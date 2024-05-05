Тюкавин – лучший нападающий РПЛ. Он уже готов к Европе

Мегапрогресс.

20 февраля 2021 года. Константин Тюкавин забивает первый гол за «Динамо». И не просто пяткой, а спиной к воротам после флангового кросса – еще и «Спартаку» в дерби. Дерзко.

5 мая 2024-го. Тюкавин в разгар чемпионской гонки забивает шедевральный гол – снова пяткой. И в целом в важнейший момент сезона выдает гроссмейстерский матч: отменно прессинговал в первом тайме, мог выдать пару ассистов уже в начале игры и хитро забил отбивавшему все Максиму Рудакову. Очень зрело.

Между двумя голами – история бешеного роста.

При Сандро Шварце и Славише Йокановиче Тюкавин считался перспективным, но не хватало стабильности: шел среди лучших бомбардиров команды, но тренеры выбирали Федора Смолова (71% возможных минут весной 2021-го, 55% в сезоне-2021/22 и 48,5% в прошлом).

У Марцела Лички Тюкавин стал главным нападающим «Динамо» и суперзвездой РПЛ:

● с отрывом лучший в команде по сыгранным минутам (2 112, Фабиан Бальбуэна – 1 996), окончательно вытеснил Смолова с позиции центрфорварда;

● в этом чемпионате почти перебил результативность прошлых сезонов в сумме: сейчас – 14+8, у Шварца и Йокановича – 17+8 за 73 матча. Сейчас Тюкавин – лучший в РПЛ по «гол+пас»;

● прокачался в роли раздающего: не в топе по ключевым передачам, но стабильно находит удачные зоны благодаря подвижности и игре спиной к воротам. По количеству ассистов Тюкавин сейчас уступает только Максиму Глушенкову (11), но опережает Вендела (6), Клаудиньо (6), Эдуарда Сперцяна (3) и других традиционных фаворитов гонки.

● не теряется в топ-матчах: отгрузил два «Зениту» в Санкт-Петербурге (3:2), ассистировал Муми Нгамале с ЦСКА (2:1), оформил 1+1 против ЦСКА во втором круге (3:2), отдал победную голевую против «Локо» (2:1) и прихлопнул «Зенит» две недели назад (1:0).

Тюкавин восхищает тактическим диапазоном. Он эффективен практически в любом режиме: в порядке на мяче (подыгрывает, бьет, обводит) и невероятно полезен без него.

• Тюкавин легко наказывает за высокую линию: лучше всех в РПЛ открывается за спины защитникам, раздергивает их в разные стороны, умело открывает пространство партнерам и атакует его самостоятельно.

• Тюкавин умеет атаковать и против автобусов: классно переключается между игроками обороны (его сложно передавать), грамотно отскакивает в глубину для подыгрыша, уместно, креативно выбирает продолжение атак, быстр и органичен накоротке.

• Тюкавин убийственно опасен в контратаках: миксует навыки против высокой линии и автобусов (и открывается за спину, и подыгрывает спиной к воротам), протаскивает мяч, врубает дриблинг, поддерживает ширину, уводит соперников.

• Прибавляем шикарную координацию и умение прессинговать – получаем динамичного нападающего, способного принять любой мяч и загрызть каждого защитника.

Тюкавин – самый универсальный нападающий РПЛ. Константин уже показал себя в разных ролях: прессинговал у Шварца, удачно выходил на замену у Йокановича, контратакует и прогрессирует в игре спиной к воротам у Лички. Помимо чисто игровых у Тюкавина есть сильные стороны и в психологии: он всегда цепляется за шансы и никого не боится.

Тюкавин лучше всех российских игроков готов к переезду в Европу. Ему подойдет бегущая и подвижная команда из топ-лиги.

Но сначала нужно побороться за титул с «Зенитом» и «Краснодаром».

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Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко