«Я не буду смотреть матчи». Роналдиньо вдруг против сборной Бразилии – почему?

«Одна из худших команд за последние годы».

Неприятная история из Бразилии: нынешнюю сборную открыто раскритиковал Роналдиньо, не хочет поддерживать ее на предстоящем Кубке Америки.

Сильный удар перед стартом турнира, розыгрыш Копы стартует уже 21 июня.

«Одна из худших команд». Жесткие слова Роналдиньо

Сначала Ронни сдержанно высказался в интервью ютуб-каналу Cartoloucos:

«Не собираюсь смотреть ни одного матча. Сборной не хватает энергии, радости. Играют плохо . Решил не смотреть. Отказываюсь смотреть матчи Бразилии. Дела идут не очень хорошо, сборной не хватает бодрости, самоотдачи – всего не хватает»

Следом, уже явно после первой волны медийного эффекта, бразилец развил мысль.

Написал в инстаграме.

«Все, с меня довольно, ребята. Это печальный момент для тех, кто любит бразильский футбол.

Становится все труднее находить силы смотреть матчи. Одна из худших команд за последние годы. В ней нет авторитетных лидеров – в большинстве своем игроки среднего уровня. Я следил за футболом с детства. Задолго до того, как задумался о том, чтобы стать игроком. Никогда не видел такой плохой ситуации. Отсутствие страсти к футболке, отсутствие твердости духа и главное – отсутствие хорошего футбола.

Повторю, наша игра – одна из худших, что я когда-либо видел . Жаль. Поэтому я заявляю о самоотводе. Я не буду смотреть матчи Кубка Америки и праздновать победы».

«Это может быть рекламой». Например, Рафинья в шоке

Первым на реплику Роналдиньо отреагировал Рафинья из «Барселоны»:

«Это удивило не только меня, но и всех нас. Он никогда не делал таких заявлений. Напротив, всегда поддерживал национальную сборную. Это многих удивило. Я считаю его своим кумиром, примером для подражания. Как и все в команде. Мы были шокированы.

Разумеется, мы не согласны. Я не согласен. Я тут третий год и вижу самоотдачу, страсть, вижу, что эту футболку носят с гордостью. Я не согласен с тем, что было сказано. Это может быть рекламой, может и не быть . Мы в любом случае удивлены. А еще мы слышали от Винисиуса, что три дня назад он просил билеты на наш матч. Это расходится с тем, что он сказал».

Роналдиньо, кстати, хвалил Винисиуса: «Он заслуживает получить «Золотой мяч », – одна из реплик в последнем интервью.

Что-то не сходится.

А кто едет на Кубок Америки?

Да, не самый яркий состав. Вот заявка.

Вратари : Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Ман Сити»), Бенто Крепски («Атлетико Паранаэнсе»);

Защитники : Маркиньос, Лукас Бералдо (оба – «ПСЖ»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Эдер Милитао («Реал»); Данило («Ювентус»), Венделл Боржес («Порту»), Гильерме Арана («Атлетико Минейро») и Ян Коуто («Жирона»);

Полузащитники : Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Андреас Перейра («Фулхэм»), Жоао Гомес («Вулверхэмптон»);

Нападающие : Эндрик («Палмейрас»), Эванилсон («Порту»), Родриго, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Рафинья («Барселона»), Савио Морейра («Жирона»).

По мнению букмекеров, главный фаворит Копы – сборная Аргентины. И только затем Бразилия.

«Конечно, мы отстали от Аргентины, – согласен Родриго. – Они чемпионы мира, а еще действующие обладатели Кубка Америки. У нас есть возможности изменить ситуацию и снова сделать Бразилию лучшей в Америке. Может, и лучшей в мире».

За попытками не будет следить Роналдиньо.

Рейтинг силы всех сборных Копы-2024. И Евро тоже

Фото: IMAGO/Cesar Cebolla / PRESSINPHO/Global Look Press ; East News /Gregg Newton / AFP; Gettyimages.ru /Buda Mendes, Eva Marie Uzcategui