Шара Буллет подерется с Жоилтоном Латтербахом 22 июня (Марсель Дорфф)

Стало известно имя следующего соперника Шарабутдина Магомедова в UFC.

Им станет Жоилтон Латтербах (38-10), который заменит отстраненного Игоря Потерю.

Поединок против россиянина станет дебютным для Латтербаха в UFC.

Напомним, турнир UFC Saudi Arabia пройдет 22 июня в Эр-Рияде. Событие возглавит поединок Роберта Уиттакера и Хамзата Чимаева.

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