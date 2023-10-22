С кем дальше драться Исламу Махачеву?

Мечтает о двойном чемпионстве в UFC.

В Абу-Даби завершился турнир UFC 294, в главном событии Ислам Махачев за полраунда нокаутировал Алекса Волкановски и защитил пояс чемпиона в легком весе. Поражение Волкановски окончательно убило все надежды на трилогию.

Разбираемся, кто станет следующим соперником Махачева.

Чарльз Оливейра

Оливейра – самый явный претендент на титульный бой. Именно он должен был встретиться с Махачевым в главном событии турнира в Абу-Даби. Но помешала травма: за 12 дней до поединка Оливейра получил страшное рассечение над бровью во время спарринга и выбыл из турнира.

Несмотря на упущенный шанс, Оливейра находится к титульнику ближе, чем другие бойцы дивизиона: все еще занимает первое место в рейтинге лучших легковесов, остается в топ-5 P4P, а в июне уверенно победил Бенеила Дариуша, у которого была серия из восьми побед, но упал в нокаут в первом раунде.

Единственное, что может помешать – желание промоушена проучить Чарльза. Потому что по вине Оливейры сорвался один из самых ожидаемых боев года.

Совсем недавно в похожей ситуации оказался средневес Дрикус дю Плесси, который отказался от титульника с Исраэлем Адесаньей, потому что не успел восстановиться к турниру в Сиднее – президент UFC Дана Уайт прямо сказал, что второго шанса придется ждать еще очень долго.

Но Оливейра уверен, что все еще остается следующим в очереди на титульный бой: «Я претендент номер один и побил всех, кто находится ниже меня в рейтинге. Кто будет драться за титул? Конечно, я». Кажется, с этим согласен и Дана Уайт, который хочет увидеть его реванш с Махачевым.

Джастин Гейджи

В день, когда Оливейра снялся с поединка, Гейджи был первым, кому позвонили из офиса UFC – по словам Махачева, Джастин не стал принимать бой, потому что боялся провалить весогонку. Но это не единственная причина. Гейджи считает себя одним из главных претендентов на пояс и не хочет рисковать, соглашаясь выйти на коротком уведомлении.

В этом есть смысл: Гейджи занимает второе место в рейтинге легковесов, у него серия из двух ярких побед, а нокаут в поединке с Дастином Порье дал ему необходимый буст в медиа. Не стоит забывать, что он владеет поясом BMF («Самого опасного ублюдка») – требовать титульник гораздо проще, если уже есть один пояс.

В пользу Гейджи – то, что он еще никогда не встречался с Махачевым. Ислам не раз говорил, что заинтересован в пополнении резюме новыми именами больше, чем в реваншах. При этом Гейджи остается одним из самых зрелищных бойцов промоушена – в 12 боях он заработал 12 бонусов.

Сам Махачев не спешит давать Гейджи титульный шанс – недавно он призвал промоушен свести того с Оливейрой, чтобы выяснить следующего претендента на пояс в легком весе.

Победитель боя Эдвардс – Ковингтон

Махачев уже давно мечтает о титуле в следующей весовой категории. По его словам, статус двойного чемпиона укрепит его наследие в смешанных единоборствах. На декабрьском UFC 296 Леон Эдвардс подерется за титул в полусреднем весе против Колби Ковингтона – победитель этого боя вполне может стать следующим соперником Махачева.

Причем в переходе Махачева в другой вес заинтересован не только он сам. Этого хочет и претендент Ковингтон. Он задевает Махачева при каждом случае и активно призывает подняться в весе – обещает, что выйдет на бой всего через несколько месяцев после поединка с Эдвардсом: «Это большой бой. Мне кажется, что фанаты хотят это увидеть».

Против такой идеи может выступить руководство UFC – два поединка Махачева с бойцами других весовых категорий поставят легкий вес на паузу. Сам Махачев верит, что подерется за звание двойного чемпиона: «Моя мечта – бой за второй пояс. Я действительно считаю, что пройду победителя этого поединка.

Это был бы хороший бой. Не говорю, что мне будет легко их победить. Это тяжелые и трудные поединки против больших парней. Но я верю, что выиграю. Я дал шанс Волкановски, парню из другого дивизиона. Значит, и они должны дать мне шанс».

Фото: East News/Giuseppe CACACE / AFP; Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press