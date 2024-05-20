В команде Махачева подтвердили, что Хабиб готовит Ислама к поединку с Порье

Хабиб готовит Махачева к поединку с Дастином Порье.

«Хабиб сейчас готовит Ислама к бою. Он сам побеждал Порье, поэтому знает, на чем нужно сделать акцент и основной упор», – рассказал источник из команды чемпиона UFC Ислама Махачева.

Напомним, поединок Махачев – Порье возглавит титульный турнир UFC 302, который состоится 2 июня в Нюарке (США).

Хабиб Нурмагомедов дрался с Порье в сентябре 2019-го, победив удушающим приемом в третьем раунде.

Хабиб присоединился к лагерю Махачева: «14 дней до боя»

Махачев − о тренировках с Хабибом: «Он знает только один метод − пахать. Пять раундов в клетке, три раунда на матах и 10 раундов борьбы»