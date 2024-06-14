Деньги за Сафонова = 1,5 года трат «Краснодара» на воспитанников. Цифра дня!

Принес 20 млн евро.

Это случилось! Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ», в пятницу объявили официально.

«Краснодар» получит 20 млн евро с учетом бонусов – этого хватит, чтобы содержать клубную академию 1,5 года.

Теперь – к подсчетам.

«Краснодар» тратит 1,28 млрд рублей на развитие молодежного футбола – больше всех в РПЛ. На это уходит пятая часть (21%) от всех клубных операционных расходов.

Причем траты на краснодарскую молодежь с каждым годом все выше.

1,28 млрд рублей = примерно 13,5 млн евро. Получается, трансфер Сафонова покрыл почти 1,5 года работы академии. В расходы «на развитие молодежи» еще, вероятно, входит содержание «Краснодара-2» – но это малая часть от 1,2 млрд.

В 2023-м Сергей Галицкий вложил еще 9 млрд в эндаумент-фонд академии – этого хватит еще на семь-восемь лет без сильного увеличения расходов.

Сафонов – воспитанник «Краснодара», сыграл 175 матчей за основу, 53 из них – на ноль. «Мы гордимся своим парнем и желаем ему грандиозных успехов в дальнейшей карьере! Верим в тебя, Матвей», – теплое сообщение в соцсетях «Краснодара».

«Если вы не вкладываете деньги в детский футбол, у вас не будет результата», – был уверен Сергей Галицкий еще десять лет назад.

Теперь вложения возвращаются.

Прибыль «Краснодара» 12 млрд – не совсем прибыль? Вот как клуб тратит и зарабатывает

Факты обо всех 622 игроках Евро-2024. ДА, ВООБЩЕ ОБО ВСЕХ!