7 комментариев

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Шоу «Зенита» и «Динамо»: Тюкавин уничтожил защитников, 5 схем за матч и пассивный Смолов

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Марцел Личка Марцел Личка
Зенит Зенит
Динамо Москва Динамо Москва
Матео Кассьерра Матео Кассьерра
Анатолий Тимощук Анатолий Тимощук
Дуглас Сантос Дуглас Сантос
Константин Тюкавин Константин Тюкавин
Диего Лаксальт Диего Лаксальт
Муми Нгамале Муми Нгамале
Федор Смолов Федор Смолов
Вендел Вендел
Клаудиньо Клаудиньо
Вильмар Барриос Вильмар Барриос
Арсен Захарян Арсен Захарян
Футбол Футбол

Разбор Ильи Васильева.

«Динамо» вырвало победу у «Зенита» в яркой игре благодаря Вячеславу Грулеву (3:2). Команды показали много интересного: Марцел Личка придумал рывки нападающих за спину, «Зенит» после первого пропущенного мощно прижал гостей, в перерыве Анатолий Тимощук сделал тройную замену и перестроил «Зенит» на трех центральных, в середине второго тайма к тройке защитников пришло и «Динамо», а на последних минутах команды обменялись голами. Разберем главные детали.

Составы «Зенита» и «Динамо» угадывались на 90%. 

Ожидалось, что Страхиня Эракович заменит травмированного Дмитрия Чистякова, Александр Ерохин получил повреждение, поэтому его место занял Ду Кейрос, а Густаво Мантуан выиграл конкуренцию у Зелимхана Бакаева справа. Правда, отсутствие Ерохина видоизменило задачи полузащитного треугольника «Зенита»: Ду Кейрос действовал глубже, тогда как Ерохин обычно врывался в штрафную вместе с Кассьеррой. 

«Динамо» сделало одну замену по сравнению с матчем в Самаре: Сергей Паршивлюк вышел в старте вместо травмированного Эли Дасы. В остальном – классическое «Динамо» при Личке: 4-2-3-1 с Федором Смоловым в роли десятки, Арсен Захарян снова играл справа, а Диего Лаксальт расположился в опорной зоне.

Тюкавин разорвал Ренана и Эраковича. А еще Личка подготовил рывки защитникам за спину

Тюкавин очень впечатляет на старте сезона: прекрасен в подыгрыше, очень умно уводит защитников, эффективно врывается за спину. В прошлом туре все восхищались комбинацией против «Крыльев»: Тюкавин спустился в глубину, забежал за спину Солдатенкову и перебросил Овсянникова после черпачка Захаряна. Новые жертвы форварда – Ренан и Эракович. 

Первая голевая атака началась с привоза Ренана: «Динамо» поджало «Зенит» на фланге Караваева, из-за чего защитники перевели налево, но Ренан в простой ситуации выкатил Нгамале. Перформанс Тюкавина делится на несколько частей: первая – подыгрыш Нгамале (опередил Эраковича, удержал мяч, вернул его Муми), вторая – еще на входе в штрафную оказался впереди Эраковича, но в более статичной фазе встал за спину защитнику и выдержал линию офсайда, третья – идеальное открывание под прострел Нгамале, где Константин был недоступен для Эраковича (не прочитал прострел) и Караваева.

«Я просил Тюкавина и Нгамале, чтобы они забегали за спину центральным защитникам», – рассказал после матча Личка. Атакующая четверка «Динамо» ставила разные задачи перед «Зенитом»: Смолов и Захарян часто играли в оттяжке, а Тюкавин и Нгамале врывались за спины. Защитники часто реагировали на спуски в глубину. Например, первый отбор Сантоса привел к голу, второй – к удару Клаудиньо, но идея все равно давила «Зенит».

В этом моменте Барриос и Дуглас не определились, кто спустится за Захаряном (на него указывал Ренан): Арсен принял мяч без опеки, а затем отдал длинную на Нгамале – пришлось страховать Кержакову.

Похожий эпизод: Ренан выдернулся к Захаряну, а Тюкавин оставался 1-в-1 с Эраковичем.

Кадры c технической камеры – телеграм-канал «Datahub»

На вторую голевую атаку повлияли несколько факторов: первый – Эракович очень высоко преследовал Смолова, из-за чего Ренан разрывался между Нгамале и Тюкавиным, второй – шикарное движение Константина, ускользнувшего из зоны Барриоса за спину Ренану и убравшего защитника на противоходе.

«Зенит» мощно включился после первого пропущенного: давил на флангах и пользовался пассивностью Смолова

«Динамо» в третьем туре подряд привозит около своих ворот: «Краснодар» воспользовался ошибкой Фернандеса, Фомин обрезал с «Крыльями», Дуглас обокрал Захаряна.

Тренд первого тайма (особенно между голами Тюкавина) – мощное давление «Зенита» на флангах. Хозяева неоднократно выводили Дугласа на прострелы (он главный источник угрозы, несмотря на влияние Клаудиньо). Справа – аналогичный сценарий, но там еще периодически подыгрывал Кассьерра. 

Фланговые атаки стали возможными из-за отданной инициативы (58% владения «Зенита») и очень пассивного Смолова. «Динамо» оборонялось блоком 4-4, где Смолов редко добегал до Барриоса, особенно при смене фланга. И еще деталь – позиции Мантуана и Мостового, сужающие четверку защитников, что освобождало пространство для подключений Дугласа и Караваева.

В итоге «Зенит» легко отрезал пару опорников, численно превосходил «Динамо» в середине (позиции Мантуана и Мостового, спуски Кассьерры, присутствие Барриоса и Ду Кейроса) и заполнял штрафную. 

Основная проблема «Зенита» в первом тайме – нулевая реализация прострелов и кроссов. Матч с «Динамо» – явный прогресс впереди по сравнению с «Пари НН» и «Ростовом». Получались проникающие передачи, шли атаки через фланги, но не хватало конкретики. Хороший пример, где видны основные тенденции первого тайма:

а) Смолов забил на Барриоса, а Лаксальт к нему не успел. Затем Лаксальт, Фомин и Нгамале отрезаны;

б) Кассьерра не замкнул прострел Караваева, но «Зенит» зажал вторым темпом и заполнил вратарскую – Дуглас не исполнил.

Тройная замена в перерыве «Зенита»: переход на тройку центральных, опасные включения Марио, 81% владения в начале тайма

В перерыве «Зенит» убрал Мостового из-за повреждения, Ренана после двух ключевых ошибок и Кейроса. Алип добавил борьбы, Фернандес принимал диагонали, а Вендел гораздо креативнее Ду. «Зенит» заиграл в 5-3-2: Сантос и Марио стали латералями, Караваев – третьим центральным, Барриос остался опорником, Клаудиньо и Вендел творили выше, а Мантуан регулярно открывался вместе с Кассьеррой.

«Мы перешли на пятерку защитников, старались поднять фланги. Понимали, что нам нужно отыгрываться, играть более активно. Вышел Марио, добавил чуть движения на этом фланге. Решения были направлены на то, чтобы чуть-чуть видоизменить игру, прибавить в движении, агрессии как в обороне, так и в атаке», – объяснил Тимощук.

Важный тезис Тимощука – изменения справа. После выхода Марио выровнялся фланговый баланс: в первом тайме «Зенит» чаще комбинировал слева (57 касаний Сантоса, 39 – Караваева), во втором из-за Вендела и диагоналей на Фернандеса выросло влияние справа (55 касаний Дугласа, 59 – Марио).

Барриос часто оставался свободен – это помогало разыгрывать. Плюс хорошо двигались Клаудиньо и Вендел: таскали мяч на дриблинге, комбинировали слева и справа. «Зенит» забрал мяч (81% владения до тройной замены Лички, 77,9% – в среднем за тайм), навешивал, простреливал и давил на стандартах. Правда, опасных моментов почти не было: до 60-й минуты «Зенит» вел 6:0 по ударам, но более-менее остро пробил только Мантуан.

В середине второго тайма Личка перешел на 3-5-2. Он укрепил центр защиты

«Во втором тайме у «Зенита» вышли Марио Фернандес и Алип. Нужно было усилить борьбу на втором этаже, чтобы справляться с угловыми и кроссами в штрафную», – объяснил Личка. «Динамо» перешло на 3-5-2.

Переход на 3-5-2 укрепил «Динамо»: допустили всего 4 удара с 60-й минуты, создали плотность в штрафной благодаря тройке центральных (помогало против сдвоенного центра Кассьерры и Сергеева), отреагировали на ширину и высоту «Зенита», добавили контроль за Венделом и Клаудиньо (со Смоловым было сложнее), сняли несколько важных подач на стандартах.

«Динамо» адаптировало структуру под «Зенит». В 3-5-2 стало проще защищаться, чем в 4-2-3-1: центральные защитники могли выдергиваться за нападающими, Гагнидзе часто спускался в штрафную за Венделом/Клаудом, стало сложнее разрезать между линиями.

«Зенит» ответил переходом на 4-4-2 (Бакаев стал вингером, Караваев ушел, а Марио спустился в защиту). Хозяева были близки к голу в последние 10 минут – и оба раза плотность в штрафной не мешала разыгрывающим. Сначала Марио придумал классную стенку с Клаудиньо, но подача не прошла – мяч перелетел и Сергеева, и Кассьерру. Но уже через 6 минут Вендел оббежал Лаксальта с Гагнидзе, после чего мощно прострелил, а Сергеев добил.

Перед удалением Барриоса Вендел поймал ошибку Сазонова, но переход на тройку защитников спас «Динамо»: Бальбуэна и Сазонов доигрывали по Кассьерре и Сергееву, а Маричаль прервал прострел бразильца.

Победный гол «Динамо» – грубая ошибка Бакаева в игре по Лаксальту и шикарное забегание Грулева

После удаления Барриоса в опорную зону к Венделу спустился Бакаев. Он дисциплинированно отыграл первую часть эпизода, но сломался во второй. 

Бакаев упустил рывок Лаксальта, из-за чего Эракович выдернулся на Диего. Внимание – на движении Грулева: изначально он находился рядом с Алипом, но затем нырнул между Нуралы и Сантосом (Дуглас ориентировался на Макарова, центральный защитник потерял нападающего) и оказался на дальней штанге.

«Зенит» и «Динамо» выдали один самых драйвовых матчей нового сезона. Было все: ошибки, классные действия впереди, тренерские перестановки, камбэк и яркая концовка.

«Зенит» в сложной ситуации, но пока еще не в кризисе. Матч с «Динамо» – наиболее качественный в атаке за 3 тура. Не хватило реализации прострелов, но на дистанции «Зенит» действовал остро: зажал «Динамо» после пропущенного гола, Дуглас доминировал слева и в первом тайме показал два интересных стандарта, а после перерыва хозяева владели инициативой.

Карта созданной опасности, данные – телеграм-канал «Opta Sports»

«Динамо» одержало первую победу при Марцеле Личке. После игры тренер признал, что получилось не все: «Перед матчем мы говорили, что, если хотим быть успешными, нужно играть активнее. Не всегда в первом тайме получалось то, что хотели, во втором тайме вообще нет. Это не была наша лучшая игра по качеству, во втором тайме больше бегали и терпели. Но это была наша лучшая игра по характеру – все отработали по полной». Главный тревожный звонок – очередной проваленный второй тайм. «Динамо» затащило в конце, но игры в атаке вообще не было: всего 3 удара (2 из них – со штрафного и после добивания).

Зенит – Динамо 2:3 (1:2, 1:1)
Дата проведения
6 августа, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Тюкавин, 1:1 – 9, автогол Бальбуэна, 1:2 – 33 Тюкавин, 2:2 – 90 Сергеев, 2:3 – 90 Грулев.
ЗенитКержаков, Караваев (Бакаев, 81), Эракович, Ренан (Алип, 46), Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо, Кейрос (Вендел, 46), Мостовой (Фернандес, 46), Мантуан (Сергеев, 66), Кассьерра.
ДинамоШунин, Паршивлюк (Бессмертный, 75), Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Лаксальт, Фомин, Захарян (Макаров, 35), Нгамале (Гагнидзе, 59), Смолов (Сазонов, 59), Тюкавин (Грулев, 75).
Предупреждения:
Макаров (41), Эракович (79), Смолов (90).
Удаление:
Барриос (90).

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

7 комментариев

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Зениту очень повезло, что Вендел не ушёл (вроде как не уйдёт до зимы), с ним совершенно другой уровень продвижения мяча, когда он наберёт форму, то и Зенит будет выглядеть значительно лучше (всё-таки главные проблемы в полузащите).
По Динамо. Тюкавин великолепен, сделал петрушку из Ренана (того аж заменили в перерыве). А так очень нравится как Динамо атакует, перегружая один из флангов (в процессе атаки на одном фланге могут оказаться Смолов, Нгамале и Захарян). Ну и Лаксальт в опорной зоне очень оригинальное и своевременное решение от Лички (пока ждёт новичков).
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Зенит снова будет чемпионом, Динамо будет в пятерке
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Не будет большим преувеличением сказать, что Динамо в меньшинстве играли, с учётом Смолова в основе. Дядя Федор вообще растворился.
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Браво динамо
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Любой, кто видел матч, а не зубоскалит на ветках, подтвердит: по игре Зенит большую часть матча был лучше москвичей. Это не означает, что поражение незаслуженное: футбол - последнее место, где стоит искать справедливость. Но важно отметить тот факт, что это первый матч, где появилось что-то похожее на коллективные комбинации и командную игру.

По Венделу: дядю пока не стоит отпускать. Он может валяться на пляжах и вливать в себя тонны алкоголя, а после выходить на поле и делать настоящую разницу. Ну, или отпускать, но взять на замену Малкому, Кузяеву и ему достойных игроков.

Зенит скверно начал, особенно на фоне блистающих ЦСКА, Спартака и Краснодара. Но это первые 3 тура, по игре прогресс есть, ждём трансферы и результаты
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Вендел даже с пляжа и с пузиком сильнее в 5 раз , чем любой из полузащиты Зенита. Команда совершенно не готова к сезону без Малкома. Главный двигатель атак это Дуглас Сантос и Ренан , который ещё молод и ошибается много.
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Динамо - достойная игра, несмотря на подгнивающего соперника. Единственный существенный минус заключается в том, что Смолов - отвратителен. Фёдору катастрофически не хватает физики - пугающе стабильно, на протяжении последней пятилетки (минимум). По-настоящему далеко со Смоловым не уехать

Ну а Зенит, Зенит заканчивается прямо здесь, с чем всех порядочных людей я и поздравляю. Наеюсь, что нефутбольное зло тоже пойдёт по стопам "гегемона"
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