Почему «Динамо» заслуживает чемпионства больше, чем «Зенит» и «Краснодар»

Эмоции Ильи Васильева.

Я долго не мог поверить, что интрига в РПЛ реальна, а «Динамо» – настоящий претендент на титул.

● Перед рестартом казалось, что благодаря трансферам (Нино, Артур, Педро) и переходу на 4-3-3 «Зенит» спокойно дожмет «Краснодар». Особенно на фоне снижающихся результатов Владимира Ивича, стилистических разногласий с Сергеем Галицким и слабой трансферной кампании (не нашли подмену Джону Кордобе и креативного вингера, а Кевин Кастаньо не усилил центр). Разбалансированное «Динамо» отставало на шесть очков от «Краснодара», «Локомотив» – на семь, «Спартак» – на восемь – казалось, что они слишком далеко;

● «Краснодар» увольняет Ивича – теперь в падение гегемона не верилось совсем, ведь Сергей Семак всегда прибавляет весной;

● «Зенит» обыгрывает «Краснодар» (2:1), «Динамо» сыпется после трех поражений подряд («Ростов», «Спартак», «Урал»), а Марцел Личка признает , что команда больше ни за что не борется. Чемпионская гонка на троих развалилась – даже не начавшись;

● В идеальных условиях «Зенит» выдает пять ужасных матчей подряд (мертвая победа над «Оренбургом», ничья с «Факелом», поражения от «Рубина», «Динамо» и ЦСКА). «Краснодар» тоже буксует, а «Динамо» готовит новый поход за первым местом.

По сути, вера в чемпионство «Динамо» появилась только сейчас. Да, даже внутри победной серии достаточно хромых отрезков (выезд в Оренбург, вторые таймы с «Сочи» и «Балтикой»), но «Динамо» больше всех заслуживает золота. И вот почему.

– Это самый плохой сезон Сергея Семака: впервые с 2005-го «Зенит» потерпел семь поражений за чемпионат, впервые после Роберто Манчини дважды подряд проиграл в Петербурге, впервые при нем забит один гол в четырех турах.

«Зенит» в 2024-м отдает матчи, которые обязан забирать: «Спартак» без Квинси Промеса (ленивые 0:0), «Рубин» без больших турнирных задач (0:2), выезд к «Динамо» с обороной уровня аутсайдера лиги (0:1), упущенная победа над «Факелом» после загубленных моментов во втором тайме (1:1), поражение от ЦСКА, упустившего уже 23 очка при преимуществе в счете (0:1). Клуб, который так заваливает финиш, не должен быть первым: всего 4 очка после победы над «Краснодаром» – это 11-е место в РПЛ на самом важном отрезке сезона.

– Отвратительный 2024-й и в исполнении «Краснодара». Все началось с нелогичного увольнения Ивича: несмотря на потерю очков с «Рубином» (1:1) и «Ростовом» (1:2), «Краснодар» был гибким и управляемым (Хуниор Алонсо и Витор Тормена были лучшими защитниками РПЛ, Лукас Оласа, Олакунле Олусегун и Жоао Баши освоили гибридные роли, Джон Кордоба, Эдуард Сперцян и Матвей Сафонов проводили мощные отрезки). Новый стиль Мурада Мусаева заточен на атаку, но команда разбалансировалась, а впереди не прибавила.

В важных матчах «Краснодар» пропускает похожие голы (мячи Артура и Романа Зобнина – клоны из-за провалов в опорной зоне и одинаковых ошибок), медленно взламывает соперников и создает рандомные моменты, а не подготовленные и наигранные. Уныние последних матчей отдаляет «Краснодар» от чемпионства.

– «Динамо» – безбашенное, драйвовое. Главный вопрос к Личке – оборона, чемпионов с такой защитой не бывает .

В остальном – красивейший сюжет. Я восхищен историей преодоления «Динамо»:

● глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в начале сезона говорил, что ему не нравится робингудский футбол. Но именно такой стиль затащил «Динамо» в топ-3 и может принести первое за 48 лет чемпионство;

● я писал, что вратари – катастрофа «Динамо» , но менталитет команды Лички оказался сильнее: нагнали «Зенит» и «Краснодар» после привозов с «Ростовом» и «Спартаком», перешагнули ошибку Лещука с «Сочи» (его неловкий вынос привел к голевому угловому), не остановились после удара между ног с «Балтикой»;

● трэш-концовки в две стороны. «Динамо» постоянно дрожит в последние 15 минут – это гарантия веселья в каждом матче. Тем не менее на финише собрались: выстояли против «Зенита» (1:0), поймали привоз Артура Юсупова с «Сочи» (3:2) и перевернули чемпионскую интригу в Калининграде (3:2);

● весенняя эволюция Карраскаля – класс. Осенью возмущал апатией и вальяжностью, вообще не бежал назад, периодически привозил, зато сейчас – лидер, сочетающий дисциплину и волшебство на восьмерке и полезно атакующий с края;

● с Личкой команда прогрессирует: левый защитник Диего Лаксальт стал одним из лучших опорников РПЛ, Константин Тюкавин проводит самый результативный сезон в карьере, Роберто Фернандеса трясет все реже, Луис Чавес адаптировался к РПЛ, Бителло, Хорхе Карраскаль и Муми Нгамале – ярчайшая атака лиги;

● когда команда посыпалась весной, а место Лички затряслось, «Динамо» выдало серию из пяти побед подряд.

Этот сезон – сумасшедший. Пятикратный чемпион при неограниченных по меркам РПЛ возможностях не может найти себя уже целый год, две очень симпатичные по весне команды близки к прямому вылету, Виктор Гончаренко после лидерства в пятом туре яростно борется за выживание, «Ахмат» после 1:7 – первая команда РПЛ с серией из пяти побед подряд.

Вторая команда с пятью победами подряд – «Динамо». Такой финишный рывок заслуживает первого места по итогам сезона: «Зенит» и «Краснодар» посыпались на главном отрезке, а команда Лички, наоборот, цепляется даже в безвыходных ситуациях, как на 90+3 с «Балтикой».

Именно такой безбашенный чемпион идеально олицетворит предельное безумие сезона.

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«Динамо» – единоличный лидер РПЛ! Что нужно для чемпионства: расклады

Фото: vk.com/fcdm_official ; РИА Новости /Алексей Филиппов, Александр Вильф