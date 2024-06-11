До финала «Эдмонтон» реализовывал почти 40% большинства. Против «Флориды» не заходит ничего

Без этих голов шансов нет.

Если вы поищете самое весомое основание успеха «Эдмонтона» в этом сезоне (и всех последних), то сразу же наткнетесь на очевидное: большинство.

«Ойлерс» – четвертая команда регулярки с 26,3%, и до финала они шли, выжигая лед в большинстве. Когда сирена оформила завершение серии с «Далласом», процент реализованного Макдэвидом и компанией стремился к сорока – 37,3%.

Это практически две попытки из пяти – имея такой ресурс, ты можешь рассчитывать на победу даже при среднем качестве хоккея 5-на-5.

Естественно, большинство выглядело главным оружием «Эдмонтона» для финала. Эти 37,3% ведь никакая не случайность – первая спецбригада «Ойлерс» действительно хороша. В ней играют сразу два элитных плеймейкера – Макдэвид и Драйзайтль, которых дополняют игроки-функции:

1. Боец для пятака Зак Хайман.

2. Шустрый бегунок для заполнения пространства, отвлечения соперников и подыгрыша Райан Нюджент-Хопкинс.

3. Пушка на синей линии Эван Бушар.

Окей, если даже не 2 из 5, но хотя бы половина этого количества, как казалось, будут гарантированы.

Но – нет ничего. За два матча финала «Ойлерс» сыграл в большинстве 11:28 – это без малого шесть попыток – и пока гола нет.

И да, у «Флориды» идет ненамного лучше, но смысл финала в том, что «пантерам» голы в большинстве особо и не нужны. Команда Мориса создает преимущество во всех остальных разделах игры и в целом готова забирать серию и без большинства.

Именно поэтому «Ойлерс» зависят от этого напрямую. Им очень тяжело взламывать защиту «Пантерс» при 5-на-5 (тоже 0 голов за два матча). Защита же самого «Эдмонтона» держится неплохо, но допускает и будет допускать сбои, которые обходятся очень дорого.

Разницу им надо восполнять за счет своего самого ценного ресурса. Но этот ресурс отключен.

Два матча показали, что у «Флориды» нет шансов перекрыть одновременно и Макди, и Драя, но пока спецбригады меньшинства прекрасно справляются с тем, чтобы просто не давать «Ойлерс» в большинсве много свободы. Они максимально затрудняют вход в их зону, они максимально вкладываются в работу на вбрасываниях и в первые секунды после вбрасываний – когда игроки перемещаются и еще не расставились по зоне.

Они рассчитывают на игру Баркова, который просто нереально цепко отрабатывает по соперникам, выжимая их из зоны.

И у них все получается.

«Ойлерс», в целом, выдают очень крепкий финал, в котором держатся очень близко к сопернику почти все время матчей – но «Пантерс» наращивают свой отрыв при молчаливом согласии большинства «Эдмонтона».

Если так будет до конца серии, то и 4-0 не станут сюрпризом.

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Фото: AP Photo /Nathan Denette