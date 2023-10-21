Панчер
Блог

Исторический нокаут от Махачева: за три минуты вырубил Волкановски и защитил пояс

Махачев – Волкановски Махачев – Волкановски
UFC UFC
UFC 294 UFC 294
MMA MMA
Александр Волкановски Александр Волкановски
Ислам Махачев Ислам Махачев
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Такого не делал даже Хабиб.

Ислам Махачев ожидаемо подошел фаворитом к реваншу с Алексом Волкановски на UFC 294: он прошел полный лагерь и дрался в Абу-Даби почти при домашних трибунах. В отличие от Волкановски, который выскочил на замену вместо травмированного Чарльза Оливейра.

Как сложился реванш Махачева и Волкановски?

Волкановски – воин: так верит в величие, что подрался с Махачевым без полного лагеря. В реванше считался андердогом, но обещал удивить

Махачев должен был драться с Чарльзом Оливейрой, но тот слетел из-за рассечения на тренировке. Реванш с Волкановски – громкое, но неожиданное событие. Волкановски не прошел полный лагерь и экстренно сгонял вес, что сделало его большим андердогом.

Сам рассказывал, что был на отдыхе и пил алкоголь, когда получил предложение. На его месте, кстати, хотел быть Дастин Порье, который закидывал сообщениями матчмейкеров UFC.

Первый бой прошел в родной для Волкановски Австралии: там у Махачева были трудности с акклиматизацией и сгонкой веса. Абу-Даби – его территория: здесь последние защиты провел Хабиб, а Ислам стал чемпионом. Волкановски подрался в Абу-Даби только раз – в 2020-м, когда победил Холлоуэя спорным раздельным решением.

Волкановски – воин: так верит в себя, что вышел на Махачева на коротком уведомлении. Он феномен и поражает трудолюбием на тренировках, поэтому остается кардио-машиной даже в 35 (зрелый возраст для его весовой).

Волкановски с тренером обещали удивить Махачева приемами в грэпплинге со спины, а Адесанья прогнозировал досрочный финиш претендента в стойке – ТКО после нокдауна во втором-третьем раунде.

Многие вспоминают, что молодой Волкановски весил под 100 кг, а в ММА начинал с полусреднего веса. Из-за этого получил единственное поражение до UFC – в 2013-м выглядел маленьким на фоне ноунейма Кори Нельсона. После этого постепенно сгонял вес, пока не добрался до полулегкого. Волкановски признавал: он много весил из-за проблем с диетой, а не природных габаритов.

Волкановски много гоняет, но он средних размеров даже для полулегковеса. А в легком сильно уступает, поэтому заслужил столько комплиментов, когда конкурентно подрался с Махачевым. Это смелый эксперимент – Волкановски помогли большой размах рук (1,82 м) и природная мощь. Он стал самым опасным соперником для Махачева среди всех претендентов, поэтому срыв боя с Оливейрой многих обрадовал.

Махачев вырубил Волкановски жестким хай-киком и потребовал мира в Палестине. Это первое досрочное поражение претендента в UFC

Махачев и Волкановски начали бой осторожно, не проявляя инициативы в стойке. Махачев поддавливал, но не бросался – в первом бою Волкановски ловил его на контратаках. До турнира многие предсказывали, что поединок продлится долго, потому что бойцы отлично изучили друг друга.

Первая попытка тейкдауна Махачева закончилась неудачно – Волкановски отзащищался. И даже перешел в атаку: прижал Махачева к сетке, пытаясь бить короткими ударами в клинче. Когда вернулись в стойку, произошло то, чего не ожидал никто. Махачев зарядил мощнейший хай-кик, который прошил блок Волкановски и отправил его в нокдаун.

Претендент боролся как настоящий чемпион, принимал удары в полубессознательном состоянии. Рефери остановил избиение и зафиксировал досрочный финиш от Махачева в первом раунде.  

Это впечатляющая победа, но без празднований – из-за конфликта Израиля с Палестиной. Махачев потребовал мира в регионе и назвал Абу-Даби вторым домом:

«Победа или поражение – Альхамдулиллах. Я не праздную, потому что сумасшедшие вещи происходят. Палестина, мы с тобой. Остановите это. Всем спасибо, кто за меня болеет дома в России. Палестина, Сектор Газа, мы с вами».

Волкановски сильно расстроился, но поздравил Махачева с победой. Это первое досрочное поражение вего  карьере – и сразу жесточайшее. Волкановски видел удар Махачева и поставил блок, но хай-кик пришелся в верхнюю часть головы. И был очень-очень сильным – без шансов.

Трудно сказать, как бы сложился бой, если бы Волкановски прошел полный тренировочный лагерь. К таким нокаутам тяжело подготовиться, но мы имеем факт: Волкановски вышел на коротком уведомлении, хорошо заработал, но проиграл нокаутом в первом раунде. И сам нанес удар по наследию.

Махачев же победой сделал заявление: он готов стать более великим бойцом, чем Хабиб. Его рекорд уже выглядит мощнее. И он не планирует останавливаться.

Сколько Махачев заработает за титульник против Волкановски?

Махачев превзойдет Хабиба в UFC?

Фото: UFC; Gettyimages.ru/Paul Kane

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldCityFan
Что за лев этот тигр 🦁 Очень рад за Ислама, он показывает по-настоящему очень высокий уровень, притом разносторонне развитый боец. Какой у него бойцовский IQ видно было что этот удар был так сказать домашней заготовкой.
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Taaor
Так выглядит величие. Задушил человека с рекордом по сабмишенам в истории UFC. Сначала побил в первом тяжелом бою, а затем во втором вырубил лучшего полулегковеса в истории, одного из лучших ударников во всем ростере UFC и одного из лучших олл-тайм.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Taaor
Ответ Артем Яковлев
Вообще-то я про Махачева
Ладно, буду расписывать по подробнее: 22 октября 2022, Махачев-Оливейра. 12 февраля 2023, Волкановски-Махачев. 21 октября 2023 Махачев-Волкановски 2. Как видишь, Тема, у него три титульных поединка за календарный год. Так это по твоему мало?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фуля
Нууууу, ждём отговорки от Санька малого, маги осторожного и прочих про эмираты, короткое уведомление и прочее. Эти личинки вылезут через пару дней
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lionel Van Damme
Пропустил бой, видел первые 10секунд. Волк показался толстым. Но нокаут потом глянул, махач молодец
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Монморенси
Ат-Души, братуха!
Есть жи по-братски!
По-кайфу!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Taaor
Ответ Артем Яковлев
Ладно Волк Но зачистка дивизиона с графиком «бой в год» дело не быстрое)
3 боя за год, это мало?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий