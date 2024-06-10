Тарасенко показывает, что он боец: перестроился и прокачал глубину «Флориды»

Бьется за второй кубок.

Владимир Тарасенко должен был стартовать в НХЛ в 2012 году, но подвела несостыковка в отношениях лиги и профсоюза. Из-за локаута дебютный матч перенесся на январь 2013-го – и в нем Володя забросил сразу две шайбы (как, например, Овечкин).

В момент его первого гола – когда Тарасенко шикарно запутал Джимми Ховарда движением ног и, пока вратарь находился в параличе, забросил в дальний угол – казалась очевидной сразу серия вещей.

1. В НХЛ появился еще один большой бомбардир.

2. «Сент-Луис» сделал еще один шаг к кубку.

3. Володя станет лицом «Сент-Луиса» на долгие годы – возможно, даже до конца карьеры.

Большой бомбардир получился: в 2015-17 годах Владимир заканчивал регулярку в топ-5 снайперов лиги, а с момента старта в НХЛ до конца сезона-2018/19 входил в десятку лучших снайперов.

Сезон-2018/19 взят неслучайно: с кубком у «Сент-Луиса» эпохи Тарасенко тоже срослось – и как раз в 2019-м «Блюз» выгрызли его в финале у «Бостона».

Владимир не был лучшим бомбардиром команды в том плей-офф и не был даже лучшим снайпером, но свои 11+6 в победу тягучей по стилю команды вложил честно.

Победа-2019 стала последней большой вспышкой того «Сент-Луиса». Дальше были спуск в таблице регулярки, поражения в первом раунде, невыход в плей-офф («Блюз» не выходят туда последние два сезона) и проблемы в отношениях Тарасенко и клуба.

Причиной проблем стали травмы Владимира и действия организации по этому поводу. В двух следующих за чемпионством регулярках форвард провел только 24 и 10 матчей из-за проблем с плечами. Летом-2021 The Athletic сообщил: звезда «Сент-Луиса» запрашивает обмен. Причина – неправильные и несвоевременные решения клубных врачей при травмах нападающего.

В моменте ситуация выглядит решенной, но обмена не происходит – сезон-2021/22 Тарасенко начинает и заканчивает в составе «Сент-Луиса».

И... выдает лучший сезон в карьере: 75 матчей, 82 очка.

В плей-офф-2022 «Сент-Луис» обошел «Миннесоту» и проиграл лишь во втором раунде будущему чемпиону. Понятно, что «Блюз» не контендеры, но показалось, что Тарасенко перезапустился в качестве их лидера и останется надолго.

Это было не так.

«По большому счету, когда был мой последний год в «Сент-Луисе», мне не предложили новый контракт и в начале сезона подписали молодых ребят. Мы уже понимали, что там не останемся», – рассказал Владимир в интервью «СЭ» этой весной.

В сентябре-2022 «Сент-Луис» жирно и надолго подписывает Кайру и Томаса – оба на целое поколение моложе Володи (Кайру – 1998 года рождения, Томас – 1999-го), оба получают идентичные 8,125 млн долларов кэпхита (у Тарасенко было 7,5 млн).

В феврале-2023 Тарасенко уходит в «Рейнджерс». Компенсация – близка к символической.

Но возраст – не единственная причина расставания «Блюз». После лучшего по очкам сезона в карьере результативность Тарасенко падает, и он перестает быть игроком, набирающим очко за игру или близко к тому. Он резко переходит на уровень ниже – к результативности своего первого сезона в НХЛ.

При всей резкости этого падения оно максимально объяснимо. После 30-32 все хоккеисты сталкиваются с объективным фактом старения организма: как бы ты ни старался на тренировках, резкость и скорость уже не те – и сохранять результативность на уровне даже первой двадцатки НХЛ становится нереально.

Алексей Белов в этом сезоне исследовал природу топовой результативности наших звезд за 30 лет на примере великолепных Кучерова и Панарина, а так же Овечкина, Малкина и того же Тарасенко – и пришел к безжалостному выводу: «После 30 спад может быть очень резким и наступить в любой момент».

К этому наблюдению можно добавить фразу: «Посмотрите на Евгения Кузнецова».

Владимир же, который на год старше Кузнецова, в 2022-м выдал один из лучших русских сезонов для 30-летних – это уже топ. Но дальше его результативность ожидала неминуемая инфляция – и та же инфляция ждала его роль на льду.

Всю карьеру (кроме отрезка в СКА, ха-ха) Тарасенко был элитно бросающим снайпером для первого звена. Сейчас его максимум – форвард для 2-3 звена, плюс, как вариант, технические функции в первом.

Представить, как лицо с обложки симулятора НХЛ (вы могли забыть, но именно Тарасенко украшал коробку с диском NHL17), сталкиваясь с кризисом спортивной идентичности, уходит в экзистенциальное пике – очень легко. В таких случаях есть тысячи причин для того, чтобы сдаться, расслабиться, прекратить поиск и перейти в режим доигровки.

Огромное достижение Володи заключается в том, что он не просто смирился с новой ролью, а будто бы вообще не парится по этому поводу. Он провел почти 10 лет в одном клубе, а за последние 15 месяцев сменил уже три – и остается полезным.

«Не считаю, что один Кубок выиграл, и этого достаточно. Сколько бы ты ни играл – есть время и возможность совершенствоваться, адаптироваться к меняющемуся каждый год хоккею в лиге», – сказал недавно сам Тарасенко.

Во «Флориде» его примеряли в первое звено, но однозначно эффективной конфигурация Райнхарт – Барков – Тарасенко не оказалась – и Владимир отправился в плавание по составу. Путешествует, к слову, не только он – Пол Морис вообще запросто переставляет игроков в звеньях и может поменять состав в течение одного периода.

Впрочем, Володя один из тех игроков, которые не прикреплены к связке – и поэтому его перемещают чаще остальных.

И это не бьет по его эффективности. У Тарасенко всего четыре матча с минусовой полезностью в этом плей-офф. У него не так много очков, он не идет в лидерах по ожидаемым голам, но у него уже есть победная шайба в серии с «Рейнджерс».

«Он настоящий хоккейный профессор. Он очень умный», – сказал про Тарасенко Антон Лунделль, новая звезда «Флориды», центр третьего звена, в котором Владимир играет в последних матчах.

Найти свое место в игре после естественного сбоя ключевых систем – целое искусство, и Тарасенко показывает, какой может быть вторая половина карьеры звезды. Можно поехать в КХЛ – а можно найти себя в плотной банде и биться за второй Кубок Стэнли.

И еще неизвестно, что ценнее: прийти к кубку на пике, или добраться до него, когда руки уже не те.

Телеграм-канал Петухова, ютуб-канал Петухова

Фото: East News /AP Photo/Michael Dwyer, AP Photo/Lynne Sladky, AP Photo/Wilfredo Lee, AP Photo/David Zalubowski