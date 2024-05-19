Усик перевернул бой с Фьюри, когда поцеловал на ринге крест. Итог – разбитый нос и нокдаун

Совпадение?

Александр Усик – абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. Первый за 25 лет. Он победил Тайсона Фьюри раздельным решением (первое поражение в карьере) и уже вошел в историю бокса.

При этом Усик проиграл первую половину боя: после седьмого раунда он уступал на карточках всех судей (67-66, 68-65, 68-65), а Фьюри успевал кривляться и выбросил в шестом раунде мощнейший апперкот. Но, кажется, все изменил эпизод в перерыве перед восьмым раундом. «Крест дать?» – обратился к Усику его тренер в углу. «Да», – и Усик поцеловал крест.

Дальше – возвращение. Уже в восьмом раунде Усик разбил Фьюри нос, а в девятом – отправил соперника в нокдаун : тот удержался за счет канатов и вмешавшегося в концовке трехминутки рефери. 30 секунд беспомощности Фьюри. В итоге эпизод с нокдауном определил исход поединка – Усик вернулся и победил раздельным решением.

Совпадение или нет, но именно после того, как Усик поцеловал крест, бой перевернулся, а Фьюри получил большой урон. Уже после победы чемпион на ринге обратился к Богу и умершему отцу. Религия – важная часть жизни Усика: он пишет стихи о Боге, возит на бои иконы, свечи и святую воду, а пришел к вере, когда в детстве чуть не умер.

Усик был с крестом на груди и на пресс-конференции, и на взвешивании, и во время стердауна, и при выходе на бой с Фьюри – молился в углу, пока ждал соперника. «Что скажу, если окажусь перед Богом? Мне очень повезет. Кто я перед Богом? Комар, грешник. Нужно умолять, чтобы он спас меня и мой род. Это и делаю: часто становлюсь перед ним на колени».

Как Усик победил Фьюри и стал абсолютом в тяжах: чуть его не вырубил! Тайсон проиграл впервые в карьере

«Усик – самый опасный человек планеты». А вы ожидали, что Фьюри проиграет?

Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham