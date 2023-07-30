Илья Васильев – о каждом матче.

Суббота – день ничьих в РПЛ. «Крылья Советов» и «Динамо» устроили шоу (3:3), «Пари НН» симпатично сыграл против «Урала» (0:0), а «Ростов» провел приличный первый тайм и зажал «Зенит» во втором (1:1). Внутри – главные детали, сделавшие каждый матч интереснее.

Лаксальт вышел в опорной зоне. В первом тайме идея классно работала при владении

Личка и дальше настаивает на варианте со Смоловым в роли десятки. Против «Краснодара» «Динамо» не хватало подборов и конструктива справа, поэтому в перерыве Марцел убрал Захаряна из опорной зоны (вышел Норманн) и перевел Арсена на фланг вместо Макарова. С «Крыльями» Личка выпустил Лаксальта в паре с Фоминым, а Захарян снова ушел направо.

В первом тайме при владении «Динамо» Лаксальт радовал в середине: помощь ЦЗ при владении, смелость под давлением, подыгрыш. Лаксальт помогал и в обороне: погасил контратаку, отбирал, страховал агрессию ЦЗ. В итоге Диего причастен к двум голам «Динамо»: остановил Рахмановича, начал атаку передачей на Дасу, перед третьим мячом подсел в защиту, а Маричаль начал контрвыпад.

В первой тайме «Динамо» разрывало «Крылья»

«Крылья Советов» отвратительно оборонялись: очень легко пускали «Динамо» между линиями, опорная зона проваливалась, гости легко контролировали мяч. Хорошо работали стеночки, уже классические перегрузы (КЗ широко, вингеры и полузащитники в полуфланге и середине, ЦЗ и Лаксальт/Фомин на одной линии). Особый класс – атака с моментом Дасы, когда Лаксальт легко продвинул мяч между линиями (классическое вбегание Нгамале в середину), а Эли эффективно отыгрался со Смоловым и Тюкавиным.

Эффект сработал и в голевой комбинации: шикарный спуск Тюкавина в глубину, перегруз от Нгамале, ширина от Дасы (нашел Константина плюс частично отвлекал внимание Бейла).

«Динамо» плохо блокировало навесы, во втором тайме проблема радикализировалась – после замен Осинькина

Проблемы «Динамо» ощущались и в первом тайме. Остроты почти не было, «Крылья» забили после привоза, но «Динамо» вообще не блокировало навесы и не контролировало второй темп. Например, Бейл дважды находил Карпицкого еще в начале игры, а Гарре выкатил на Егора уже справа (Шунин забрал удар). Понимаю, что формально притягиваю за уши, но удар от ворот перед привозом Фомина – характерный эпизод. Гарре получил мяч за спиной Нгамале, двигался без помех и пробил по воротам.

Замены Осинькина изменили структуру «Крыльев»: Бейл и Ежов ушли с левого фланга на правый, Гарре стал десяткой, Салтыков усилил нападение слева. Итог: «Крылья» владели мячом (64%), доминировали по ударам (7:1, попытка «Динамо» – неудавшийся навес/черпачок Фомина на 94-й), а 1:3 превратились в 3:3. В этот момент проблемы «Динамо» радикализировались: фланги и полуфланги почти не работали при обороне, Гарре творил в середине, Бейл мощно активизировался (удары, навесы, продвижение).

«Ростов» выходил из обороны через новую структуру. «Зенит» был к этому готов

В предсезонном дайджесте мы уже рассказывали, что «Ростов» тестировал выход вперед через 4-2-4: крайние защитники находились недалеко от центральных, пара опорников вставала над ними, Щетинин врывался к Комличенко, а вингеры создавали ширину – так было и против «Зенита».

Команда Семака была готова к разным вариантам – подготовила структуру и под розыгрыши от ворот, и под владение «Ростова» после потерь/перехватов. Основные принципы: давление на разыгрывающих защитников и опорников, игра с Комличенко до упора (Ренан выходил за ним даже в опорную зону «Ростова» или же Николая подхватывал Барриос), агрессивные рывки защитников за вингерами. В остальном – классический «Ростов» с интересной идеей на мяче и слабой игре на финальной трети.

В итоге команда Карпина часто напрягала Семака, но «Зенит» многое перекусил. Плюс голевая атака с шикарным рывком Кассьерры – результат классного перехода после давления «Зенита». Гости принудили к длинной передаче, а Байрамян уже распорядился забросом, после чего «Зенит» выбежал в контратаку.

«Зенит» прижался во втором тайме. Эксперимент с Караваевым в тройке центральных – странный

С 60-й минуты «Ростов» забрал мяч (62% владения), вел 9:1 по ударам, сделал 7 кроссов и перешел на мощный навал. Как раз тогда Семак убрал Мантуана, выпустив Фернандеса на позицию латераля (Караваев стал третьим центральным защитником).

Вполне возможно, что опция будет интереснее, если «Зенит» планирует прессинговать – тогда скорость Караваева может пригодиться. Но весь второй тайм «Зенит» вжимался в штрафную и отдавал инициативу. Не все получалось при длинных передачах от ворот «Ростова»: Мохеби жестко напрягал в воздухе, был в порядке внизу, даже убегал за спину. Эксперимент закончился выходом Алипа: Нуралы стал страхующим, а Эракович ушел правее.

Тройка стала чуть спокойнее, но «Ростов» все равно задавил «Зенит» – в момент подачи Терентьева перед пенальти почти в одной точке сошлись Комличенко, Голенков и Мохеби.

Из положительного в игре «Зенита» – выход Эраковича. Страхиня смело двигал мяч через пас и ведение, вступал в единоборства, читал эпизоды.

Ого, «Пари НН» Юрана был максимально гибридным

Состав «Пари НН» слегка изменился после «Зенита» (0:2): дисквалифицированного Александрова заменил Каккоев, вместо Сулейманова в паре с Севикяном сыграл Трошечкин, что запустило в старт Михайлова.

При обороне «Пари НН» использовал 5-3-2, где Майга был опорником (почти не выбрасывался), а Михайлов и Калинский – восьмерками (периодически оказывали на одной линии с Мамаду).

В прессинге «Нижний» действовал гибриднее: Калинский и Михайлов могли подниматься к Севикяну и Трошечкину, чтобы накрывать третьего центрального защитника или атаковать латераля. Например, в этом эпизоде давил сначала Михайлов, затем его поддержал Калинский (Ярослав вернулся в пару к Майга), а при переходе «Урала» направо вновь рванул Михайлов.

При выходе от ворот «Пари» использовал четверку защитников: Каккоев в обороне играл третьего центрального, а при начале атак смещался на левый край (возможно, Леонид Слуцкий снова скажет, что «Нижний» вышел в 4 защитника) и находился на одной линии с Живоглядовым, что поднимало Юлдошева максимального высоко.

Периодически «Пари» неплохо проходил прессинг благодаря подвижности Майга, Калинского и Михайлова (об этом – ниже) и численному превосходству над Аюповым и Мишкичем (эпизодически ЦН Шеттине упускал опорника «Пари»).

Атакующие идеи Юрана: ротация Калинского и Живоглядова, активное заполнение штрафной. Но в конце матча «Урал» был ближе к победе

До замен «Урала» в середине второго тайма «Пари НН» атаковал системнее и интереснее. Ключевое наблюдение – взаимодействие Живоглядова, Калинского и Севикяна. В основном восьмерка и латераль «Пари» менялись местами: Николай искал пространство в глубине и периодически уходил на край, а Дмитрий высоко подключался и заходил в полуфланг под длинные передачи. Севикян тоже играл свободно: открывался под откаты, навешивал и убирал мяч под левую.

«Пари НН» заполнял штрафную. Подключения латераля Юлдошева были очень опасными плюс полузащитники тоже вбегали в штрафную.

Но после выхода Каштанова «Урал» был гораздо острее: Кики классно прострелил на Алексея после выигранного единоборства Егорычева, затем нападающий обыграл Гоцука и опасно пробил (Тихий вынес с ленточки), а в конце второго тайма убойный момент упустил латераль Дмитриев.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров, Григорий Соколов; fc-rostov.ru; pfcks.ru; fcdm.ru; кадры трансляции «Матч ТВ»