«Эдмонтон» выглядит уязвимым. Но из этой позиции так удобно атаковать

Петухов – о магии финала-2024.

Мало с кем сейчас обсуждаю хоккей, но эту фразу уже слышал – уверен, ее слышали и вы: «Финал – это финал».

Иногда даже пишут вот так: «финал – это ФИНАЛ».

Добивки бывают разными, но содержание похоже: финал происходит в отрыве от всего турнира, в своего рода вакууме, где перестают действовать законы физики и примерно всего предыдущего сезона, да и вообще истории хоккея. И если прежде все шло хоть в каком-то смысле закономерно («Флорида» в главной серии – воплощение спортивной логики), то финал огорошит нас сумасшедшими, непредсказуемыми, непросчитываемыми поворотами.

Это чистейшая правда. Но есть нюансы:

1. Это правило действует в отношении любой серии плей-офф. В первом раунде не действуют закономерности регулярки, во втором раунде – закономерности первого и так далее. Так происходит потому, что все команды разные фактурно и требования к сопернику выдвигают тоже разные. «Ванкувер» требовал от «Эдмонтона» максимального ускорения – Перри пришлось убрать. «Даллас» требовал глубины – Перри вернулся.

2. Серия плей-офф – это не товарищеский турнир до первого поражения. И ее сюжет развивается настолько логично, насколько это вообще возможно в спорте. Сильные качества одной команды обходят слабые другой, в столкновении двух сильных систем побеждает сильнейшая – и так далее. То есть отскочить или взять Кубок Стэнли на везении (в отличие от турниров с плей-офф из одной игры) все же невозможно.

Вся эта лирика про финал справедлива, но она применима к любой серии и не означает, что победа в финале – вопрос и дело случая. Кубок Стэнли тем и ценен, что ни к кому не приходит случайно.

Ощущение случайности иногда возникает из-за переоценки, недооценки или недостаточной информированности о ресурсах какой-то команды.

Вот, скажем, перед финалом Запада казалось, что «Даллас» побеждает тут почти без вопросов. Его защита выглядела крепостью, а состав – практически марианской впадиной в смысле глубины. В первом же матче «Эдмонтон» показал, насколько он быстрее «Старс» и что его скорость будет большой проблемой для Бенна, Сегина, Дадонова и Павелски – расклад сразу же стал не таким безнадежным.

Так бывает, что фаворит финала достаточно очевиден – вспомните последние победы «Питтсбурга», «Вашингтона» и «Тампы». В этом году ситуация ощущается похожей: «Флорида» на пике в смысле командного цикла, ее лидеры в шикарной форме, команда нашла своего тренера и, пройдя по самой жесткой ветке турнира, ни разу не подала повод в себе усомниться.

«Эдмонтон» не так стабилен, в его защите играет Эван Бушар (один из самых слабых защитников первой пары в истории), в воротах Стюарт Скиннер – духовитый парень, но явно не Доминик Гашек.

И поэтому возможные шансы «Ойлерс» в финале списывают на ту самую магию этого самого финала (ФИНАЛА!): «А вдруг», «А может быть», «Ну а что, если».

По моим ощущениям, не нужно ничего воображать. «Флорида» – суперсила, но разница с «Эдмонтоном» не такая критичная, чтобы шансы последнего отдавать везению. У «Ойлерс» есть конкретные и технические преимущества, на основе которых они вполне могут перевернуть игру:

● 4 из 5 лучших бомбардира плей-офф играют за «Эдмонтон»;

● «Эдмонтон» реализует большинство с процентом под сорок – до сих пор (а уже, если вы не заметили, июнь);

● «Ойлерс», похоже, самая быстрая команда турнира.

Это все не повод переписать прогнозы и заранее отдать кубок Макдэвиду, но это все конкретные характеристики «Эдмонтона», с которыми «Флориде» только предстоит разобраться. И это только те характеристики, которые вижу я, человек, посторонний к хоккею и совершенно в нем не разбирающийся. А сколько их таится в раздевалке «Эдмонтона» на самом деле?

Приведу пример. Больше всего меня волнует, конечно, большинство. «Пантерс» только что съели два топовых большинства лиги и вроде как готовы скушать третье, но ведь «Эдмонтон» играет совсем по-другому. Игра «Тампы» и «Рейнджерс» в большинстве организована вокруг одного большого хоккейного интеллекта (Кучеров, Панарин) – и его обезвредили давлением по схеме «Форслинг + 2».

Но у «Эдмонтона» таких кучеровых двое – и они играют в гармоничной связке, передавая друг другу инициативу, и подстраиваясь под действия напарника, когда шайба у того. Закрыть одного тут будет недостаточно, а Форслинг и у «Флориды» один.

А погонишься сразу за двумя – упустишь середину.

Такого большинства «Флорида» в этом плей-офф просто еще не видела, и вот как она будет с этим разбираться – чрезвычайно интересно.

Так что финал-2024 получается диковинной хоккейной загадкой. С одной стороны – это классический финал с фаворитом и аутсайдером. С другой – у этого аутсайдера столько сильных сторон (не забываем про мотивацию), что даже просто то, как он будет выглядеть в финале, уже интригует.

Может закончиться как угодно (и даже быстрыми 4-0), но должно быть круто.

Телеграм-канал Петухова, ютуб-канал Петухова

Фото: East News /Jason Franson/The Canadian Press via AP, AP Photo/Julio Cortez AP Photo/Michael Dwyer, AP Photo/Wilfredo Lee