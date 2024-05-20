Малыхин – о поединке Павловича и Волкова: «Если бы этот бой можно было обойти, они бы это сделали. Мне нравятся бойцы вроде Сергея, которые либо кладут, либо сами падают»
Анатолий Малыхин высказался о поединке Павлович – Волков.
«Они долго работали вместе, спарринговали. Знают плюсы-минусы друг друга. Волков – более игровик, техничный, а Павлович такой как мы любим – либо кладет, либо сам ляжет. Я люблю таких бойцов. На первом месте в MMA должно быть шоу, а потом спорт.
Хороший бой двух российских тяжеловесов. Если бы его можно было обойти, они бы это сделали. Видимо, им надо драться. Надеюсь, кто-то из них возьмет пояс UFC», – заявил чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин.
Напомним, Александр Волков и Сергей Павлович подерутся в соглавном поединке турнира UFC Saudi Arabia, который пройдет 30 июня в Эр-Рияде.
Малыхин – о ценах на Алтае: «Примерно как в Таиланде. Поел в столовой – принесли чек на 6 тысяч. Думал, нулем ошиблись»
Менеджер Павловича: «Наверное, бой с Волковым – претендентский. Сергей принимал поединок только после согласия Волкова»