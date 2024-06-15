«Шанхай» (еще не Слуцкого) лишали чемпионства за договорняки. Как в таком погрязли?

Скандал-2013.

Леонид Слуцкий грандиозно стартует в «Шанхай Шеньхуа», идет первым в чемпионате Китая. 16 июня сыграет с «Чэнду Жунчэн», игру посмотрим в прямом эфире на Спортсе – будет отличный разогрев перед матчами Евро, старт в 14:35 мск.

Мечты о долгожданном чемпионстве реальны: «Шанхай» трижды брал золото, но последний раз – аж в 1995-м. Тогда страной управлял еще Цзян Цзэминь.

Хотя нет, есть еще титул – в 2003-м. Но его отменили – из-за скандала с договорными матчами. Не самая приятная страница в истории «Шеньхуа».

Тот сезон «Шеньхуа»: доминировали почти без звезд

В китайском чемпионате было 15 команд, не 16. «Шанхай Шеньхуа» справился почти со всеми: 17 побед, больше всех голов – 56 за 28 игр.

Начинали с шести побед в восьми турах, а самый сильный отрезок выдали осенью – не проигрывали 11 матчей, победили в восьми.

В итоге «Шеньхуа» опередил «Шанхай Интернэшнл» на одно очко. Заодно пролез в азиатскую Лигу чемпионов, там занял третье место в группе.

Забавно, что для «Интернэшнл» тот сезон тоже стал историческим: потом они вдруг стали «Бэйцзин Жэньхэ», а в 2021-м оказались просто расформированы из-за долгов.

Самым известным игроком «Шанхая Шеньхуа» тогда был немец Йорг Альбертц – оцените уровень звездности. У него, конечно, было семь трофеев с «Глазго Рейнджерс» и три матча за сборную Германии, но все же. В Китай он уезжал как раз в 2003-м из «Гамбурга», через год вернулся – в «Гройтер Фюрт».

«Шеньхуа» подкупал и судей, и боссов судей. За что именно лишили титула?

Расследование, которое привело к лишению титула, запустили через десять лет. Это было масштабное дело о договорных матчах китайской лиги в 1990-е и 2000-е.

По итогам в феврале 2013-го «Шеньхуа» лишили трофея и оштрафовали на миллион юаней. А следующий сезон они начали с минус шестью очками.

Многие посчитали решение слишком мягким: «Это несерьезное наказание, – злился Янь Цянь, вице-президент одного из ведущих спортивных изданий Китая. – Я не думаю, что этого достаточно, чтобы предостеречь будущих правонарушителей. Футбол становится все более популярным. Тут прибыль, будет еще больше людей, пытающихся проникнуть в нее незаконными способами. И наказывать придется постоянно».

Судя по всему, дело было в двух скандально выигранных матчах. Первай – дерби с теми самыми «Шанхай Интернэшнл», 4:1 оказались нечестными. Генеральный менеджер «Шеньхуа» Ян Иминь подкупил главу судейской службы Китайской футбольной ассоциации и самого рефери Лю Цзюня – оба получили по 350 тысяч юаней.

Лю в том матче поставил странный пенальти и судил «явно предвзято», так постановило расследование. Арбитра прозвали «черным свистком», он отбыл семь лет в тюрьме и потерял все имущество.

Четверо игроков соперника получили пожизненный бан и по пять-шесть лет тюремного заключения. Генменеджеру Иминю дали четыре года тюрьмы.

Еще одна игра – победа 2:0 над «Шэньси Голи» в предпоследнем туре чемпионата. Оказалось, шесть игроков соперника получили взятки. «Весь город расстроен наказанием. Мы все принадлежим команде, мы выстоим и вынесем это», – грустил инвестор Чжао Цзюнь, видеоигровой магнат.

Всего наказание получили 58 человек: 33 из них пожизненно лишились права работать в футболе. В их числе – Лю Цзюнь, единственный китайский судья, работавший на ЧМ: в 2002-м он отработал на Хорватия – Мексика (ставил пенальти) и США – Польша.

Два чиновника, возглавлявших Китайскую федерацию футбола, были пожизненно отлучены от футбола. Оба получили по 10,5 лет тюрьмы.

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После «чемпионского» сезона-2003 «Шеньхуа» укатился на десятое место в 2004-м – третье с конца при 12 участниках. В следующих четырех чемпионатах трижды финишировал вторым. В команду тогда приехал, например, Горан Тробок из «Спартака» и доигрывающий Карстен Янкер.

В 2013-м, когда стартовали с шестиочковым штрафом, финишировали в середине таблицы и не попали в ЛЧ.

Зато сейчас у «Шеньхуа» все чисто: лидируют вместе с «Шанхай Портом» Оскара, набрали 36 очков из 42 возможных, пропустили почти за полсезона всего пять мячей.

Ближайший матч – 16 июня в 14:35, который смотрим в прямом эфире на Спортсе – против «Чэнду» с третьего-четвертого места. Подключайтесь к нашей трансляции!

Комментировать будут Тимофей Синявский со специалистом по Китаю и китайскому футболу Иваном Зуенко .

Отличный разогрев перед Евро!

Фото: Gettyimages /VCG / Contributor; East News /LIU JIN / AFP; weibo.com/shenhuafc ; cfp.cn