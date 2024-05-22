«Пришел в ЦСКА, чтобы заработать кучу денег». Та самая колонка Вернблума о России: жена не хотела ехать, пил водку на переговорах

Прямая речь Понтуса.

Понтус Вернблум в 2021-м завершил карьеру, а с февраля 2024-го стал регулярным автором шведской Aftonbladet. Пишет туда колонки про игровые будни из прошлого, рассказывает интересные истории из карьеры.

Дошла очередь и до историй про ЦСКА. Получилось спорно: Понтус на старте извиняется перед теми, кого статья заденет: эти цитаты очень разошлись на русском языке. Дальше швед рассказывает, что уехал в Россию только из-за денег, как ссорился из-за этого с женой и был недоволен слабым интернетом в Подмосковье.

Мы перевели монолог Вернблума целиком. Дальше – прямая речь экс-футболиста ЦСКА.

«Как написать об этом, чтобы не попасть впросак... Ну что ж, попробуем. Давайте начнем с того, что когда я подписывал контракт с ЦСКА, ситуация в мире была совсем не такой, как сейчас. Если я задену чьи-то чувства, заранее прошу прощения.

Не бывает двух одинаковых переходов. Мой переход из АЗ в ЦСКА не был уникальным, но он был немного необычным.

Раньше только Йонас Валлерстедт попытался испытать удачу в этой большой стране на востоке (полгода играл за «Торпедо-Металлург» в 2003 году – Sports). По неподтвержденным источникам, его выгнали через несколько месяцев. Факт в том, что он вернулся домой целым и невредимым. Вместе с ним мы выиграли чемпионат Швеции в 2007 году.

Мне предстояло стать пионером, который открыл для шведских футболистов дверь в Россию. Сегодня это уже не вызывает особой гордости, но тогда я был чертовски горд. Голодранец из Кунгэльва (небольшой городок в Швеции неподалеку от Гетеборга – Sports), осмелившийся переехать в самую большую страну мира!»

Из-за переезда в Москву поругался с женой

«Все началось, когда я лежал в роскошном гостиничном номере в Дубае, как это делают все футболисты хотя бы раз в год, вместе с женой и новорожденным сыном. У нас было несколько свободных дней, и мы решили поехать в Дубай, который, по сути, является Диснейлендом для взрослых.

Если не думать о том, как возник этот парк развлечений (а мы, футболисты, обычно так и делаем), то можно даже найти его приятным. К сожалению, ты перестаешь задавать вопросы, когда у тебя на кровати из полотенец делают лебедей и рассыпают лепестки роз в идеально кондиционированном номере посреди пустыни.

Я обещал жене, что мы никогда ни при каких обстоятельствах не переедем в Россию, но обещать такое легко, когда нет необходимости принимать решение. Так и было до последнего дня отпуска. Мой агент Карл Фагер позвонил по нестабильной линии Skype и сказал, что ЦСКА, который прошел в 1/8 финала Лиги чемпионов, хочет купить меня. Помимо того, что я сыграю против команды своей мечты – мадридского «Реала» – русские готовы заплатить кучу денег за это.

Конечно, я уже хорошо зарабатывал в Нидерландах, но была разница между матчами против «Хераклеса» и «Реала» с Криштиану Роналду, Серхио Рамосом и Каримом Бензема. Ничего против Самуэля Арментероса и других ребят из Алмело – они все отличные игроки, но не те, с кем хотелось бы обменяться футболками.

Для начала пришлось убедить жену пожить в Москве несколько лет – это было для нее смерти подобно. Как бы ты это ни сказал, результат будет плохим. Хорошо, что это был последний день отпуска, потому что она восприняла это примерно так, как люди воспринимают смертный приговор. В любом случае, диван в Дубае лучше, чем другие диваны, на которых я лежал...»

В Москву поехал из-за денег, хотя мог взять чемпионство в Голландии

«Когда я наконец-то убедил жену, пришло время сообщить руководству клуба, тренеру и товарищам по АЗ, что я хочу уйти в ЦСКА, чтобы там заработать огромную кучу денег. Вместо того, чтобы просто заработать много денег и выигрывать лигу в АЗ. Без ложной скромности, мы на тот момент лидировали в Эредивизи и довели бы дело до чемпионства.

Одноклубники понялирешение – или просто хотели избавиться от меня. Как сказал мой дорогой тренер Герт-Ян Вербек:

«Иди и зарабатывай деньги, у тебя, вероятно, не будет больше шансов».

Он рассмеялся, пнул меня под зад и потом упустил чемпионство».

На переговорах кормили икрой и поили водкой

«Когда мы прибыли в Москву, нас отвезли в один из лучших районов – всего в нескольких шагах от Большого театра. Меня редко сопровождают. По крайней мере, не так часто – тогда это было для меня в новинку. Ресторан, куда мы направились, тоже назывался «Большой» – когда дело касается названий ресторанов, русские такие же изобретательные, как владельцы пиццерий.

Сопровождающая группа ЦСКА состояла из руководителя клуба, спортивного директора и водителя, который в основном ругался и курил за рулем. Его не пустили в ресторан, и он остался в микроавтобусе, как будто мы собирались ограбить банк <...>

Я никогда не получал столько комплиментов, как за этот ужин. В конце концов, мы согласовали все детали, доели последнюю икру. Не Kalles kaviar (марка шведской икры трески, продается в тюбиках – Sports), а черную, которую видел по телевизору. Честно говоря, она не такая вкусная, как Kalles, но, наверное, тут есть разные мнения.

Затем мы выпили водку. Не ту, которую я и мои друзья покупали у польских дальнобойщиков на Stigs Center (торговый центр в Гетеборге – Sports) в юности, но и эта тоже справлялась с задачей.

Переход был cогласован, будущее обеспечено, и началась новая глава для меня и моей семьи. Я чувствовал себя как Стиг Берглинг (советский шпион в шведской разведке – Sports.ru). Только мне для получения денег не пришлось делиться государственными секретами, а только сбивать людей с ног и выигрывать матчи для армейской команды.

Когда мы однажды окажемся у ворот рая, возможно, эти две вещи будут весить одинаково, это еще предстоит увидеть».

В России Понтус не купался в роскоши

«Многие спрашивают меня сегодня, каково на самом деле играть в России. Я пытаюсь объяснить: это как играть в любой другой стране. Но были маленькие вещи, которые удивляли. Это было совсем не так роскошно, как многие, возможно, думают.

То, что я играл в клубе армии, больше всего заметно по условиям и еде. Это было не совсем современно, скажем так. <...> За день до матча мы всегда оставались на нашей basa – так ее там называли.

Basa находилась в нескольких километрах от Москвы и состояла из нескольких желтых кирпичных зданий, которые, возможно, были роскошными и изысканными в начале 1900-х при большевиках, но теперь это был не уровень команды с амбициями в Лиге чемпионов.

Было очевидно, что деньги не тратили на шикарное жилье, а предпочитали тратить рубли на игроков и зарплаты. Хорошо для наших кошельков, но сказывалось на качестве жизни. Я не слишком привередлив – все, что мне нужно для выживания, это хороший интернет. Которого, конечно же, не было в окрестностях Москвы.

У нас был свой повар. Маленький русский с прической Тинтина, который выполнял каждое наше желание. Захотелось омлет – он делал омлет. Захотелось каши – он делал кашу. Захотелось пива к еде – он доставал его из личного тайника.

Он знал, что определенный процент наших бонусов шел ему и другим людям, связанным с командой. Поваров, массажистов и физиотерапевтов щедро вознаграждали, если команда показывала хорошие результаты. Все стремились к одной цели – и все получали дополнительные деньги, если мы достигали поставленных задач. Взаимовыгодный симбиоз!

Еда от русского повара была не особенно яркой, но вкусной. Но я, как уже говорил, не особенно привередлив. Еда на базе была гораздо вкуснее того, что я сам мог бы приготовить.

Кстати, все фотографии сделал Расмус Эльм. Хорошо, что он был хорош в футболе, потому что крутым фотографом он вряд ли бы стал. Ему тоже не очень нравилась еда, но это и так понятно (вероятно, намек на проблемы Эльма с желудком – Sports)».

Запомнил визит суворовцев на базу

«Одна из вещей, которая запомнилась – визит на базу армейской школы (судя по всему, речь об армейском училище). Учитывая нынешнюю мировую ситуацию, я думаю об этих сценах каждый день. Серые и лысые мальчики разных возрастов, без игривого взгляда, пели хором для нас, игроков.

Дети редко поют хорошо. Родители, которые вынуждены ходить на летние и зимние концерты в школах по всей стране, это знают. Но мы вежливо аплодировали. Потом я спросил нашего переводчика, кто эти мальчики. Оказалось, что это дети, которые страдали с рождения. Например, дети родителей-наркоманов, которых забрали и поместили в армейскую школу, чтобы дать им лучшее будущее.

Моя дикая догадка – их жизнь стала лишь немного лучше.

Я провел в ЦСКА шесть с половиной лет. Я несколько раз выиграл все, что можно там выиграть. Я слышал прекрасный гимн Лиги чемпионов и фальшивый хор армейской школы примерно одинаковое количество раз.

Я уехал из России в один майский день 2018 года и больше никогда не возвращался».

Фото: РИА Новости /Алексей Беликов, Рамиль Ситдиков, Алексей Филиппов; aftonbladet.se