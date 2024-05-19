Нокдаун Фьюри – 30 секунд ада. Беспомощно бегал от Усика и закончил раунд загнанным в угол

Момент, переломивший бой.

Перед боем Тайсона Фьюри и Александра Усика никто не ставил на нокаут – оба редко побеждают досрочно. Но Усик не падал в профессионалах даже в нокдаун (запрещенный удар от Дюбуа не считается), а вот Фьюри семь раз оказывался на канвасе – не только от Нганну и Уайлдера.

Вырубить Фьюри не получалось, но Усик почти это сделал в девятом раунде. Фьюри осознал, что проигрывает бой под давлением, и пошел в атаку. Работа первым номером получалась, но Усик сработал эталонно: встретил Фьюри двойкой – левая рука снова попала в цель.

До этого Фьюри переживал попадания левой, хотя и системно пропускал оверхенд. Но в этот раз удивленно рухнул на канаты. До конца раунда оставались 30 секунд, которые превратились для Фьюри в ад. Усик пошел добивать – несмотря на усталость, насыпал удары, а Фьюри пытался вязать.

Пропустив серию ударов, Фьюри потерялся и попятился к канатам. На автопилоте он играл в Мохаммеда Али: опустил руки и защищался головой, а не перчатками. Это была не лучшая тактика – Усик выцеливал открытую голову Фьюри:

За 13 секунд до конца Усик почти прервал мучения Фьюри – догнал мощной левой, от которой у того подкосились ноги:

Фьюри беспомощно нашел угол ринга, где рефери защитил его от добиваний. Фьюри с трудом восстановился, но гонг прервал мучения.

Это ключевой момент боя – после нокдауна Фьюри почти не боксировал первым номером. Когда он владел инициативой, то разбивал Усика и несколько раз потряс в середине боя. Под давлением Фьюри превращался в удобную мишень, в которую Усик регулярно попадал мощной левой.

Нокдаун в девятом раунде решил исход на карточках судей – взяв его со счетом 10-8, Усик победил раздельным решением, где всего один балл стал решающим. Третий судья Майкл Фитцджеральд, чьи баллы решали исход боя, отдал всего 114-113 в пользу Усика. Если бы не нокдаун, счет у него был бы равным – и мы бы увидели ничью.

Как Усик победил Фьюри и стал абсолютом в тяжах: чуть его не вырубил! Тайсон проиграл впервые в карьере

Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham