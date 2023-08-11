10 комментариев

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Абаскаль обещал, что в новом сезоне «Спартак» станет прагматичнее. Пока это не так

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Футбол Футбол

Слишком много ошибок с «Уралом».

Во второй половине прошлого сезона «Спартак» ужасно оборонялся: делил 10-е место по пропущенным, шел 7-м по допущенному xG с игры, сыграл всего 2 сухих матча (в шести из 13 пропустил минимум 2). На пресс-конференции после окончания сезона Гильмермо Абаскаль обещал более прагматичный «Спартак»: «Поверьте мне, в следующем сезоне будет совершенно другая картина. Прагматики будет намного больше. Уже есть понимание, стиль игры».

Стал ли «Спартак» прагматичнее в новом сезоне? Кажется, нет. 

Пока не удается наладить надежность в обороне – из-за этого Литвинов играет в центре защиты, а Мартинс стал шестеркой. Дополнительные решения в середине влияют на атаку: мы уже разбирали перформансы Мозеса и Медины на позиции восьмерок. Правда, идея работает и в обратную сторону – например, против «Рубина» бросалось в глаза, что Виктор дико недорабатывает сзади во всех сценариях. 

До матча с «Уралом» проблемы в опорке были заметными, но не оказывали прямого влияния на результат – «Спартак» разбирался благодаря атаке. Например, последите за тем, как Вера разорвал зону Зобнина и Мартинса (Мозес удален от эпизода).

С «Уралом» получилось сложнее.

В начале первого тайма «Урал» прессинговал в 4-4-2, заставляя «Спартак» ошибаться (удары Егорычева и Каштанова, подкараулили ошибку Литвинова перед пенальти). 

Затем гости продемонстрировали вариативность: выходили через длинные передачи, выигрывали подборы, Бонгонда и Промес собирали мячи в середине, навешивали с флангов на дальнюю штангу (Соболев мощно давил Бевеева), активно заполнялась штрафная. Во втором тайме «Спартак» даже задавил «Урал»: придумали несколько интересных прострелов, а борьба Соболева повлияла на оба гола.

Но игра в обороне – ад. «Урал» стабильно созидал (шанс Егорычева в начале тайма, выход Каштанова против Свинова, гол Мишкича, штанга Шеттине), стал острее даже без учета пенальти и наказал «Спартак» за несколько явных ошибок (беда с подборами около штрафной + дисконнект Литвинова-Свинова). 

Карта созданной опасности, данные – Opta

Опорной зоне «Спартака» не хватает обученности и жесткости. Медина, игравший восьмерку, по полной программе забил на Юшина: пассивно ждал навес, затем не стал доигрывать за ним в штрафной. В итоге внутрь вжались Мартинс (сел между Джикией и Литвиновым) и Зобнин (опекал Аюпова, который опасен вторым темпом). Как итог – Мишкич бьет с линии штрафной без единой помехи (все, кроме Мартинса, плассировались).

Момент со штангой Шеттине – эпичный. Но он войдет в хайлайты благодаря безразличию Мартинса и плохой коммуникации остальных. Первая стадия – проигранное единоборство Умярова + отсутствие страховки в глубине (защитники не выдернулись за Шеттине, Мартинс не успел). 

В итоге Кристофер ускорился, а Литвинов после приема Шеттине выдернулся, но уже было поздно. А дальше Мартинс смотрел на эпизод и не следил за правой от себя зоной, Умяров отыгран, Литвинов торопился назад и переключился на Дмитриева, а Шеттине легко забежал в свободную зону (Рябчук тоже поздно сориентировался).

Проблема – не только в этом эпизоде. Например, Юшин очень легко принял мяч в опорной зоне и проскочил мимо Мартинса (Свинов перевел на угловой), а затем Александр вместе с Аюповым легко отсекли Зобнина (рядом со штангой).

Пропущенные голы в концовке – тоже слегка комичные. «Спартак» выставил стенку четверкой, Рябчук остался с Дмитриевым, пятерка в штрафной оборонялась по нападающим «Урала». После матча Абаскаль обратил внимание на эпизод: «Мы должны лучше обороняться при стандартных положениях. В очередной раз «Спартак» был наказан с этих моментов». 

«Спартак» никого не оставил на подборе. Егорычев пробил с линии штрафной – к нему с опозданием выбросился только Мартинс, который вообще стоял в стенке.

Гол Бикфалви – дисконнект Свинова-Литвинова + плохая борьба Хлусевича с Шеттине. 

После матча Абаскаль объяснил, как «Спартак» должен доигрывать: «К сожалению, нам не удалось направить правильным образом игру, побеждая на 81‑й минуте. Когда ты ведешь в счете, нужно не прижиматься к воротам, а обороняться за счет владения мячом и атак. Если у тебя больше игроков в обороне, это не значит, что ты лучше обороняешься. Это уже индивидуальная ответственность футболистов, находящихся на поле».

После 81-й минуты «Спартак» потерял инициативу. Перед голом Соболева «Спартак» владел мячом 60% во втором тайме, но «Урал» подобрался к контролю (48%), нанес 4 удара (3 – из штрафной) и не допустил ни одного касания гостей в штрафной (хотя сразу после мяча Соболева опасно бил Промес).

«Спартак» снова сыграл яркий матч, но такая организация сзади сильно отдаляет от чемпионского футбола.

Урал – Спартак 3:2 (1:0, 2:2)
Дата проведения
11 августа, 18.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 45 Мишкич, 1:1 – 53 Бонгонда, 1:2 – 81 Соболев, 2:2 – 90 Егорычев, 3:2 – 90 Бикфалви.
УралПомазун, Кулаков (Бикфалви, 85), Бевеев, Бегич, Итало, Кики, Мишкич, Егорычев, Аюпов (Ишков, 69), Каштанов (Шеттине, 62), Юшин (Дмитриев, 70).
СпартакСвинов, Джикия, Литвинов, Рябчук, Зобнин (Умяров, 74), Промес, Медина (Игнатов, 56), Мартинс Перейра, Денисов (Хлусевич, 74), Бонгонда (Зиньковский, 74), Соболев.
Предупреждения:
Соболев (28), Юшин (38), Бевеев (44), Шеттине (68), Бегич (87), Джикия (88), Хлусевич (90).
Удаление:
Шеттине (90).

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Абаскаль слишком авантюрен на старте сезона. Вот и наказание от «Урала»

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

10 комментариев

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King_X
Посмотрел еще раз обзор
То, как Соболев и Зиньковский перед штрафным издевались над уральцем, дразня его (причём Соболеву даже Мартинс объяснял, что не норм так делать)
А потом двушку отхватили - вообще красота 😂😂
+12
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+12
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Хасан Акбаев
Пока защитники будут стоять и тупо смотреть ,как Джикия, никакой прагматики не будет.
+3
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+3
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Барристан Селми
спасибо за текст! а то снова глебчики успели настрочить, да сразу на главную...
+1
0
+1
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Liric
ну если уж Спартак обыграли, то можно подумать акционерам об реальном усилении состава и борьбе за .... эх мечты!
0
0
0
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Rumov
Петух обещал, чтоб гребень не торчал.
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Никита Давыдкин
Вообще нелепо смотрелись некоторые моменты, когда казалось бы несколько игроков Спартака могут быть на подборе, а по итогу один тупо не добегает за мячом, мол следущему удобнее подобрать, второй ждёт, что первый подберёт, а третий вообще в проигрышной позиции и вынужден дорабатывать за двоих первых. И подобные моменты не спишешь на усталость, ибо они происходили ещё в первом тайме. Такое ощущение, что Абаскаль выкрутил атакующий режим на максимум, а в защите как-нибудь сами разберутся. Нет необходимого баланса в построении. По моему мнению, его мог бы внести игрок типа Барриоса
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Остап Бендер
Мартинс, значит, шестерит....
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Chinafon2012
К Абаскалю куча вопросов.Да, у Спартака может и не самые сильные защитники, но они нормальные.И с ними можно поставить игру в обороне пусть не идеального качества, но хотя бы добротного, на худой конец приемлемого.Но этого нет.Куча пропущенных мячей!Чем рыжий занимался всё это время непонятно.Думаю, пора в отставку, ибо он не способен(НЕ СПОСОБЕН) сделать оборону лучше.А получая авоську даже от Урала с Пари НН ни о каком солидном месте мечтать нельзя.Так не бывает.
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