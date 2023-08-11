10 комментариев

Слишком много ошибок с «Уралом».

Во второй половине прошлого сезона «Спартак» ужасно оборонялся: делил 10-е место по пропущенным, шел 7-м по допущенному xG с игры, сыграл всего 2 сухих матча (в шести из 13 пропустил минимум 2). На пресс-конференции после окончания сезона Гильмермо Абаскаль обещал более прагматичный «Спартак»: «Поверьте мне, в следующем сезоне будет совершенно другая картина. Прагматики будет намного больше. Уже есть понимание, стиль игры».

Стал ли «Спартак» прагматичнее в новом сезоне? Кажется, нет.

Пока не удается наладить надежность в обороне – из-за этого Литвинов играет в центре защиты, а Мартинс стал шестеркой. Дополнительные решения в середине влияют на атаку: мы уже разбирали перформансы Мозеса и Медины на позиции восьмерок. Правда, идея работает и в обратную сторону – например, против «Рубина» бросалось в глаза, что Виктор дико недорабатывает сзади во всех сценариях.

До матча с «Уралом» проблемы в опорке были заметными, но не оказывали прямого влияния на результат – «Спартак» разбирался благодаря атаке. Например, последите за тем, как Вера разорвал зону Зобнина и Мартинса (Мозес удален от эпизода).

С «Уралом» получилось сложнее.

В начале первого тайма «Урал» прессинговал в 4-4-2, заставляя «Спартак» ошибаться (удары Егорычева и Каштанова, подкараулили ошибку Литвинова перед пенальти).

Затем гости продемонстрировали вариативность: выходили через длинные передачи, выигрывали подборы, Бонгонда и Промес собирали мячи в середине, навешивали с флангов на дальнюю штангу (Соболев мощно давил Бевеева), активно заполнялась штрафная. Во втором тайме «Спартак» даже задавил «Урал»: придумали несколько интересных прострелов, а борьба Соболева повлияла на оба гола.

Но игра в обороне – ад. «Урал» стабильно созидал (шанс Егорычева в начале тайма, выход Каштанова против Свинова, гол Мишкича, штанга Шеттине), стал острее даже без учета пенальти и наказал «Спартак» за несколько явных ошибок (беда с подборами около штрафной + дисконнект Литвинова-Свинова).

Карта созданной опасности, данные – Opta

Опорной зоне «Спартака» не хватает обученности и жесткости. Медина, игравший восьмерку, по полной программе забил на Юшина: пассивно ждал навес, затем не стал доигрывать за ним в штрафной. В итоге внутрь вжались Мартинс (сел между Джикией и Литвиновым) и Зобнин (опекал Аюпова, который опасен вторым темпом). Как итог – Мишкич бьет с линии штрафной без единой помехи (все, кроме Мартинса, плассировались).

Момент со штангой Шеттине – эпичный. Но он войдет в хайлайты благодаря безразличию Мартинса и плохой коммуникации остальных. Первая стадия – проигранное единоборство Умярова + отсутствие страховки в глубине (защитники не выдернулись за Шеттине, Мартинс не успел).

В итоге Кристофер ускорился, а Литвинов после приема Шеттине выдернулся, но уже было поздно. А дальше Мартинс смотрел на эпизод и не следил за правой от себя зоной, Умяров отыгран, Литвинов торопился назад и переключился на Дмитриева, а Шеттине легко забежал в свободную зону (Рябчук тоже поздно сориентировался).

Проблема – не только в этом эпизоде. Например, Юшин очень легко принял мяч в опорной зоне и проскочил мимо Мартинса (Свинов перевел на угловой), а затем Александр вместе с Аюповым легко отсекли Зобнина (рядом со штангой).

Пропущенные голы в концовке – тоже слегка комичные. «Спартак» выставил стенку четверкой, Рябчук остался с Дмитриевым, пятерка в штрафной оборонялась по нападающим «Урала». После матча Абаскаль обратил внимание на эпизод: «Мы должны лучше обороняться при стандартных положениях. В очередной раз «Спартак» был наказан с этих моментов».

«Спартак» никого не оставил на подборе. Егорычев пробил с линии штрафной – к нему с опозданием выбросился только Мартинс, который вообще стоял в стенке.

Гол Бикфалви – дисконнект Свинова-Литвинова + плохая борьба Хлусевича с Шеттине.

После матча Абаскаль объяснил, как «Спартак» должен доигрывать: «К сожалению, нам не удалось направить правильным образом игру, побеждая на 81‑й минуте. Когда ты ведешь в счете, нужно не прижиматься к воротам, а обороняться за счет владения мячом и атак. Если у тебя больше игроков в обороне, это не значит, что ты лучше обороняешься. Это уже индивидуальная ответственность футболистов, находящихся на поле».

После 81-й минуты «Спартак» потерял инициативу. Перед голом Соболева «Спартак» владел мячом 60% во втором тайме, но «Урал» подобрался к контролю (48%), нанес 4 удара (3 – из штрафной) и не допустил ни одного касания гостей в штрафной (хотя сразу после мяча Соболева опасно бил Промес).

«Спартак» снова сыграл яркий матч, но такая организация сзади сильно отдаляет от чемпионского футбола.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын