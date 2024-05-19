Почему нам обязательно нужен реванш Усика и Фьюри

Таких эмоций не было давно.

Бой Тайсона Фьюри и Александра Усика оставил много вопросов: близкое решение судей, качели с инициативой, нокдаун и слухи про сломанную челюсть чемпиона.

Чего ждать в реванше и есть ли в нем смысл?

Усик выиграл – хватит это отрицать. Фьюри был интереснее, но не справился с работоспособностью соперника и ударами из левши

Перед боем многие сомневались, что Фьюри подойдет в хорошей форме. Ведь бой против Нганну – кошмар: Фьюри упал в нокдаун и на равных дрался с экс-чемпионом UFC, которого Джошуа нокаутировал меньше чем за два раунда. Но бой с Усиком показал, что Фьюри не постарел – хорошо подготовился и почти победил.

Почему не получилось? Фьюри переигрывал Усика, когда дрался на высоких оборотах – с четвертого по седьмой раунд. В эти отрезки Усик почти не попадал, опаздывал и выглядел однообразным, пропуская кучу тяжелых ударов.

В шестом раунде казалось, что Фьюри может впервые уронить Усика в нокдаун. Тот глазами ловил каждый удар и выглядел старым. Все сломалось в восьмом, когда Фьюри пропустил в нос и истекал кровью. В девятом – жесткий нокдаун, после чего инициатива ушла к Усику.

Остались ли вопросы после боя? Достаточно взглянуть на судейские карточки, чтобы понять: да. Если бы Фьюри не упал в нокдаун на последних секундах девятого раунда, то бой закончился бы вничью. Но был ли он таким близким на самом деле?

Даже фанатам Фьюри стоит признать: Усик победил. Многие раунды были максимально близкими, но Усик сделал главное – почти нокаутировал Фьюри, разбил ему лицо и заставил выглядеть проигравшим.

Усик почти весь бой упорно шел вперед, восстановился после провальной середины и был активнее на дистанции. Фьюри зевал удары слева, что вызывало тревогу с самого начала. Помните, как у Фьюри закатились глаза после пропущенного в первом раунде? Усик провалился в середине боя, но в остальном перерабатывал Фьюри – тяжелее попадал и владел центром ринга.

В бою Фьюри и Усик проявляли себя, работая первым номером:

Усик в первых раундах не пристрелялся, но набирал очки активностью и редкими тяжелыми попаданиями.

Фьюри в 4-8 раундах – перестрелял Усика и сделал ему больно (морщился от ударов в корпус).

Усик в 8-9-м раунде – уронил Фьюри и разбил ему лицо.

Концовка – борьба за инициативу: лучше был тот, кто шел вперед.

Исход боя решила выносливость, активность и упорство в следовании геймплану. Усик с первых раундов работал первым номером и запирал Фьюри у канатов. Каким был геймплан Фьюри? Сказать труднее – он скорее подстраивался под Усика, чем гнул свою линию. Фьюри раздавил Усика в середине боя, но тот переработал его и вырвал победу. Активность, урон, тяжелые попадания и нокдаун – какие могут быть вопросы о победителе?

Почему нам нужен второй бой? Фьюри – фантазер, заставивший Усика выглядеть скучным. Это его главная победа и надежда на реванш

Я хочу увидеть реванш, потому что у нас нет выбора. Джошуа? Не впечатляет – нужна большая победа, чтобы вернуть репутацию. Уайлдер? Проходили. Нганну? Хайп-трейн, рухнувший в пропасть. Бойцы второго эшелона – от китайца Чжилея и Дюбуа до Паркера и Хрговича не вызывают такого интереса.

Смотреть на Фьюри и Усика чертовски увлекательно. Они как персонажи фильмов Гая Ричи: Фьюри – болтливый цыган с безумным отцом, Усик – ментальный монстр с фанатичным патриотизмом и верой в Бога. Огромный крест, с которым вышел Усик и который целовал между раундами, – просто кино.

После поражения Фьюри не принял его достойно – жаловался, что Усику подсудили из-за политики, приукрасил, что сломал ему челюсть. Усик появился на пресс-конференции, а команда заверяет : он не сломал челюсть, просто старая травма.

Но Фьюри сделал важное: он заставил Усика выглядеть уязвимым. Мы много раз видели Фьюри к нокдаунах – то же падение в первом бою с Уайлдером. Усик казался монстром, киборгом, который последний раз падал в нокдаун в любителях. То, как Усик замедлился, морщился после ударов в середине боя, насколько примитивным и однообразным выглядел в первой половине боя, – поразительно.

В такие моменты понимаешь: ты смотришь бой лучших и целую историю. Только Фьюри мог заставить Усика выглядеть настолько примитивным и медленным. Поэтому реванш чертовски интригует – хорошо, что его прописали в контракте и Фьюри не закатит эпопею с торгами и завершением карьеры.

Саудиты подтвердили, что Усик недолго будет абсолютным чемпионом, – 1 июня Дюбуа и Хргович подерутся за пояс IBF. Джошуа выйдет в сентябре против победителя, а в начале 2025-го встретится с выжившим из пары Фьюри – Усик. Нас ждут большие бои в супертяжелом весе – и это очень хорошо.

«Усик – самый опасный человек планеты». А вы ожидали, что Фьюри проиграет?

Нокдаун Фьюри – 30 секунд ада. Беспомощно бегал от Усика и закончил раунд загнанным в угол

Фото: Gettyimages /Richard Pelham / Stringer