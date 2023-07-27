7 комментариев

Разбор Ильи Васильева.

«Динамо» вырвало победу у «Зенита» в яркой игре благодаря Вячеславу Грулеву (3:2). Команды показали много интересного: Марцел Личка придумал рывки нападающих за спину, «Зенит» после первого пропущенного мощно прижал гостей, в перерыве Анатолий Тимощук сделал тройную замену и перестроил «Зенит» на трех центральных, в середине второго тайма к тройке защитников пришло и «Динамо», а на последних минутах команды обменялись голами. Разберем главные детали.

Составы «Зенита» и «Динамо» угадывались на 90%.

Ожидалось, что Страхиня Эракович заменит травмированного Дмитрия Чистякова, Александр Ерохин получил повреждение, поэтому его место занял Ду Кейрос, а Густаво Мантуан выиграл конкуренцию у Зелимхана Бакаева справа. Правда, отсутствие Ерохина видоизменило задачи полузащитного треугольника «Зенита»: Ду Кейрос действовал глубже, тогда как Ерохин обычно врывался в штрафную вместе с Кассьеррой.

«Динамо» сделало одну замену по сравнению с матчем в Самаре: Сергей Паршивлюк вышел в старте вместо травмированного Эли Дасы. В остальном – классическое «Динамо» при Личке: 4-2-3-1 с Федором Смоловым в роли десятки, Арсен Захарян снова играл справа, а Диего Лаксальт расположился в опорной зоне.

Тюкавин разорвал Ренана и Эраковича. А еще Личка подготовил рывки защитникам за спину

Тюкавин очень впечатляет на старте сезона: прекрасен в подыгрыше, очень умно уводит защитников, эффективно врывается за спину. В прошлом туре все восхищались комбинацией против «Крыльев»: Тюкавин спустился в глубину, забежал за спину Солдатенкову и перебросил Овсянникова после черпачка Захаряна. Новые жертвы форварда – Ренан и Эракович.

Первая голевая атака началась с привоза Ренана: «Динамо» поджало «Зенит» на фланге Караваева, из-за чего защитники перевели налево, но Ренан в простой ситуации выкатил Нгамале. Перформанс Тюкавина делится на несколько частей: первая – подыгрыш Нгамале (опередил Эраковича, удержал мяч, вернул его Муми), вторая – еще на входе в штрафную оказался впереди Эраковича, но в более статичной фазе встал за спину защитнику и выдержал линию офсайда, третья – идеальное открывание под прострел Нгамале, где Константин был недоступен для Эраковича (не прочитал прострел) и Караваева.

«Я просил Тюкавина и Нгамале, чтобы они забегали за спину центральным защитникам», – рассказал после матча Личка. Атакующая четверка «Динамо» ставила разные задачи перед «Зенитом»: Смолов и Захарян часто играли в оттяжке, а Тюкавин и Нгамале врывались за спины. Защитники часто реагировали на спуски в глубину. Например, первый отбор Сантоса привел к голу, второй – к удару Клаудиньо, но идея все равно давила «Зенит».

В этом моменте Барриос и Дуглас не определились, кто спустится за Захаряном (на него указывал Ренан): Арсен принял мяч без опеки, а затем отдал длинную на Нгамале – пришлось страховать Кержакову.

Похожий эпизод: Ренан выдернулся к Захаряну, а Тюкавин оставался 1-в-1 с Эраковичем.

Кадры c технической камеры – телеграм-канал «Datahub»

На вторую голевую атаку повлияли несколько факторов: первый – Эракович очень высоко преследовал Смолова, из-за чего Ренан разрывался между Нгамале и Тюкавиным, второй – шикарное движение Константина, ускользнувшего из зоны Барриоса за спину Ренану и убравшего защитника на противоходе.

«Зенит» мощно включился после первого пропущенного: давил на флангах и пользовался пассивностью Смолова

«Динамо» в третьем туре подряд привозит около своих ворот: «Краснодар» воспользовался ошибкой Фернандеса, Фомин обрезал с «Крыльями», Дуглас обокрал Захаряна.

Тренд первого тайма (особенно между голами Тюкавина) – мощное давление «Зенита» на флангах. Хозяева неоднократно выводили Дугласа на прострелы (он главный источник угрозы, несмотря на влияние Клаудиньо). Справа – аналогичный сценарий, но там еще периодически подыгрывал Кассьерра.

Фланговые атаки стали возможными из-за отданной инициативы (58% владения «Зенита») и очень пассивного Смолова. «Динамо» оборонялось блоком 4-4, где Смолов редко добегал до Барриоса, особенно при смене фланга. И еще деталь – позиции Мантуана и Мостового, сужающие четверку защитников, что освобождало пространство для подключений Дугласа и Караваева.

В итоге «Зенит» легко отрезал пару опорников, численно превосходил «Динамо» в середине (позиции Мантуана и Мостового, спуски Кассьерры, присутствие Барриоса и Ду Кейроса) и заполнял штрафную.

Основная проблема «Зенита» в первом тайме – нулевая реализация прострелов и кроссов. Матч с «Динамо» – явный прогресс впереди по сравнению с «Пари НН» и «Ростовом». Получались проникающие передачи, шли атаки через фланги, но не хватало конкретики. Хороший пример, где видны основные тенденции первого тайма:

а) Смолов забил на Барриоса, а Лаксальт к нему не успел. Затем Лаксальт, Фомин и Нгамале отрезаны;

б) Кассьерра не замкнул прострел Караваева, но «Зенит» зажал вторым темпом и заполнил вратарскую – Дуглас не исполнил.

Тройная замена в перерыве «Зенита»: переход на тройку центральных, опасные включения Марио, 81% владения в начале тайма

В перерыве «Зенит» убрал Мостового из-за повреждения, Ренана после двух ключевых ошибок и Кейроса. Алип добавил борьбы, Фернандес принимал диагонали, а Вендел гораздо креативнее Ду. «Зенит» заиграл в 5-3-2: Сантос и Марио стали латералями, Караваев – третьим центральным, Барриос остался опорником, Клаудиньо и Вендел творили выше, а Мантуан регулярно открывался вместе с Кассьеррой.

«Мы перешли на пятерку защитников, старались поднять фланги. Понимали, что нам нужно отыгрываться, играть более активно. Вышел Марио, добавил чуть движения на этом фланге. Решения были направлены на то, чтобы чуть-чуть видоизменить игру, прибавить в движении, агрессии как в обороне, так и в атаке», – объяснил Тимощук.

Важный тезис Тимощука – изменения справа. После выхода Марио выровнялся фланговый баланс: в первом тайме «Зенит» чаще комбинировал слева (57 касаний Сантоса, 39 – Караваева), во втором из-за Вендела и диагоналей на Фернандеса выросло влияние справа (55 касаний Дугласа, 59 – Марио).

Барриос часто оставался свободен – это помогало разыгрывать. Плюс хорошо двигались Клаудиньо и Вендел: таскали мяч на дриблинге, комбинировали слева и справа. «Зенит» забрал мяч (81% владения до тройной замены Лички, 77,9% – в среднем за тайм), навешивал, простреливал и давил на стандартах. Правда, опасных моментов почти не было: до 60-й минуты «Зенит» вел 6:0 по ударам, но более-менее остро пробил только Мантуан.

В середине второго тайма Личка перешел на 3-5-2. Он укрепил центр защиты

«Во втором тайме у «Зенита» вышли Марио Фернандес и Алип. Нужно было усилить борьбу на втором этаже, чтобы справляться с угловыми и кроссами в штрафную», – объяснил Личка. «Динамо» перешло на 3-5-2.

Переход на 3-5-2 укрепил «Динамо»: допустили всего 4 удара с 60-й минуты, создали плотность в штрафной благодаря тройке центральных (помогало против сдвоенного центра Кассьерры и Сергеева), отреагировали на ширину и высоту «Зенита», добавили контроль за Венделом и Клаудиньо (со Смоловым было сложнее), сняли несколько важных подач на стандартах.

«Динамо» адаптировало структуру под «Зенит». В 3-5-2 стало проще защищаться, чем в 4-2-3-1: центральные защитники могли выдергиваться за нападающими, Гагнидзе часто спускался в штрафную за Венделом/Клаудом, стало сложнее разрезать между линиями.

«Зенит» ответил переходом на 4-4-2 (Бакаев стал вингером, Караваев ушел, а Марио спустился в защиту). Хозяева были близки к голу в последние 10 минут – и оба раза плотность в штрафной не мешала разыгрывающим. Сначала Марио придумал классную стенку с Клаудиньо, но подача не прошла – мяч перелетел и Сергеева, и Кассьерру. Но уже через 6 минут Вендел оббежал Лаксальта с Гагнидзе, после чего мощно прострелил, а Сергеев добил.

Перед удалением Барриоса Вендел поймал ошибку Сазонова, но переход на тройку защитников спас «Динамо»: Бальбуэна и Сазонов доигрывали по Кассьерре и Сергееву, а Маричаль прервал прострел бразильца.

Победный гол «Динамо» – грубая ошибка Бакаева в игре по Лаксальту и шикарное забегание Грулева

После удаления Барриоса в опорную зону к Венделу спустился Бакаев. Он дисциплинированно отыграл первую часть эпизода, но сломался во второй.

Бакаев упустил рывок Лаксальта, из-за чего Эракович выдернулся на Диего. Внимание – на движении Грулева: изначально он находился рядом с Алипом, но затем нырнул между Нуралы и Сантосом (Дуглас ориентировался на Макарова, центральный защитник потерял нападающего) и оказался на дальней штанге.

«Зенит» и «Динамо» выдали один самых драйвовых матчей нового сезона. Было все: ошибки, классные действия впереди, тренерские перестановки, камбэк и яркая концовка.

«Зенит» в сложной ситуации, но пока еще не в кризисе. Матч с «Динамо» – наиболее качественный в атаке за 3 тура. Не хватило реализации прострелов, но на дистанции «Зенит» действовал остро: зажал «Динамо» после пропущенного гола, Дуглас доминировал слева и в первом тайме показал два интересных стандарта, а после перерыва хозяева владели инициативой.

Карта созданной опасности, данные – телеграм-канал «Opta Sports»

«Динамо» одержало первую победу при Марцеле Личке. После игры тренер признал, что получилось не все: «Перед матчем мы говорили, что, если хотим быть успешными, нужно играть активнее. Не всегда в первом тайме получалось то, что хотели, во втором тайме вообще нет. Это не была наша лучшая игра по качеству, во втором тайме больше бегали и терпели. Но это была наша лучшая игра по характеру – все отработали по полной». Главный тревожный звонок – очередной проваленный второй тайм. «Динамо» затащило в конце, но игры в атаке вообще не было: всего 3 удара (2 из них – со штрафного и после добивания).

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев