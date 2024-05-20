Малыхин – о поединке Павловича и Волкова: «Если бы этот бой можно было обойти, они бы это сделали. Мне нравятся бойцы вроде Сергея, которые либо кладут, либо сами падают»

Теги UFC MMA Александр Волков Сергей Павлович ONE Championship Анатолий Малыхин Павлович − Волков Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин высказался о поединке Павлович – Волков.

«Они долго работали вместе, спарринговали. Знают плюсы-минусы друг друга. Волков – более игровик, техничный, а Павлович такой как мы любим – либо кладет, либо сам ляжет. Я люблю таких бойцов. На первом месте в MMA должно быть шоу, а потом спорт.

Хороший бой двух российских тяжеловесов. Если бы его можно было обойти, они бы это сделали. Видимо, им надо драться. Надеюсь, кто-то из них возьмет пояс UFC», – заявил чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин.

Напомним, Александр Волков и Сергей Павлович подерутся в соглавном поединке турнира UFC Saudi Arabia, который пройдет 30 июня в Эр-Рияде.

Малыхин – о ценах на Алтае: «Примерно как в Таиланде. Поел в столовой – принесли чек на 6 тысяч. Думал, нулем ошиблись»

Менеджер Павловича: «Наверное, бой с Волковым – претендентский. Сергей принимал поединок только после согласия Волкова»

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