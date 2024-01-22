Усика сделал отец, который прошел Афганистан – он положил ему олимпийскую медаль в гроб

Снится и вдохновляет даже после смерти.

Александр Усик всегда говорил, что первый человек, на которого он равнялся и равняется до сих пор, – отец. Тот привел Усика в боксерский зал, но так и не увидел взлет на вершину мирового бокса – умер сразу после победы сына на Олимпиаде-2012.

Со смерти отца прошло больше 10 лет, но он по-прежнему остается для Усика мотивацией и приходит во снах. Как отец сформировал чемпиона мира?

«Чтобы тебя не били, должен бить ты». Отец подтолкнул Усика к боксу и давал подзатыльники за плохие оценки

Отец Александра Усика – с детства его ориентир и авторитет. «Он был тем, кто всегда мотивировал и заставлял тренироваться и учиться. Все, что у меня есть сейчас, – его заслуга. Он так много вложил в меня, расставил приоритеты в жизни – семья, спорт и образование».

Усик-старший всегда хотел, чтобы сын хорошо учился и вырос правильным человеком – и даже вывел для него универсальную формулу «когда ты тупой, то никому не нужен». «Поэтому я учился на твердые тройки, четверки, а иногда и пятерки. За двойки же выгребал от отца по полной программе – не один подзатыльник получил», – вспоминал Усик.

Усик пришел в бокс в 15 лет, а до этого играл в футбол, занимался борьбой и карате, ходил на народные танцы. «Однажды я пришел домой и спросил у отца: «Слушай, а кем ты хочешь, чтобы я стал?» Он ответил: «В первую очередь надо стать хорошим человеком. А потом ты достигнешь всего, о чем мечтаешь», – рассказывал Усик.

Когда в детстве вместе с семьей Усик переехал в село Рыботин, в котором родилась его мама, то плотно занялся футболом. Позже даже попал в детскую команду «Таврии», но ушел после драки – не захотел извиниться перед одноклубником, чтобы вернуться в состав. Тогда же семье банально не хватало денег, чтобы он продолжал тренировки.

После этого Усик оказался в бесплатной секции бокса. Александр Усик-старший в юности сам занимался боксом, поэтому подтолкнул сына к переходу в новую секцию: «Отец говорил, что у меня есть задатки. Я удивлялся: «Пап, я в футбол неплохо играю – какой бокс? Там бьют!» А он отвечал: «Чтобы тебя не били, должен бить ты».

Отец Усика прошел Афганистан и учил сына обращаться с ножом, хотя мама ругалась: «Он же вырастет преступником»

Александр Усик-старший – бывший военный, который прошел Афганскую войну, где дважды получил ранения. «Я видел последствия послевоенного состояния и того, что с ним случилось: частые головные боли, очень высокое давление. Помню, что отцу до последнего снились кошмары, в которых он выкрикивал имена погибших товарищей», – вспоминал Усик.

После войны Усик-старший работал в охране и на стройке и не рассказывал сыну о моментах, которые видел в Афганистане, но передавал жуткую атмосферу: «Он говорил, что бесчеловечные вещи, которые происходят на войне, ужасны, и, не дай Бог, чтобы это случилось, например, с вами, чтобы вы либо пошли на войну, либо увидели ее».

Военный уклад повлиял на воспитание Усика. Отец учил его обращаться с ножом, чтобы защищаться – хотя мать всегда из-за этого ругалась: «Она кричала: «Саша, он вырастет преступником, что ты делаешь?» Отец отвечал: «Не мешай. Если он умеет это делать, то никогда не применит на других. Но когда ему нужно будет кого-то защитить, то он это сделает».

Усик говорил, что именно отец сформировал в нем крепкий характер и повлиял на вкус: «Помню, он учил меня стирать носки и трусы, мыть обувь и ставить ее на место. Я до сих пор не могу себе позволить выйти в люди в мятой рубашке или брюках. Такие моменты мужского воспитания отец заложил гранитно».

В 11 лет Усик заработал первые деньги – в том числе, чтобы самоутвердиться перед отцом и показать самостоятельность: «Я ходил по селу и рубил дрова бабушкам. Заработал первую гривну: «Вау, у меня гривна». Я переносил кирпичи, пас коров, косил траву – и все это делал, никто не говорил, что это ребенок.

Заработанные деньги приносил и говорил, что это моя лепта. Отец их брал и откладывал. Я всегда думал, что их тратят, но нет – он все собирал. Когда я приходил и говорил, что мне надо, то он отдавал мне деньги и говорил, что это мое, а у него просто лежит».

При этом Усик-старший вербально не показывал любовь к сыну: «Он никогда не говорил мне, что любит меня, но я знаю, что он говорил об этом друзьям. Думаю, потому что он вырос в советское время, когда мужчина должен был быть жестким и не показывать эмоций – мужик и все такое.

Никогда не слышал, чтобы он говорил «я тебя люблю» или что-то в этом роде. Да, я знал, что он меня любит, но хотелось, чтобы он об этом говорил. Хотелось ласки. Но я действительно люблю его и продолжаю любить. Я же каждый день говорю своим сыновьям, что люблю их, что они самые лучшие. Я звоню им каждый день, чтобы сказать об этом. Просто хочу, чтобы они это знали».

Сестра Усика Виктория подтверждала: «Папа никогда не говорил Саше: «Молодец, сынок, ты лучший». Наоборот, критиковал, анализировал все его бои. В общем, подстегивал брата таким образом. Поэтому для него похвала папы – как еще одна олимпийская медаль».

«Вложил медаль в мертвую руку и вышел». Отец Усика умер через несколько дней после победы сына на Олимпиаде-2012

«Когда я еще не был олимпийским чемпионом, отец говорил друзьям, что я им стану. Они отвечали на это: «Кто? Саня? Хватит шутить. Как он может достичь такого уровня отсюда, из Симферополя?» И отец мог избить их за то, что они не верят!» – вспоминал Усик.

В 2012 году это случилось – Усик стал олимпийским чемпионом. Хотя после ОИ-2008 он вообще хотел уйти из бокса. Отец отговорил: «Хорошо помню, как он мне сказал: «Санечка, если ты будешь сдаваться сейчас, то в жизни никогда не добьешься результата. Соберись и едь на следующую Олимпиаду. Возьми там золото».

На Олимпиаду в Лондон Усик отправился уже как капитан сборной Украины и фаворит турнира. В четвертьфинале он разобрался с Артуром Бетербиевым, а в финале – победил Клементе Руссо и станцевал знаменитый гопак.

Перед финалом отец и сын не разговаривали несколько дней, но после победы созвонились: «Мы проговорили около часа, хотя раньше никогда так долго не общались по телефону. Он как будто прощался со мной». Когда Усик отправился на Олимпиаду, его отец уже болел. Александр Усик-старший увидел победу сына, но не поздравил лично – умер от инфаркта.

«Мы возвращались из Лондона, я уже был в одном из городов Украины. Еще три дня и я бы уехал, но ждал, когда прибудет суперкар. Я хотел на нем приехать и показать отцу, какая у меня крутая машина. Мама позвонила в три часа ночи и сообщила [о смерти]. Когда я приехал, отец уже лежал в гробу. Я поставил сумку, вложил медаль в мертвую руку и вышел».

После этого перед боями образ отца приходил к Усику во снах. «Больше всего расстроило, что он не исповедался. Он мне около года снился. Перед каждым боем, за день до боя. Я пришел к батюшке: «Я не хочу, чтобы он снился». Батюшка ответил: «Помолись, попроси его. Значит, он чего-то ждет».

Когда он болел, то плохо выглядел, хотя физически всегда был сильным и он мне именно таким и приснился – сильным, с довольным лицом, с улыбкой. Он ничего не говорил, но всегда улыбался. Меня очень радовало, что я увидел его здоровым во сне».

Когда Усик осенью приехал в Саудовскую Аравию на бой Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну, то тоже думал об отце: «Когда я стоял среди этих суперзвезд, разговаривал с Ленноксом Льюисом, Майком Тайсоном… Я думал об отце и благодарил его. Знал, что он смотрит на меня сверху».

Усик называет отца героем и сильно скучает – ему он посвятил победу над Муратом Гассиевым в 2018 году. «Мне очень не хватает отца: он одним взглядом все мог сказать, просто посмотреть – и я понимал, что мне нужно сделать. Естественно, когда он ушел, я понял, что отныне я глава семьи, все то, что он строил, мне нужно поддерживать и дальше продолжать строить».

Теперь Усик может стать первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Но отец этого уже не увидит.

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17 февраля Александр Усик проведет бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе против Тайсона Фьюри. Поединок пройдет в Саудовской Аравии.

Почему Усик против Фьюри – главный бой тяжей в XXI веке

Фото: Instagram/usykaa ; Gettyimages.ru /Gabriel Kuchta, Alex Pantling