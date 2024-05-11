Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ? Сравниваем Кассьерру, Тюкавина и Кордобу

Важно для будущего чемпионства.

Еще в марте исход гонки бомбардиров казался очевидным: Матео Кассьерра забил 14 голов в 16 матчах и ускакал от Федора Чалова (9, но 5 – с пенальти), Константина Тюкавина, Джона Кордобы, Бенхамина Гарре и Эдуарда Сперцяна (все – по 8). Зимой «Зенит» еще и усилил нападение, что должно было помочь колумбийцу закрепить результат.

Вышло наоборот: Кассьерра сбавил, а Тюкавин и Кордоба сократили дистанцию. Сейчас гонка выглядит так:

1. Кассьерра – 16 голов (14 – осенью, 2 – во второй части);

2. Тюкавин – 14 (8, 6);

3. Кордоба – 14 (8, 6)

Кто станет лучшим бомбардиром сезона?

Кассьерра – главный оверперформер, Тюкавин и Кордоба распределяют голы равномернее

Карьера Кассьерры сопровождается специфической результативностью. В Нидерландах, Португалии и России Матео постоянно чередовал голевые сезоны с сухими.

Его главная черта в РПЛ – фантастическая реализация. В первом сезоне за «Сочи» и Кассьерра идеально распоряжался моментами: у Владимира Федотова требовалось меньше 5 ударов на гол (сейчас – 3,18), в Санкт-Петербурге уже 16 мячей при xG 10,81. В этом сезоне Кассьерре требуется на гол в среднем 130 минут (Тюкавину и Кордобе более 150), хотя бьет реже конкурентов.

В двух последних сезонах Тюкавин равномерно распределяет голы, решив проблему реализации: при Марцеле Личке – 14 голов при 13,8 xG, Славише Йокановиче – 8 при 7,23, тогда как у Сандро Шварца недобрал 4,57 гола.

Кордоба менее предсказуем: на старте европейской карьеры упускал очень много моментов, затем оверперформил – и так по кругу. В России показательны последние полтора сезона: ровная реализация при Александре Сторожуке, резкий взлет при Владимире Ивиче, небольшое отклонение от нормы осенью-2023 и четкий результат сейчас.

Пунктиром перечислим другие особенности этой бомбардирской гонки.

● Кассьерра реже конкурентов встречается с мячом в штрафной, зато его удары эффективнее, хотя и уступают конкурентам в остроте (0,47 xG за 90 минут, у Тюкавина и Кордобы – 0,58 и 0,62 соответственно).

● Небольшой чит-код Кордобы – дальние удары (два гола). Тюкавин тоже бьет из-за штрафной (7-6), но пока неопасно. Кассьерра почти не уходит от ворот: всего две попытки из полукруга над штрафной.

● Еще одна суперсила Кордобы – стандарты. Забил дважды при двенадцати ударах. Тюкавин не так успешен (один гол за семь попыток), а Кассьерра нанес всего три удара после штрафных и угловых.

● Кассьерра, Тюкавин и Кордоба – киллеры во вратарской (16 голов при 28 ударах).

● В гонке бомбардиров нет пенальтистов. Кордоба попал в штангу с «Факелом» (в РПЛ реализовал один пенальти из пяти), Тюкавин ни разу не бил на взрослом уровне, Кассьерра последний раз исполнял за «Аякс-2» в 2018-м (50% успешности).

Кассьерра забивает головой, Тюкавин бежит за спину, Кордоба караулит отскоки

Только у Кордобы отрицательный баланс реализации явных моментов: загубил почти столько же, сколько Кассьерра и Тюкавин получили за весь сезон.

Проблемы Кордобы: быстрые отрывы, вертикальные передачи и последующие выходы один на один. Да, Джон так забил «Крыльям» (2:1) и «Пари НН» (4:3), но запорол еще восемь возможностей (в том числе – в важнейшем матче с «Ахматом»). Зато он караулит ошибки защитников во вратарской (отскоки + технический брак), очень опасен во время стандартов и фланговых атак.

Главная сила Тюкавина – рывки защитникам за спину. Тоже реализовывает далеко не все (однако сильнее Кордобы), но прямо сейчас – наиболее совершенный форвард РПЛ. Тюкавин в порядке при навесах и прострелах, адаптирован к рывкам за спину и отскокам в глубину, умело цепляется за мячи и плотно бьет.

Кассьерра – лучший бомбардир головой (6, у ближайших преследователей – по 3). И единственный, кого кренит налево. Все из-за подыгрыша: Матео комбинирует (и обводит вратаря в дальний), а не ждет моменты в центре штрафной.

Весной Тюкавин – самый стабильный

Кассьерра добрался до шестнадцати голов всего за 24 тура. Но сейчас смущает его темп: в девяти весенних турах всего два мяча.

«Зенит» – шестой по xG весной, а атакующие показатели Кассьерры снизились почти в два раза. Возможно, дело в схеме: осенью при 3-5-2 и 4-4-2 «Зенит» активнее наполнял штрафную, а сейчас Кассьерра остается один против защитников, качество и количество передач на него упало.

Весной Тюкавин лидирует вместе с Кордобой (6). С ноября в бешеной форме: уже забил одиннадцать, хотя до этого была десятиматчевая безголевая серия. Сейчас Константин тащит «Динамо»: стабильно реализует моменты и ассистирует партнерам. Плюс ему проще, чем Кассьерре, так как «Динамо» успешно атакует.

Во второй половине РПЛ Кордоба конкурирует с Тюкавиным, но «Краснодар» ужасно атакует в последних матчах: провалился с «Крыльями» (0:0) и медленно двигался против «Ахмата» (0:1). Впереди – «Сочи» и «Динамо» с проблемами в обороне плюс «Спартак», умеющий закрываться. Теоретически Джон может подобраться к Кассьерре, но календарь слишком сложен из-за выдумок Владимира Слишковича под соперников и мощных атак Роберта Морено и Лички.

Тюкавин может обогнать Кассьерру. Кордоба – вряд ли

Суммируем:

1. Кассьерра – лидер по реализации на дистанции. Ему требуется меньше ударов, а его попытки очень опасны. Но весной Матео тяжело: «Зенит» сдулся впереди, схема не очень удобна. Преимущество по голам растаяло, но одного или двух мячей хватит, чтобы удержать лидерство (или его разделить).

2. Тюкавин – главный конкурент из-за сумасшедшей формы. Если Кассьерра ни разу не забьет, Константин его догонит или даже опередит. Сейчас Тюкавин в оптимальных условиях: «Динамо» ярко и легко атакует, а нападающий встроен во все механизмы.

3. Кордоба – наименее вероятный победитель гонки. Во-первых, два коннкурента в лучших позициях. Во-вторых, Тюкавин в огне и лучше реализует моменты. В-третьих, «Краснодар» Мурада Мусаева проблемнее команды Ивича даже с учетом перехода на более атакующий футбол.

А на кого ставите вы?

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Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко, Виталий Тимкив, Александр Вильф