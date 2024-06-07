2 команды, за которые стоит болеть в финале Кубка Стэнли
Спортс рекомендательный.
Ну все. Технически это даже не финишная прямая. Это рывок перед самой ленточкой, атлеты изготовились нагибать головы, чтобы взять заветные сантиметры.
С другой стороны – разве? Разве впереди не самое важное? Разве все, что было с середины апреля по начало лета, вообще имеет какое-то значение? Разве это считается?
Конечно, нет.
Кубку Стэнли-2024 осталась одна серия. Ничто – на фоне 14 уже сыгранных, если брать число. И абсолютно все – если иметь в виду ставки. Победитель забирает кубок.
На стадии финала редко остаются равнодушные зрители, которым не принципиально, кто победит. Команды всего две, они очень-очень разные, они прошли длинный путь и уже много чем запомнились. Выбрать одну – не проблема, даже чисто интуитивно.
Но болеть-то все равно хочется за обе.
2. «Эдмонтон»
Сюжет:команда, в октябре стартовавшая с 20 подряд поражений со счетом 1:7 и с Макдэвидом, если и забивавшим, то только в свои ворота (как-то же так было, правда?), в июне окружила кубок победителю Западной конференции, вежливо, но холодно оставив его во френдзоне.
Жизнь лучший драматург – в плей-офф-2024 этой фразой описывают путь «Ойлерс».
Подвиг: справились с глубоким нападением «Далласа», хотя за несколько часов до старта финала Запада это выглядело практически невозможным.
Герой: насладимся лучшим голом плей-офф (и не удивимся, чьему перу он принадлежит), а потом поговорим серьезно.
Продюсер исторического достижения «Ойлерс» – конечно, их главный тренер Крис Кноблаух. Его предшественники пытались поймать волну за счет растягивания игрового времени 29/97, презентуя «Эдмонтон» буквально командой двух игроков; Крис нашел способ сделать «Ойлс» похожими на настоящего контендера – с защитой (ну, эпизодами), с меньшинством и с глу-би-ной. С глубиной!
«Эдмонтон» с глубиной, слышали? Конечно, надо отметить голевой пас генменеджера, который на дедлайне побегал по лиге, собирая всех плохо лежащих хенриков. Конечно, надо отметить, что Перри во втором звене сработает только против медленной и возрастной команды (какой и является современный «Даллас»), но финал мы обсудим отдельно.
На этом-то этапе все сработало.
Сила: скорость (от которой «Старс» немного закружило) и пиковое напряжение в атаке. В глубину «Ойлс» с «Флоридой» несопоставимы, но в формате «первое звено на первое звено» интриги гораздо больше.
Слабость: вратарь Скиннер, который может пропустить примерно все что угодно, и защитники – в диапазоне от Бушара до Сиси (за исключением Экхольма) – которые в любой момент могут оставить шайбу на своем пятаке буквально для соперника.
Чем цепляет: два фактора. Та самая драма, которую вскрывает воспоминание о провальном старте, и какая-то общая ртутность статуса. «Эдмонтон» остается крайне несбалансированной командой: дикий талант тут сочетается с посредственностью, подвиги щедро разбавляются удивительными провалами, а рядом с Драйзайтлем играет Перри.
«Ойлерс» несовершенны и именно этим притягивают. Такого чемпиона не было давно.
Деталь: Кноблаух вернул Кори Перри в состав – и путевку в пятый карьерный финал тот добыл в составе второго звена. Ух.
1. «Флорида»
Сюжет: лучшая команда сезона катком прокатилась по самой сложной ветке всего турнира, по ходу разобравшись еще и со второй лучшей командой сезона.
Подвиг: во второй части восточного финала «Пантерс» обнажили чемпионскую стать и лишили наикрепчайших «Рейнджерс» примерно всех конкурентных преимуществ.
Большинство? Атаки с ходу? Панарин? Не, не слышали.
Герой: кому-то такой подход покажется слишком локальным, но мне кажется важным подсветить то, как плей-офф проводит Антон Лунделль, 22-летний финский центр «Флориды». Это его хоккей обеспечивает «пантерам» крутое третье звено. Это он так впечатлил Мориса, что тот поменял Тоху местами с Беннеттом (в мирное время – второго центра команды).
В «Пантерс» все звенья в какой-то степени айдентити, и вот Лунделль не просто не выпадает, а максимально соответствует – и манерой, и уровнем исполнения.
Сила: тотальность давления на соперника. Жесткий тест проходят и вратарь, и защита, и нападение, и физика, и психика – буквально все. В матчах против «Флориды» очень трудно дышать, что и делает ее идеальной плей-офф-командой.
Слабость: ограниченная вариативность большинства. Сами ходы Ткачака железобетонные, и крутит он ими здорово, но этих ходов полтора.
Чем цепляет: качеством построения, органикой и харизмой. «Флорида» – буквально зло с кулаками, и в этом стиле идет через плей-офф (кстати, кулаки пока особо никто не тестировал).
Деталь: победный гол в серии с «Рейнджерс» забил Владимир Тарасенко.
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Фото: East News/AP Photo/Tony Gutierrez, Ric Tapia via AP, AP Photo/Wilfredo Lee, Jason Franson/The Canadian Press via AP, AP Photo/Lynne Sladky
Придется забить на сон и посмотреть все матчи между Пантерами и Ойлерз
Пусть финал будет справедливым и победит сильнейший!
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1-8 был счет ))
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