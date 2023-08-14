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Тактика тура РПЛ: гибридный «Краснодар» может все, у «Зенита» забросы на Марио, «Локо» страдает без связи атаки с обороной

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Илья Васильев – о каждом матче.

На этой неделе в РПЛ не было топ-вывесок, но цепляющих деталей много.

Матч «Спартака» и «Урала» мы разбирали отдельно, поэтому сосредоточимся на выходных: «Локомотив» ужасно сыграл с «Крыльями» (1:1), «Ростов» – ярко против «Рубина», «Зенит» достал конспекты Виктора Гончаренко, чтобы встроить Марио Фернандеса, Муми Нгамале невероятно важен для атак «Динамо», ЦСКА вырвал победу у «Сочи», а «Краснодар» стильно разобрался с «Оренбургом» во втором тайме (2:0).

Это разбор любопытных тренерских решений и индивидуальных перформансов в туре, который «Пари НН» с «Ахматом» закроют в понедельник.

Этот «Краснодар» может все: менял схему под розыгрыши «Оренбурга» от ворот, забил после тонкой комбинации

Мы давно говорим о нетипичном футболе «Краснодара» при Владимире Ивиче – кажется, такой стиль можно смело называть привычным, потому что команда так играет с весны.

«Краснодар» перестраивался при розыгрышах «Оренбурга» от ворот. 4-2-3-1 превращались в 3-5-2: Олусегун приходил с правого фланга к Кордобе (давили на центральных защитников), Петров оставался в тройке с Кайо и Алонсо, Баши добегал за Адамовым и находился на одной линии с Волковым, а тройка полузащитников персоналила центр поля «Оренбурга». Так «Краснодар» принуждал к лонгболлам и мешал развитию атак.

Графика – телеграм-канал Datahub

«Краснодар» создавал разнообразные подходы: включал контпрессинг, использовал длинные передачи и бил издали. Главное впечатление – комбинация перед голом Сперцяна с игры. «Краснодар» около минуты контролировал мяч на чужой половине, затем вскрыл оборону умными открываниями Баши и самого Эдуарда. 

В последней фазе гости грузили оборону «Оренбурга» (Сперцян между опорником и Адамовым, Кордоба-Гойкович, Баши и Волков около Печенина и Переса). Жоао выскочил в глубину на передачу Кади, к нему с запозданием выдвинулся ЦЗ Перес. Туда грамотно и вбежал Эдуард, который за несколько секунд до находился в левой зоне.

Карпин обновил переход «Ростова» в атаку. Диагонали Прохина – топ

В прошлых матчах «Ростов» превращал 4-3-3 в 4-2-4 на мяче: четверка защитников + пара опорников начинали атаки (в прошлом сезоне крайние поднимались максимально высоко, а вингеры уходили в полуфланги), Щетинин с позиции восьмерки уходил к Комличенко, а вингеры поддерживали ширину.

Против «Рубина» структура изменилась: Глебов оставался в тройке центральных с Мелехиным и Прохиным (мог быть и в середине, и в полуфлангах), Уткин и Акбашев располагались на одной линии, Комличенко или Ионов спускались ниже, Мохеби уходил в центр нападения, а крайние защитники поддерживали ширину.

Идея помогала при давлении «Рубина» (3-в-2 при начале атаки), а гибкие позиции Комличенко и Ионова обеспечивали подборы и подыгрыш. Численное преимущество позволяло Прохину и Мелехину врываться в полуфланги – так они искали варианты в середине или забрасывали на ход. Например, в первой голевой атаке Мелехин нашел Ионова.

В этом эпизоде несколько интересных деталей. Первая – рывок Мелехина в свободную зону после передачи Глебова.

Ионов и Комличенко за спинами полузащитников вытягивали центральных защитников, что рушило компактность.

Вторая – движение Ионова. Его расположение выманило левого центрального защитника, а рывок ему за спину после подыгрыша Комличенко привел к опасному прострелу.

Третья – заполнение штрафной от Мохеби и Комличенко. Мохаммад открывался на прострел, а Николай был глубже. В другом эпизоде иранец стянул на себя защитников, а Комличенко пробил на подборе.

Диагонали Прохина – отдельный восторг. «Ростов» хорошо растягивался, это приводило к свободе центрального защитника, и он запускал острые передачи в штрафную.

Или к штрафной.

«Зенит» перешел на 3-5-2 и встроил забросы Фернандесу

Во втором тайме с «Динамо» «Зенит» перестроился на 3-5-2. С «Факелом» Семак продолжил эксперимент: Караваев сыграл в тройке с Ренаном и Эраковичем, Фернандес и Сантос стали латералями, Клаудиньо и Вендел действовали над Васильевым, а Кассьерра и Сергеев впервые вышли в старте вдвоем. «Факел» тоже изменился – привычные 3-4-1-2 превратились в 3-4-3 без Аппаева в старте, а с выходом Хызыра схема сохранилась.

Первое изменение в игре «Зенита» – тренд на парную работу Сергеева и Кассьерры. Хозяева пользовались тем, что латераль и крайний центральный защитник «Факела» поднимались выше при фланговой игре (ориентировались на зенитовцев), а один из нападающих уводил Божина, чтобы расчистить пространство для второго.

Второе – диагонали от Ренана или забросы Караваева/Эраковича на Фернандеса. Плюс при глубокой посадке высоко подключался Караваев. Замысел привел к голу, но остальные эпизоды пока сырые. Владение часто оставалось стерильным, а «Зенит» в основном создавал моменты после потерь «Факела». Во втором тайме было больше пауз и борьбы, поэтому игра выровнялась. Семаку пришлось укреплять тройку центральных, однако «Факел» был близок к голу после аута (такая проблема была против «Пари НН» и «Ростова»).

ЦСКА вырвал победу на угловых. Как это удалось?

В первом тайме ЦСКА выбежал в несколько отрывов, но создавал основную остроту после стандартов. Чаще всего получалось вторым темпом:

• Роша продавил «Сочи» после подачи Здьелара, но Нобоа вынес;

• контрпрессинг после подачи штрафного привел к прострелу Роши на Чалова, но удар с 10 метров не получился;

• ЦСКА не отпускал «Сочи» после штрафного с правого фланга: Роша опасно включился (кажется, бил, но получился прострел Чалову), а затем из-за штрафной ударил Обляков;

• Заболотный отбил удар Мухина после углового с правого фланга.

Во втором тайме ЦСКА дважды забил на угловых. Оба раза подал Иван Обляков, хотя в первом тайме острота исходила после подач Здьелара. 

На угловых в первом тайме «Сочи» оборонял вратарскую шестеркой защитников, сбоку от вбеганий страховал Юсупов, Алвес и Заика стояли над вратарской, а Крамарич чуть выше. Во втором тайме во вратарскую пришел Юсупов, а место Алвеса занял Миладинович. ЦСКА мощно загрузил как раз Ивана: Заболотный уходил на ближнюю, в зоне был еще и Роша, в начале эпизода рядом находился Набабкин. Передача шла на дальнюю, где никто не прочитал открывание Набабкина (Макарчук застыл).

ЦСКА вырвал победу благодаря угловому Облякова слева. Иван идеально подал в точку.

Заболотный сориентировался: сначала был с Юргановым, а затем грамотно ворвался на ближнюю, оббежав Мойзеса. Расположение помешало бразильскому защитнику.

Явное разделение на атаку и оборону вредит «Локомотиву». Команда слишком разбалансирована

Тут можно обойтись и просто цифрами: 3,1:0,3 – xG в пользу «Крыльев», 20:2 – удары (12:1 – из штрафной), 24:10 – касания в штрафной. Перед четвертым туром «Локомотив» допускал больше всех ударов (судя по статистике, так и останется худшим после тура), а Лантратов с отрывом был лучшим шотстоппером лиги.

Но контекст расстраивает сильнее плохой статистики

Дзюба пропускал «Крылья Советов» из-за повреждения. Галактионов придумал неожиданную структуру: Глушенков стал центральным нападающим, под ним сыграл Миранчук, а Сарвели ушел направо. Без Дзюбы «Локо» многое потерял – позиции атакующей четверки не фиксировались, впереди царил неуправляемый хаос. При владении не было баланса, потому что разыгрывающие делились на одну группу, а атакующая четверка сгружалась в другой точке или вставала разрозненно – игроки утыкались друг в друга или плохо себя предлагали. 

Шоком стали не только два удара «Локо», но и обстоятельства: первый – попытка Фассона на угловом в начале матча, второй – гол Марадишвили из-за штрафной на последних секундах.

Основная проблема «Локо»: команда слишком разделена на атаку из двух форвардов плюс двух вингеров, к которым может присоединяться Тикнизян, и оборону, то есть всех остальных. Во втором тайме «Крылья» могли москвичей наказывать. Это особенно ощущалось при фланговых атаках или контрвыпадах со вторым темпом. Обычно Баринов и Карпукас всеми силами страхуют защитников, а за их спинами образовывается огромный пробел.

«Крылья» легко пользовались разрывами между линиями и плохой дисциплиной. В первом тайме команда Осинькина несколько раз прорывалась через фланг Ненахова-Сарвели, во втором часто била из-за штрафной (набегающим никто не мешал), убегала в контратаки и угрожала вторым темпом.

Вингеры «Динамо» опасно заходят в середину: Нгамале – топ, Грулев тоже подстроился под роль Захаряна

Личка просит вингеров «Динамо» заходить в полуфланги и середину – так команда обеспечивает нужные перегрузы, компенсирует свободу смещений Смолова и получает дополнительные рывки за спину. 

Активнее всех двигается Нгамале, приходящий с левого фланга. Он очень объемен: действует в паре с Тюкавиным, похватывает подборы, подыгрывает, даже играет справа. Грулев тоже хорошо двигался: открывался под Тюкавина и отдавал опасные передачи. 

Они работали и в связке. 

В этом эпизоде Грулев прочитал отскок от единоборства Тюкавина.

Подхватил мяч.

И сразу увидел диагональное забегание Нгамале.

Именно Нгамале организовал выход Тюкавина один на один.

Нгамале провел качественный матч и ассистировал Макарову, а Грулев отдал несколько перспективных передач и открывался в центре штрафной в голевой атаке – скорее всего, смутил вратаря Латышонка.

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Абаскаль обещал, что в новом сезоне «Спартак» станет прагматичнее. Пока это не так

4 комментария

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Никита Самарин
Главное впечатление выходных - это Крылья и персонально Гарре, который смотрится очень круто (по меркам РПЛ 🔝).
+3
0
+3
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Генрих Наваррский
У Краснодара два Петровых на скрине, поправьте
+1
0
+1
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goleodor
Осень - унылая пора, у Локо - унылая игра
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Pax
Ответ Никита Самарин
Главное впечатление выходных - это Крылья и персонально Гарре, который смотрится очень круто (по меркам РПЛ 🔝).
Крылья победили в Грозном, порвали Ростов, возили Локомотив и Динамо во вторых таймах...
Я не помню, когда вообще у КС было такое превосходство над соперником, который не просто в защите автобус ставит.
Но пишем конечно про разрывы линий у Локо, а не о блестящей игре Констанцы и Бабкина в опорной зоне КС.
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