укрепить глубину защиты опытом и надежностью – в целом, то на то и вышло: играл Илья в основном с Морганом Райлли (это первый защитник «Торонто»), в их смену команда забила 4 гола, а пропустила один. Вот что про это скажешь, кроме «Гуд джаб»?

С Самсоновым намного сложнее, потому что его плей-офф-перфоманс стал таким же гармоничным продолжением этого сезона в целом, как весь сезон стал продолжением его карьеры в НХЛ. Когда его готовы списать – он приободряется и выдает хороший матч (или отрезок игры, если речь об одном матче). Когда от Ильи ждут продолжения качественного банкета – он перестает быть фактором.

То есть не сказать, что Самсонов провалился, но эти «листья» хотят в плей-офф видеть своего вратаря очень надежным. Вот Илья до этой планки не дотягивает.

«Вегас»: Барбашев, Дорофеев

Иван Барбашев – 7 матчей, 0+4 Павел Дорофеев – 1 матч, 0 очков

Про Дорофеева будет правильно сказать, что он получил ценный опыт: хоть и сыграл всего один матч и меньше 8 минут в нем, но выходил со Стивенсоном и Стоуном, а это ведь ого-го.

Барбашева, понятно, было намного больше, но его игра в этом плей-офф в целом иллюстрирует состояние всего «Вегаса»: вроде бы многое было на месте, но загореться как-то не вышло. В первой половине серии звено Барбашев – Айкел – Маршессо вспыхивало вот ровно как год назад, но то были именно вспышки и они закончились – в итоге Барбашева меняли на Гертла и переводили к Стивенсону/Стоуну, и там взрыва тоже не случилось.

«Колорадо»: Георгиев, Коваленко, Тренин, Ничушкин

Александр Георгиев – 11 матчей, 89,7% отраженных бросков Валерий Ничушкин – 8 матчей, 9+1 Яков Тренин – 10 матчей, 1+0 Николай Коваленко – 2 матча, 0+0

Фух. Ну, Валера Ничушкин стал одним из главных событий всего плей-офф – причем дважды, в диаметрально противоположных амплуа. Сначала как один из сильнейших форвардов турнира и даже один из сильнейших его снайперов.

А потом – ну, вы в курсе. Для «Эвс» ситуация с Ничушкиным разбила турнир на «до» и «после» – и стадия «после» была очень короткой.

Георгиев в роли основного вратаря команды смотрелся не идеально (его иногда будто бы потряхивает), но, по ощущениям, сильнее, чем примерно любой из предыдущих основных вратарей «Колорадо» – например, Грубауэр и Кюмпер.

Тренин со своей работой наемника в нижних звеньях справился довольно здорово (и даже забил!), а от Коваленко на этом этапе его карьеры трудно ждать чего-то ощутимого, особенно в плей-офф.

Олды порадовались: снова в «Колорадо» сошлись номер 51 и фамилия «KOVALENKO» – уже немало, на самом деле.

«Каролина»: Кочетков, Орлов, Свечников, Кузнецов

Петр Кочетков – 1 матч, 88% отраженных бросков Дмитрий Орлов – 11 матчей, 2+4 Андрей Свечников – 11 матчей, 2+9 Евгений Кузнецов – 11 матчей, 4+2

Свечников, как и вся атака «Каролины», смотрелся бойко, энергично, работоспособно, но слишком мало изобретал (вот вам факт: в серии с «Рейнджерс» была попытка лакросса, но исполнял не Свечников, а Кузнецов), маловато забил и уж точно недозабил важных для продвижения вперед голов.

Орлов со своей позиции защитника аж третьей пары, по впечатлениям, наиграл на хорошего защитника второй – если не обращать внимание на несколько лютых привозов, один из которых случился в шестой игре с «Рейнджерс» и подарил тем важный быстрый ответный гол при -2.

Кочетков, возможно, не великий вратарь, но по харизме и энергетике он какой-то максимально «ураганный»: технически Петя не делал ничего такого, чего не может Андерсен, но играл смелее, задорнее и (опять это слово) энергичнее. Есть ощущение, что на финише серии «Харрикейнс» не хватило именно его куража и задора.

Кузнецов дал Кузнецова на максималках: в основное время игры, в равных составах, выглядел так, что тренерам наверняка было немного боязно выпускать Женю на следующую смену (его иногда и не выпускали, и даже один раз не взяли в заявку), но при этом он взял и забил 4 гола, включая один очень важный, на ровном месте.

Кто бы ни присматривал Кузнецова в состав прямо сейчас (включая ту же самую «Каролину»), ему очень тяжело.

«Ванкувер»: Задоров, Подколзин, Михеев

Никита Задоров – 13 матчей, 4+4 Василий Подколзин – 2 матча, 0 очков Илья Михеев – 11 матчей, 0 очков

Задоров, похоже, один из главных русских игроков этого плей-офф (среди прочего, один из лучших бомбардиров) – вроде не скажешь, что он прямо вытащил «Ванкувер» во второй раунд и доминировал в серии с «Ойлерс», но он, во-первых, назабивал кучу эффектных голов (были и проходы из средней зоны и пушечные броски), а во-вторых, проявлял себя вербально (стычка с Кэйном стала одним из сюжетов серии с «Эдмонтоном»).

То есть его было прям много, и умение Никиты продать себя и любой свой успех втридорога намекает на то, что «Ванкуверу» нужно пожелать удачи.

Подколзин сыграл слишком мало и слишком вспомогательно, чтобы оставить в памяти какую-то содержательную характеристику, но сам факт появления в плей-офф всегда радует.

Вот Михеев точно разочаровал. У «Ванкувера» случился небольшой кризис с лидерской группой, не блистал Петтерссон (вроде бы из-за травмы), и как раз от Ильи в таких случаях ждешь роста, прогресса, да хотя бы голов – а их не было. Дакота Джошуа сыграл ярче.

«Рейнджерс»: Шестеркин, Панарин

Игорь Шестеркин – 16 матчей, 92,7% отраженных бросков Артемий Панарин – 16 матчей, 5+10

Впечатления от игры Панарина по ходу плей-офф пережили довольно неприятную инфляцию – объяснимую, учитывая текущий статус и уровень игры «Флориды» , но все-таки неприятную. Он начинал очень матеро и в первом раунде успел даже эффектно (и – по правилам) накостылять Ти Джею Оши, но таланты такого уровня измеряются поздними стадиями плей-офф, а в финале Востока голов Панарина (или голевых передач) точно не хватило.

Это объяснимо, и это не повод кидаться словами типа «провал», но – точно не хватило. Причем не только нам, а вообще команде: «Рейнджерс» же в атаке строятся на умении Панарина придумать смысл атаки или вычитать его в хитрых виражах партнеров – и без этих придумок становятся довольно заурядной (в смысле нападения) командой.

Что, положим руку на сердце, на последних минутах финала Востока и произошло.

Шестеркин вроде бы заслуживает более развернутого комментария, потому что был более-менее великолепен, но это тот случай, когда зачем лишние слова. Перед плей-офф его такой стихийный характер выглядел одной из возможных проблем «Рейнджерс» (мало ли – сорвется и наошибается), но Игорь доказал, что его способ седлать волну игры работает и под давлением, и в самые трудные ситуации. Да хоть там Ткачак с Райнхартом швыряются шайбами – он все прочитает и отобьет.

Отличный перфоманс, в экстремальные моменты – особенно.

«Даллас»: Дадонов

Евгений Дадонов – 19 матчей, 3+4

Женя стал идеальным олицетворением проблем и достоинств этого состава атаки «Далласа».

С одной стороны – опыт и понимание, на котором Дадонов исполнил пару таких вещей, что не стыдно показать вообще никому, особенно если учитывать уровень турнира.

С другой – текущий возраст и состояние: при всей любви к Дадонову, трудно поверить в то, что он готов на равных размениваться, например, со звеном Драйзайтля. Лет 5 назад он бы попробовал, сейчас – ну, не лучшая идея.

Отсюда и впечатление: в рамках амплуа игрока из группы поддержки – топ. Если иметь в виду большее – уже не топ.

«Флорида» (остаются в турнире): Бобровский, Куликов, Тарасенко

Сергей Бобровский – 17 матчей, 90,8% отраженных бросков Дмитрий Куликов – 17 матчей, 0 очков Владимир Тарасенко – 17 матчей, 3+3

Тарасенко уже точно не тот лихой снайпер, которого серия игр NHL запечатлела на обложке 2016 года, но в рамках этой «Флориды» ему достаточно комфортно: делает необходимый минимум в любой точке состава, иногда даже забивает – и эти голы становятся важными.

Куликов на дистанции в регулярку смотрелся слабым звеном защиты «Пантерс» – у них с Экманом-Ларссоном были откровенно неудачные матчи – но в плей-офф идет очень стабильно, хитует от души и с некоторым вызовом. И в атаку включается довольно лихо, хоть до сих пор и без очков.

Ну а Бобровский – это Бобровский. Общая надежность защиты «пантер» объясняется не его игрой, и в целом он вряд ли тот же, что 10 лет назад, но именно его опыт, его текущий скил, его спокойствие и его понимание, в какой момент необходимо отдать все, что у тебя есть, стали для «Флориды» тем самым штрихом, без которого кубок (или, по крайней мере, финал) просто невозможен.

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Фото: East News / Larry MacDougal via AP, AP Photo/Wilfredo Lee, AP Photo/Chris O’Meara, AP Photo/Frank Franklin II, AP Photo/Tony Gutierrez, AP Photo/Lynne Sladky, Ethan Cairns/The Canadian Press via AP, AP Photo/David Zalubowski, AP Photo/Alex Gallardo, AP Photo/Karl B DeBlaker, AP Photo/Michael Dwyer