Исторический нокаут от Махачева: за три минуты вырубил Волкановски и защитил пояс

Такого не делал даже Хабиб.

Ислам Махачев ожидаемо подошел фаворитом к реваншу с Алексом Волкановски на UFC 294: он прошел полный лагерь и дрался в Абу-Даби почти при домашних трибунах. В отличие от Волкановски, который выскочил на замену вместо травмированного Чарльза Оливейра.

Как сложился реванш Махачева и Волкановски?

Волкановски – воин: так верит в величие, что подрался с Махачевым без полного лагеря. В реванше считался андердогом, но обещал удивить

Махачев должен был драться с Чарльзом Оливейрой, но тот слетел из-за рассечения на тренировке. Реванш с Волкановски – громкое, но неожиданное событие. Волкановски не прошел полный лагерь и экстренно сгонял вес, что сделало его большим андердогом.

Сам рассказывал, что был на отдыхе и пил алкоголь, когда получил предложение. На его месте, кстати, хотел быть Дастин Порье, который закидывал сообщениями матчмейкеров UFC.

Первый бой прошел в родной для Волкановски Австралии: там у Махачева были трудности с акклиматизацией и сгонкой веса. Абу-Даби – его территория: здесь последние защиты провел Хабиб, а Ислам стал чемпионом. Волкановски подрался в Абу-Даби только раз – в 2020-м, когда победил Холлоуэя спорным раздельным решением.

Волкановски – воин: так верит в себя, что вышел на Махачева на коротком уведомлении. Он феномен и поражает трудолюбием на тренировках, поэтому остается кардио-машиной даже в 35 (зрелый возраст для его весовой).

Волкановски с тренером обещали удивить Махачева приемами в грэпплинге со спины, а Адесанья прогнозировал досрочный финиш претендента в стойке – ТКО после нокдауна во втором-третьем раунде.

Многие вспоминают, что молодой Волкановски весил под 100 кг, а в ММА начинал с полусреднего веса. Из-за этого получил единственное поражение до UFC – в 2013-м выглядел маленьким на фоне ноунейма Кори Нельсона. После этого постепенно сгонял вес, пока не добрался до полулегкого. Волкановски признавал: он много весил из-за проблем с диетой, а не природных габаритов.

Волкановски много гоняет, но он средних размеров даже для полулегковеса. А в легком сильно уступает, поэтому заслужил столько комплиментов, когда конкурентно подрался с Махачевым. Это смелый эксперимент – Волкановски помогли большой размах рук (1,82 м) и природная мощь. Он стал самым опасным соперником для Махачева среди всех претендентов, поэтому срыв боя с Оливейрой многих обрадовал.

Махачев вырубил Волкановски жестким хай-киком и потребовал мира в Палестине. Это первое досрочное поражение претендента в UFC

Махачев и Волкановски начали бой осторожно, не проявляя инициативы в стойке. Махачев поддавливал, но не бросался – в первом бою Волкановски ловил его на контратаках. До турнира многие предсказывали, что поединок продлится долго, потому что бойцы отлично изучили друг друга.

Первая попытка тейкдауна Махачева закончилась неудачно – Волкановски отзащищался. И даже перешел в атаку: прижал Махачева к сетке, пытаясь бить короткими ударами в клинче. Когда вернулись в стойку, произошло то, чего не ожидал никто. Махачев зарядил мощнейший хай-кик, который прошил блок Волкановски и отправил его в нокдаун.

Претендент боролся как настоящий чемпион, принимал удары в полубессознательном состоянии. Рефери остановил избиение и зафиксировал досрочный финиш от Махачева в первом раунде.

Это впечатляющая победа, но без празднований – из-за конфликта Израиля с Палестиной. Махачев потребовал мира в регионе и назвал Абу-Даби вторым домом:

«Победа или поражение – Альхамдулиллах. Я не праздную, потому что сумасшедшие вещи происходят. Палестина, мы с тобой. Остановите это. Всем спасибо, кто за меня болеет дома в России. Палестина, Сектор Газа, мы с вами».

Волкановски сильно расстроился, но поздравил Махачева с победой. Это первое досрочное поражение вего карьере – и сразу жесточайшее. Волкановски видел удар Махачева и поставил блок, но хай-кик пришелся в верхнюю часть головы. И был очень-очень сильным – без шансов.

Трудно сказать, как бы сложился бой, если бы Волкановски прошел полный тренировочный лагерь. К таким нокаутам тяжело подготовиться, но мы имеем факт: Волкановски вышел на коротком уведомлении, хорошо заработал, но проиграл нокаутом в первом раунде. И сам нанес удар по наследию.

Махачев же победой сделал заявление: он готов стать более великим бойцом, чем Хабиб. Его рекорд уже выглядит мощнее. И он не планирует останавливаться.

Фото: UFC; Gettyimages.ru/Paul Kane