Шара Буллет подерется с Жоилтоном Латтербахом 22 июня (Марсель Дорфф)
Стало известно имя следующего соперника Шарабутдина Магомедова в UFC.
Им станет Жоилтон Латтербах (38-10), который заменит отстраненного Игоря Потерю.
Поединок против россиянина станет дебютным для Латтербаха в UFC.
Напомним, турнир UFC Saudi Arabia пройдет 22 июня в Эр-Рияде. Событие возглавит поединок Роберта Уиттакера и Хамзата Чимаева.
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