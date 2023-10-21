Нокаут от Махачева, убивший наследие Волкановски. Как это было?

Разбор эпохального момента.

Победа Ислама Махачева над Алексом Волкановски на UFC 294 не просто защита титула. Это заявление. Забудьте: Ислам не преемник Хабиба. Он доминатор нового уровня, который пишет историю.

Махачев проверял нокаутирующий удар на первой минуте – Волкановски его не видел. Это заготовка, которая показала работу штаба

Победу Махачева прогнозировали, но то, что произошло, – чистое безумие: оглушающий кик в голову в первом раунде, который все завершил. Первый нокаут в карьере Волкановски в UFC – и сразу такой.

О недооцененной стойке Махачева говорили давно. Он отправил в нокдаун Оливейру, уронил Волкановски в первом поединке – Ислам не просто борец. Но его удары ногами не считали угрозой, хотя первые увлечения – тхэквондо и ушу-саньда.

Махачев проверил удар в конце первой минуты боя: резкое сближение и удар в голову, имитирующий кик в корпус. Волкановски присел и чуть не пропустил: ладонь прилипла к щеке, а локоть закрыл корпус. Но голова раскрылась, и нога Ислама скользнула по макушке.

Очевидно, это была заготовка: учитывая разницу в росте (10 см) и манеру Волкановски пригибаться в защите, хай-кики – отличное оружие (и колени, которые Махачев выбрасывал в первом бою). В конце первого раунда, когда Волкановски вырвался из клинча и потерял концентрацию у сетки, Махачев повторил заготовку.

Сближение, после которого нога вылетает: Волкановски снова пригибается, закрывая локтем корпус. Рука прилипла к щеке, никакой ошибки, но он сужает себе обзор – пригибается и открывает часть головы. В этот раз – жуткий нокдаун:

Вспоминается хай-кик Леона Эдвардса в чемпионском бою против Камару Усмана – в чем-то нокауты похожи (оба из стойки левши – против правши). На последней минуте боя с Усманом он показал заготовку: удар рукой, который заставил пригнуться, и убийственный хай-кик.

Эдвардс признался, что готовил удар, потому что Усман часто наклоняется при ударах. Усман купился на финт и попал на хай-кик Эдвардса. Возможно, он более техничный, чем у Махачева. Но итог тот же: чемпион в нокауте – первый раз в карьере.

Если пересмотреть первый бой Волкановски с Махачевым, то чувствуется разочарование. С первых секунд Волкановски был устрашающе подвижным: он носился вокруг Махачева, постоянно менял стойки и со взрывом сокращал дистанцию. Махачев не мог его поймать ударами, поэтому ловил у сетки, чтобы лишить движения и забороть.

Первые минуты реванша подтвердили опасения – Волкановски в плохой форме. Он не нагружал Махачева, мало двигался, застаивался и пропускал удары. Да, он защитился от тейкдауна, но в стойке это был другой боец. Оба раза, когда Махачев проверил на Волкановски хай-кик, тот стоял и не двигался.

В первом поединке он почти не прибегал к этому удару, потому что не мог прицелиться. Когда Волкановски пошел в размен и открылся, Махачев бросил хай-кик и попал. Но это не был нокаутирующий удар: Махачев не смог прицелиться, вложить всю силу и подобрать дистанцию:

Движение Волкановски спасло его в первом поединке и похоронило в реванше. Выходить в 35 лет без подготовки на бойца уровня Махачева = спортивное самоубийство. И бой Волкановски это подтвердил – таким медленным Алекс не был давно. В моменте с нокаутом он без движения застыл у сетки, открывшись для ударов Махачева.

Могла ли Волкановски подвести плохая подготовка? Он уже жалеет, что вышел на реванш

Эдвардс рассказывал, что нокаутирующий хай-кик против Усмана – заготовка. Он прощупывал соперника и в нужный момент выбросил удар. Бывший тренер Усмана Генри Хуфт обвинял в этом систему подготовки Тревора Уиттмана. Он считал, что бойца слишком нагрузили боксом – из-за этого потеря чувствительности к хай-кикам:

«Я знаю, Камару больше работал на лапах, не делал отработки с партнером. Когда он работал у меня, я всегда давал ему много отработок, чтобы партнеры нагружали его киками, часто пробивали их. И он наловчился реагировать, привык.

Но потом у него такой работы не было, он перестроился на лапы. Я заметил и в этом бою и когда они дрались третий раз – он не очень хорошо реагировал на хай-кики. Он улучшил бокс, много работал на лапах, но тебе все равно нужны отработки с партнерами. Кикбоксинг очень важен».

Еще в августе Волкановски перенес операцию, больше месяца не тренировался, а на Махачева – выскочил на коротком уведомлении. Потеря рефлексов и чувствительности могла сказаться. Мы не узнаем, как бы сложился бой, если бы Волкановски прошел полный лагерь – в том числе в Таиланде, где его бы нагрузили кикбоксингом. «Отличный кик, отличный сетап, явно, что он увидел что-то», – грустно прокомментировал Волкановски.

Он хорошо заработал, но испортил наследие – нокаут делает трилогию маловероятной. Волкановски вышел почти без подготовки, но теперь понимает, что ошибся:

«Не хочу придумывать оправдания. Подготовка всегда важно, но я сам согласился на бой. Так бывает, что принимаешь решение, а потом жалеешь о нем. Мне это было нужно. На кону было гораздо большее, чем деньги. Не знаю, возможно, этот реванш – глупое решение».

Махачев закрепился как король легкого дивизиона. Он не раз говорил, что хочет подняться в полусредний вес и стать двойным чемпионом. Махачев готов к вызовам: ему нужен не просто красивый рекорд, а истинное величие.

В полусреднем весе пройдет титульник Леона Эдвардса и Колби Ковингтона. Не все согласны, что Ковингтон заслуженно получил шанс после долгого простоя. Если Эдвардс победит, идеальной парой для него был бы Махачев. Но Уайт уже объявил, что Махачев подерется с Оливейрой, который слетел с боя из-за рассечения.

Для Волкановски наступают трудные времена – кажется, он может повторить судьбу Усмана. Хай-кик Эдвардса надломил чемпиона и почти отправил на пенсию. Волкановски хочет в январе драться с Илией Топурией. Возможно, там мы увидим нового чемпиона полулегкого дивизиона.

Фото: East News/Giuseppe CACACE / AFP