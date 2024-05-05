Данила Козлов – главное открытие весны в РПЛ. Тащит «Балтику» из зоны вылета и получает респект от Аршавина

Революция Игнашевича.

Данила Козлов – главное открытие весенней части РПЛ. 19-летний полузащитник – самый результативный игрок «Балтики» на этом отрезке (2+4), автор решающих ассистов против «Крыльев» (2:1) и ЦСКА (3:1). Козлов прекрасен не только по калининградским меркам: больше баллов по системе «гол+пас» весной набрали лишь Константин Тюкавин (5+3) и Максим Глушенков (3+5).

Что поражает в прогрессе Козлова больше цифр?

Чем удивила ставка Игнашевича на Козлова

Козлов перешел из «Зенита» в «Балтику» в конце января. Данила – один из одиннадцати зимних новичков команды Сергея Игнашевича, и еще в феврале казалось, что Козлов не рассматривался даже вторым выбором на несколько позиций:

● пара опорников Бистрович – Капленко (еще один зимний новичок) выглядела основной. Такжев «Балтике» остались Александр Осипов, Сергей Пряхин и Максим Кузьмин, игравшие осенью;

● в первой части сезона Кузьмин выходил и на месте второго нападающего. Зимой в атаку к Кузьмину и Гедеону Гузине добавили Джоеля Фамейе, Виталия Лисаковича, Алекса Фернандеса и универсального Дмитрия Рыбчинского (на сборах пробовали инсайдом, в РПЛ пока выходит латералем).

Ставка консервативного Игнашевича на неопытного Козлова удивляет из-за отношения к молодым: в этом сезоне тренер почти не доверял Тамерлану Мусаеву (897 минут, семь матчей в старте) и Владиславу Лазареву (169 минут, ни одной игры с первых минут), предпочитая более опытных новичков.

В первой части сезона «Балтика» не только заваливалась на дно таблицы, но и была слишком прямолинейной впереди. После зимних трансферов ситуация изменилась доля длинных передач сократилась с 20,6% до 16%, появилась игра между линиями. К началу мая «Балтика» – весенний лидер лиги по голам и xG.

Выбор Козлова – настоящая революция Игнашевича, с помощью 19-летнего новичка без опыта в РПЛ Сергей перестроил кризисную «Балтику». После первого выхода Козлова в старте (2:0 с «Пари НН») «Балтика» набрала 12 очков в шести турах и выбралась из зоны прямого вылета.

Козлов – глубинная десятка. Очень рассудительный и разнообразный

Козлов – очень легкий и спокойный с мячом. Игнашевич отдал ему роль глубинной десятки – благодаря ей Козлов оказывается везде: открывается между линиями, отдает передачи вразрез, подключается слева и справа, вбегает в чужую штрафную под кроссы, разгоняет контратаки и протаскивает мячи на силовом дриблинге. Игнашевич практически не сковывает Данилу – в первой части сезона так же свободно действовал Кузьмин, но ему отдавали максимум 60 минут.

Ассист Козлова Рыбчинскому против «Крыльев» – супер. В одной атаке мы увидели разносторонность Данилы. В первой стадии разогнал атаку между линиями, уже на чужой трети комбинировал накоротке, а в финале сохранил мяч и хладнокровно дождался партнера на дальней штанге. Поразительная невозмутимость для 19-летнего игрока на последних секундах матча.

Козлов постоянно высматривает партнеров в оптимальных позициях и никогда не торопится. Например, Данила топово разобрался с «Пари НН»: запрессинговал Каккоева и нашел Лисаковича. У Козлова наверняка был соблазн запустить сложную передачу убегающим Фамейе и Фернандесу, но Данила дождался смещения Лисаковича и образования зоны между ним защитниками.

Также Козлов отлично считывает пространство – и находит свободные зоны даже в чужой штрафной.

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Козлов – главное открытие весны. Андрей Аршавин считает , что Козлов – уже топ, несмотря на юный возраст. С этим сложно спорить: атакующий потенциал точно перевешивает недостатки сзади (пока Даниле не хватает цепкости и дисциплины).

Даже если «Балтика» вылетит в Первую лигу, Козлов уже наработал на место в РПЛ в следующем сезоне.

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Фото: vk.com/fcbaltika ; РИА Новости /Виталий Тимкив