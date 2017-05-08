Пошумим!
Один из самых перспективных артистов о лучшем боксере Казахстана
Два супертяжа - но какие разные.
Одно фото, пять человек, две легенды.
Эпичное боксерское фото.
На это можно смотреть бесконечно.
Страшный нокаут.
Мигелю Котто не позавидуешь.
Малыш весь в отца.
Тогда никто не мог представить, чем все обернется.
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