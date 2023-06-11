Самая гибкая команды весны?

Первую часть этого сезона «Краснодар» провалил: и по очкам, и по продвинутой статистике команда превратилась в серого середняка РПЛ. Зимой клуб поменял Александра Сторожука на Владимира Ивича – результаты уже впечатляют.

В последние годы «Краснодар» утратил тактическую идентичность: перестройка летом 2019-го заставила Мурада Мусаева стать прагматичнее, подбор игроков (в первую очередь – приход Гжегожа Крыховяка) и стиль Виктора Гончаренко принуждали к вертикальности, а Александр Сторожук получил практически «Краснодар-2», который летом усилили Кайо, Кристиан Рамирес и Джон Кордоба. «Краснодар» всегда много владел мячом, но комбинации на третьего и игра через центр окончательно превратились в воспоминания.

«Краснодар» Ивича – необычный. Тренер не дал ни одного большого интервью в России, но его понимание игры просматривается через старую цитату: «Мне нравится атакующий агрессивный футбол с высоким прессингом. Я подстраиваю схему, исходя из обстоятельств».

«Краснодар» Ивича – гибкий и насыщенный. Команда сочетает качества игроков: забросы и короткие-средние проникающие передачи Хуниора Алонсо, диагонали Кайо, навесы Рамиреса, рывки с мячом и комбинации Ильзата Ахметова и Эдуарда Сперцяна, забеги Баши, мощь при игре спиной к чужим воротам, подыгрыш и рывки за спину Кордобы. При возможности «Краснодар» проходит прессинг через короткие передачи, а при необходимости перебивает давление забросами на Кордобу.

На чужой половине поля «Краснодар» Ивича тоже разнообразен. Команда стремится насытить чужую опорной зоны за счет спусков Кордобы, движения восьмерок и захода вингеров в середину (так остается место и для широких подключений крайних защитников).

Идея используется с помощью быстрых проникающих передач и рывков за спину. Например, в этом эпизоде Ионов идеально считал спуск Кордобы в глубину.

Дополнение – комбинации в центре с подключением крайних защитников. В этом эпизоде сразу пять игроков нагрузили пространство около штрафной (трое нападающих: Олусегун, Кокшаров, Ионов, десятка Баши и Сперцян). После открывания Баши легко подключил правого защитника Волкова, отвечавшего за ширину.

Периодически «Краснодар» быстро меняет фланги без явного присутствия в середине. За такие переводы в основном отвечают Кайо, Алонсо и Кади. Весной крайние защитники Волков и Рамирес оформили пять ассистов, а «Краснодар» забил семь голов после навесов (без учета стандартов и розыгрышей после них).

Еще одно важное изменение Ивича – расстановка в позиционной обороне. Если при прессинге «Краснодар» использует 4-4-1-1, где десятка подбирает опорника, тов глубокой обороне фактически переходит на пятерку защитников. Трансформация достигается за счет вингеров: Ионов, Баши или Олусегун становились пятым защитником, если крайние защитники или латерали соперника поднимались очень высоко.

Против «Ростова» (4:1) и ЦСКА (0:0) Ивич пошел еще дальше: Олусегун и Волков превращались в полноценных латералей, Рамирес вставал в тройку центральных (выбрасывался за Байрамяном и Обляковым), а Ионов становился восьмеркой в центре поля.

Графика – Datahub

Ивич строит нетипичный «Краснодар», который:

• находит интересные решения в позиционных атаках (насыщает опорную зону соперника, играет на третьего, раздает проникающие передачи);

• забрасывает за спину защитникам даже со своей половины;

• выбивает на Кордобу ради подборов и быстрых переходов;

• активно навешивает в штрафную на форварда и вбегающих партнеров (особенно силен Никита Кривцов);

• использует левых вингеров как дополнительного защитника при позиционной обороне.

Итог – Ивич интегрировал в «Краснодар» идеи прошлых тренеров. Комбинации через середину с влиянием Кордобы напоминают команды Кононова и Шалимова, умение атаковать флангами – пиковый период при Мураде Мусаеве, а вертикальность и забросы Алонсо – отрезок Виктора Гончаренко.

В майском матче РПЛ против ЦСКА (0:0) Ивич поставил ЦСКА в неудобные условия с помощью оборонительных адаптаций в РПЛ (при этом Кордоба, Кайо, Алонсо и Сафонов не выходили на поле).

Нас ждет интересный Суперфинал Кубка России: «Краснодар» и ЦСКА – среди лучших команд весны по качеству игры, Федотов и Ивич – гибкие тренеры внутри своих систем и могут придумать классные адаптации, а топ-форма Сперцяна, Чалова и остальных лидеров должны добавить огня.

Мой телеграм

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Павел Лисицын