2 команды, за которые стоит болеть в финале Кубка Стэнли

Спортс рекомендательный.

Ну все. Технически это даже не финишная прямая. Это рывок перед самой ленточкой, атлеты изготовились нагибать головы, чтобы взять заветные сантиметры.

С другой стороны – разве? Разве впереди не самое важное? Разве все, что было с середины апреля по начало лета, вообще имеет какое-то значение? Разве это считается?

Конечно, нет.

Кубку Стэнли-2024 осталась одна серия. Ничто – на фоне 14 уже сыгранных, если брать число. И абсолютно все – если иметь в виду ставки. Победитель забирает кубок.

На стадии финала редко остаются равнодушные зрители, которым не принципиально, кто победит. Команды всего две, они очень-очень разные, они прошли длинный путь и уже много чем запомнились. Выбрать одну – не проблема, даже чисто интуитивно.

Но болеть-то все равно хочется за обе.

2. «Эдмонтон»

Сюжет :команда, в октябре стартовавшая с 20 подряд поражений со счетом 1:7 и с Макдэвидом, если и забивавшим, то только в свои ворота (как-то же так было, правда?), в июне окружила кубок победителю Западной конференции, вежливо, но холодно оставив его во френдзоне.

Жизнь лучший драматург – в плей-офф-2024 этой фразой описывают путь «Ойлерс».

Подвиг : справились с глубоким нападением «Далласа», хотя за несколько часов до старта финала Запада это выглядело практически невозможным.

Герой : насладимся лучшим голом плей-офф (и не удивимся, чьему перу он принадлежит), а потом поговорим серьезно.

Продюсер исторического достижения «Ойлерс» – конечно, их главный тренер Крис Кноблаух. Его предшественники пытались поймать волну за счет растягивания игрового времени 29/97, презентуя «Эдмонтон» буквально командой двух игроков; Крис нашел способ сделать «Ойлс» похожими на настоящего контендера – с защитой (ну, эпизодами), с меньшинством и с глу-би-ной. С глубиной!

«Эдмонтон» с глубиной, слышали? Конечно, надо отметить голевой пас генменеджера, который на дедлайне побегал по лиге, собирая всех плохо лежащих хенриков. Конечно, надо отметить, что Перри во втором звене сработает только против медленной и возрастной команды (какой и является современный «Даллас»), но финал мы обсудим отдельно.

На этом-то этапе все сработало.

Сила : скорость (от которой «Старс» немного закружило) и пиковое напряжение в атаке. В глубину «Ойлс» с «Флоридой» несопоставимы, но в формате «первое звено на первое звено» интриги гораздо больше.

Слабость : вратарь Скиннер, который может пропустить примерно все что угодно, и защитники – в диапазоне от Бушара до Сиси (за исключением Экхольма) – которые в любой момент могут оставить шайбу на своем пятаке буквально для соперника.

Чем цепляет : два фактора. Та самая драма, которую вскрывает воспоминание о провальном старте, и какая-то общая ртутность статуса. «Эдмонтон» остается крайне несбалансированной командой: дикий талант тут сочетается с посредственностью, подвиги щедро разбавляются удивительными провалами, а рядом с Драйзайтлем играет Перри.

«Ойлерс» несовершенны и именно этим притягивают. Такого чемпиона не было давно.

Деталь : Кноблаух вернул Кори Перри в состав – и путевку в пятый карьерный финал тот добыл в составе второго звена. Ух.

1. «Флорида»

Сюжет : лучшая команда сезона катком прокатилась по самой сложной ветке всего турнира, по ходу разобравшись еще и со второй лучшей командой сезона.

Подвиг : во второй части восточного финала «Пантерс» обнажили чемпионскую стать и лишили наикрепчайших «Рейнджерс» примерно всех конкурентных преимуществ.

Большинство? Атаки с ходу? Панарин? Не, не слышали.

Герой : кому-то такой подход покажется слишком локальным, но мне кажется важным подсветить то, как плей-офф проводит Антон Лунделль, 22-летний финский центр «Флориды». Это его хоккей обеспечивает «пантерам» крутое третье звено. Это он так впечатлил Мориса, что тот поменял Тоху местами с Беннеттом (в мирное время – второго центра команды).

В «Пантерс» все звенья в какой-то степени айдентити, и вот Лунделль не просто не выпадает, а максимально соответствует – и манерой, и уровнем исполнения.

Сила : тотальность давления на соперника. Жесткий тест проходят и вратарь, и защита, и нападение, и физика, и психика – буквально все. В матчах против «Флориды» очень трудно дышать, что и делает ее идеальной плей-офф-командой.

Слабость : ограниченная вариативность большинства. Сами ходы Ткачака железобетонные, и крутит он ими здорово, но этих ходов полтора.

Чем цепляет : качеством построения, органикой и харизмой. «Флорида» – буквально зло с кулаками, и в этом стиле идет через плей-офф (кстати, кулаки пока особо никто не тестировал).

Деталь : победный гол в серии с «Рейнджерс» забил Владимир Тарасенко.

Телеграм-канал Петухова, ютуб-канал Петухова

Фото: East News /AP Photo/Tony Gutierrez, Ric Tapia via AP, AP Photo/Wilfredo Lee, Jason Franson/The Canadian Press via AP, AP Photo/Lynne Sladky