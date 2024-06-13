Терзич ушел из «Боруссии» вслед за Ройсом. Хуммельс – следующий?

Глобальные перестановки.

За сутки до старта Евро-2024 в Германии немецкие медиа сфокусированы на другом: финалиста ЛЧ дортмундскую «Боруссию» покинул главный тренер Эдин Терзич.

И, похоже, не он один.

Терзич, Хуммельс и Ройс конфликтовали. Двое ушли, третий – на очереди

Немецкие журналисты писали, что Терзич подал в отставку вечером 12 июня. Днем 13-го уход тренера подтвердила «Боруссия».

Спокойно в клубе не было давно, а перед финалом ЛЧ еще и закипело. Матс Хуммельс дал интервью Bild, где критиковал оборонительный стиль команды в первой половине сезона: «Я был зол, потому что считал, что «Боруссия» не должна играть так ни с кем из соперников. Чувствовал, что дальше так не может продолжаться. Ощущал себя оскорбленным в этой футболке. Две игры против «Штутгарта», еще одна в Леверкузене – мы забаррикадировались 11 игроками в штрафной».

Хуммельс также уточнил, что успех второй части сезона связывает еще и с приходом в тренерский штаб Нури Шахина и Свена Бендера.

Bild писал, что Терзич был в ярости от этого интервью – причем до него дошли первые цитаты, которые еще не были отредактированы перед публикацией – там критика звучала еще жестче. Хотя на пресс-конференции Эдин сказал, что интервью не читал.

Игрок и тренер сильно поссорились – в клубе даже задумались о перестановках и санкциях, но перед финалом вынудили стороны помириться. На фотографиях после финала ЛЧ Терзич и Хуммельс выглядят рядом вполне спокойными.

«Боруссия» проиграла 0:2 «Реалу», а на следующий день Bild написал, что Хуммельс наверняка покинет клуб по окончании контракта, который истекает в июне. Главная причина – как раз плохие отношения с Терзичем.

Но первым ушел все-таки тренер – почти через две недели после финала. Он обратился к болельщикам, сказав, что после его десяти лет в «Боруссии» (учитывая другие должности) руководить теперь должен новый человек. Гендиректор Йоахим Ватцке сопроводил уход тренера такими словами: «Он проделал выдающуюся работу. Мы все в долгу перед ним. С Эдином навсегда останемся друзьями».

При этом, судя по всему, с Хуммельсом продлевать контракт не собираются. А конфликтовавший с Терзичем Марко Ройс уже покинул клуб. «Боруссия» заметно изменится в следующем сезоне.

Терзич в «Боруссии»: взял только один трофей, драматично проиграл чемпионство и дошел до финала ЛЧ

Самостоятельно Терзич работал только с «Боруссией». Он провел на посту главного тренера вторые полгода в сезоне-2020/21 после увольнения Люсьена Фавра. «Боруссия» тогда влетела 1:5 «Штутгарту», но шла в нескольких очках от первого места.

Сезон с Терзичем она закончила на третьем месте, отстав от «Баварии» на 14 очков, но прихватила Кубок Германии, разгромив в финале «Лейпциг» 4:1 с дублями Эрлинга Холанда и Джейдона Санчо. И добралась до 1/4 ЛЧ, где уступила «Ман Сити».

Второй приход – уже в 2022-м на два полноценных сезона. Там – трагично проигранное чемпионство в последнем туре, а затем и пятое место, но регулярные выходы из групп ЛЧ, а сейчас – даже финал турнира.

Терзич придет в новый клуб, имея только один трофей в недолгой карьере – Кубок Германии. Осенью ему исполнится 42 года.

Похоже, вместо Терзича – Шахин

В январе уже ходили слухи о возможном уходе Терзича. Тогда команда выиграла тяжелейшую группу ЛЧ с «ПСЖ», «Миланом» и «Ньюкаслом», но в Бундеслиге ушла на зимний перерыв на пятом месте – в 15 очках от лидера и уже отставая на шесть от топ-4 (еще не было понятно, станет ли пятая строчка лигочемпионской).

Тогда назывались имена Арне Слота, Хулена Лопетеги и Рогера Шмидта, но сейчас первые два уже пристроены в АПЛ, а третий едва ли покинет «Бенфику».

А первым в воображаемом списке шел Нури Шахин – сейчас именно он главный кандидат, Sky Deutschland в его назначении практически не сомневается. После проигранного финала ЛЧ в 2013-м Шахин говорил : «В тот день мне было плохо. Это одна из причин, по которой я хотел стать тренером. Может, шансов у нас и не так много, но выиграть ЛЧ с «Боруссией» – мечта».

1 июня не получилось, но скоро будет новая попытка?

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Фото: Sebastian El-Saqqa/firo Sportphoto, IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO, Jurgen Fromme/firo Sportphoto, TimGroothuis/SVEN SIMON/Global Look Press