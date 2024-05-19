«Усик – самый опасный человек планеты». А вы ожидали, что Фьюри проиграет?

Теперь все ждут реванш.

В Эр-Рияде состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри . После долгих переговоров и нескольких переносов это наконец-то случилось – в тяжелом дивизионе появился новый король.

Усик победил раздельным решением, а Фьюри впервые в карьере проиграл. Теперь пояса по всем четырем престижным версиям в одних руках.

Как на результат поединка между Усиком и Фьюри отреагировал мир спорта?

• Экс-чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо: «Поздравляю Усика, что он стал первым абсолютным чемпионом в тяжелом весе за 25 лет! Потрясающий бой. Считаю, что парни заслужили реванш»;

• Экс-чемпион мира по боксу Оскар Де Ла Хойя: «Александр Усик – самый опасный человек планеты»;

• Бывший временный чемпион мира по боксу Райан Гарсия: «Я находился у ринга – мне показалось, что Фьюри победил. Но все в порядке – оба мои братья по вере, поэтому я рад за Усика»;

• Чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд: «Вам стоит проявить немного уважения к Усику. Считаю, что он главный кандидат на звание сильнейшего боксера мира. Я стал его фанатом. Он побил лучшего бойца из другого веса. Респект, брат!»;

• Журналист Ариэль Хельвани: «Между Иноуэ и Кроуфордом была близкая гонка за звание первого номера P4P. И это справедливо. Но как теперь спорить с тем, что этого заслуживает и Усик? Абсолютный чемпион в первом тяжелом весе, а теперь еще и в тяжелом. Победил Фьюри, который проиграл впервые в карьере. Дважды побил Джошуа. Невероятный послужной список»;

• Экс-чемпион UFC Алекс Волкановски: «Нокдаун решил исход боя. Не могу дождаться реванша!»;

• Блогер и боксер Джейк Пол: «Поражения – часть любого вида спорта. Имеет значение лишь то, как ты с этим справишься. И то, как ты вернешься за победой»;

• Бронзовый призер чемпионата мира по боксу Энтони Фаулер: «Усик победил в этом поединке. Любое другое решение стало бы ограблением»;

• Руководитель государственного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх: «XXI век стал свидетелем величайшего боя всех времен, который подарил миру нового абсолютного чемпиона – Александра Усика. В Эр-Рияде произошло историческое событие. Фьюри показал отличное выступление, как и ожидалось. Жду реванша»;

• Журналист Адам Каттералл: «Ничейный результат был невозможен. Усик великолепен. Разговорам пришел конец. У лучшего тяжеловеса этого поколения есть имя – его зовут Александр Усик»;

• Экс-чемпион мира по боксу Леннокс Льюис: «Сегодня мы стали свидетелями невероятного боя, который войдет в историю. Я рад приветствовать в клубе абсолютных чемпионов одного из участников поединка – Александра «Великого». С нетерпением жду, когда они снова подерутся».

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Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham