Деньги за Сафонова = 1,5 года трат «Краснодара» на воспитанников. Цифра дня!
Принес 20 млн евро.
Это случилось! Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ», в пятницу объявили официально.
«Краснодар» получит 20 млн евро с учетом бонусов – этого хватит, чтобы содержать клубную академию 1,5 года.
Теперь – к подсчетам.
«Краснодар» тратит 1,28 млрд рублей на развитие молодежного футбола – больше всех в РПЛ. На это уходит пятая часть (21%) от всех клубных операционных расходов.
Причем траты на краснодарскую молодежь с каждым годом все выше.
1,28 млрд рублей = примерно 13,5 млн евро. Получается, трансфер Сафонова покрыл почти 1,5 года работы академии. В расходы «на развитие молодежи» еще, вероятно, входит содержание «Краснодара-2» – но это малая часть от 1,2 млрд.
В 2023-м Сергей Галицкий вложил еще 9 млрд в эндаумент-фонд академии – этого хватит еще на семь-восемь лет без сильного увеличения расходов.
Сафонов – воспитанник «Краснодара», сыграл 175 матчей за основу, 53 из них – на ноль. «Мы гордимся своим парнем и желаем ему грандиозных успехов в дальнейшей карьере! Верим в тебя, Матвей», – теплое сообщение в соцсетях «Краснодара».
«Если вы не вкладываете деньги в детский футбол, у вас не будет результата», – был уверен Сергей Галицкий еще десять лет назад.
Теперь вложения возвращаются.
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