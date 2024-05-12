Аномалия: у «Динамо» одна из худших оборон РПЛ. Таких чемпионов еще не было

Главная нестыковка Европы.

Еще в середине апреля казалось, что после трех поражений подряд «Динамо» вылетело из чемпионской гонки. Такой исход казался логичным: против «Ростова» (1:4) и «Спартака» (1:2) команда Лички поражала ужасной обороной и действиями вратаря Игоря Лещука. Но провалы «Зенита» и «Краснодара» вернули команду в гонку.

У «Динамо» неплохие шансы: «Зенит» до сих пор не проснулся и проигрывает по личным встречам, «Краснодар» тяжело перестраивается под Мурада Мусаева.

Положение уникально: «Динамо» может выиграть титул с оборонительными показателями уровня аутсайдера РПЛ.

И это очень сложно объяснить. Цифры ниже – до игры с «Балтикой». Чемпионство после нее стало намного вероятнее.

Оборона «Динамо» – ужас. Претенденты на топ-3 так не защищаются

Защита «Динамо» по сравнению с чемпионскими «Зенитом», «Локомотивом», «Спартаком» и ЦСКА – катастрофа. Минутка xG.

● С сезона-2013/14 только два чемпиона не входили в топ-3 РПЛ по допущенным моментам и голам.

«Спартак» Массимо Карреры – возможно, главный оверперформер в истории РПЛ. У чемпиона-2016/17 – десятая оборона лиги, больше него пропустило только пять команд. «Спартак» по допущенным xG был ближе к стыкам (30,31, у тринадцатых «Крыльев» – 32,90), чем к зоне еврокубков (у пятого «Зенита» – 21,84, первого ЦСКА – 19,62).

Выделился и «Зенит» в дебютном сезоне Сергея Семака, но отставание от лидирующего по оборонительным метрикам «Ростова» не так существенно (27,27 xG против 24,68).

● Из чемпионов с 2014-го только «Спартак»-2016/17 допускал больше ожидаемого гола за матч (1,01), у «Динамо» – 1,4. Все остальные держали 0,7-0,8 xG (исключение – все тот же «Зенит»-2018/19).

● Реальные голы подтверждают мысль. «Зенит»-2007 – последний чемпион, пропускавший больше мяча за игру (1,06).

«Динамо» шокирует и по меркам вторых-третьих команд.

● Из топ-3 РПЛ с 2014-го только «Динамо»-2021/22 пропустило больше (1,36 гола за игру): команда Сандро Шварца расклеилась во второй половине сезона, но все равно прилично оборонялась (1,04 xG за сезон – меньше допустили только «Зенит» и «Ахмат»).

● До «Динамо» худшим из финишировавших в топ-3 был «Локомотив» Николича, но на фоне команды Лички он выглядит неплохо (допущенные xG 1,23, у «Динамо» – 1,4).

● За десять сезонов еще никто из топ-3 РПЛ не допускал так много ударов из штрафной: по воротам «Динамо» наносят более девяти ударов за игру.

● Сразу семь призеров допускали не более пяти ударов за игру (пять из них – чемпионы), восемь – менее шести (три из них – с титулом), еще восемь – до семи, шесть – меньше восьми ударов.

● В антитопе призеров по допущенным ударам нет ни одного чемпиона.

● У «Динамо» – одна из худших разниц атакующих и оборонительных xG среди призеров за десять лет. Сильнее остальных везло только «Локомотиву» Юрия Семина и «Спартаку» Карреры.

«Динамо» – главная аномалия Европы

Ниже – сравнение оборонительной статистики лидеров РПЛ и европейского топ-5. Да, делаем скидку на стиль лиг и уровень сопротивления, поэтому используем данные просто как ориентир.

● Больше «Динамо» допускает только «Жирона» (1,6 xG за игру). Каталонская команда давно выпала из чемпионской гонки.

● Бетон в обороне – часто пропуск наверх. 11 команд из тех, что идут в тройке, – в топ-3 своей лиги по допущенным моментам.

● Против этой логики пошли клубы все лидеры Лиги 1, сенсационные «Штутгарт» и «Жирона, «Милан», «Динамо». Но из них лишь «ПСЖ» взял титул, а в гонке только «Динамо».

● Среди топов по пропущенным голам хуже «Динамо» только «Монако». Еще одно наблюдение: никто из пропускающих больше одного гола за игру не борется за чемпионство (даже «Ливерпуль», еще недавно мечтавший о квадрупле).

● Несмотря на кризисный сезон, «Зенит» мало позволяет, лучший показатель по xG соперника . Правда, финиш все испортил – пропустили уже восемь голов (пять из них повлияли на результат).

● На вершинах таблиц топ-5 (плюс РПЛ) нет клуба гостеприимнее «Динамо»: команда Лички – худшая по допущенным ударам из штрафной и передачам в опасную зону.

● Все фавориты и чемпионы своих лиг допускают менее 7 ударов из-за штрафной, остальные же безнадежно отстали. Исключение – «ПСЖ» Луиса Энрике, доминирующий из-за суперсостава.

При этом «Динамо» – одна из самых симпатичных команд РПЛ

Она влюбляет атакующим футболом. Перевод левого защитника Диего Лаксальта в опорную зону – одно из лучших решений сезона, Луис Чавес в роли восьмерки уверенно дополняет великолепных Бителло и Хорхе Карраскаля, а Константин Тюкавин проводит самый результативный сезон в карьере (14+8, лидер РПЛ по «гол+пас»).

Но проект только строится: Личка проводит дебютный сезон, участие в чемпионской гонке – из-за везения и нестабильности конкурентов.

Если «Динамо» выиграет РПЛ, то сотворит историю не только из-за 48 лет ожидания и прекращения гегемонии «Зенита», но из-за нарушения привычной логики (чемпион = крепкая оборона и класс впереди).

Мой телеграм

Фото: РИА Новости