Любительский спорт в Москве – это кайф. В Нескучном саду играют в пинг-понг, под метромостом – в стритбол

Любительский спорт – занятие, требующее определенных инвестиций: надо найти время, средства и место. Чтобы сделать этот процесс чуточку проще, мы составили список самых знаковых мест в Москве, где можно заняться спортом.

Мы не претендовали на создание максимально полного спортивного гида по городу (вы наверняка лучше знаете, где у вас ближайшая футбольная площадка или каток), но постарались собрать культовые и максимально доступные места. Зайдет всем – от любителей футбола и баскетбола до теннисистов и боксеров.

Парк Горького: бег, баскетбол, теннис, пляжные виды спорта

Парк Горького – одно из самых популярных мест в городе. Здесь сочетаются культурный и спортивный отдых: рядом с ресторанчиками – беговые дорожки и тренажеры для занятия спортом.

Сложно перечислить все виды спорта, которыми можно здесь заняться. Велодорожки позволяют прокатиться на велосипедах и роликах, для любителей настольного тенниса есть столы, а для фанатов большого – корты. Есть также спортивный центр для летних видов спорта: пляжный футбол, волейбол, бадминтон, гандбол, баскетбольная площадка. В Парк Горького регулярно приходят бегуны и проводят тренировки прямо на набережной – здесь удобно заложить длинный маршрут без машин и светофоров прямо по набережной реки. А зимой в парке на огромной территории заливается каток и собирает рекордные толпы.

Кроме того, здесь регулярно проходят некрупные турниры – например, Московская федерация волейбола в 2023 году провела Кубок Парка Горького по пляжному волейболу. Другие организации периодически устраивают турниры по баскетболу, в том числе в формате 3х3. На большинство турниров можно заявить свою команду, вовремя подав заявку.

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Занятия спортом подразумевают расходы – на экипировку, занятия с тренером и прочие сопутствующие траты. Обновленная программа лояльности от ВТБ поможет вам получить за них кешбэк и другие бонусы. Теперь клиентам Банка доступен кешбэк в рублях до 25% в категориях на выбор. Их можно выбирать каждый месяц из обновленного списка, и они точно вас порадуют: кафе, аптеки, супермаркеты, АЗС, спорттовары, развлечения и другие.

Стритбол под Метромостом

Здорово, когда объекты инфраструктуры превращаются в значимые общественные пространства. Одним из таких стала площадка «ПодМостом» возле Лужников, которую сделали под Лужнецким метромостом через Москву-реку.

Площадка открылась в 2007 году, и за это время на ней провели более 700 мероприятий различного формата и статуса. Это место в первую очередь считается легендой стрибола, но здесь можно поиграть и в футбол – тут четыре круглогодичных мини-футбольных поля с искусственным газоном, а также три коробки. А для баскетбола доступны девять площадок для игры 3х3 и три для 5х5. Рядом трибуны на 500 мест, на которых есть даже VIP-ложи.

Бассейн «Чайка»: водные виды спорта

Бассейн был построен в 1957 году по проекту архитектора Бориса Топаза, а культовым стал благодаря своей доступности и возможности поплавать в открытой воде даже зимой. Но рядом с любительской есть и профессиональная история: после реконструкции бассейн использовался как один из объектов на Олимпиаде-1980. Здесь к домашним соревнованиям готовились некоторые олимпийские чемпионы.

Но большую часть времени «Чайка» принимает любителей: им доступны водное поло, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание и даже дайвинг. На территории бассейна работают тренажерный зал, фитнес-центр, бани, соляная комната и массажный кабинет.

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Скейтплощадка в Парке Горького

Мы уже упоминали Парк Горького, но отдельно хочется остановиться на скейтпарке. Авторы проекта специально ездили в Берлин перед строительством и построили уникальную прощадку: здесь нет привычных перил или граней – только то, что нужно для катания без прыжков и потери скорости. Еще один приятный бонус – в парке можно кататься круглосуточно.

Скейтпарк в центре Москвы в том числе принимает соревнования мирового масштаба. Осенью 2023 года здесь проводили «Гранд Скейт Тур 2023», куда съехались 5000 участников из более чем 40 стран. Фестиваль не ограничился проведением соревнований – здесь же прошли форум, выставки, посвященные скейт-культуре, а также премьеры документальных фильмов об экшн-спорте.

Настольный теннис в Нескучном саду

Еще одно место силы – площадка для настольного тенниса в Нескучном саду. Со своими ракетками и мячом можно прийти бесплатно, а можно взять напрокат здешние – по доступным ценам и с льготами. Площадка вмещает 40 столов, поэтому места хватит всем; найти соперника для игры тоже не проблема.

В парке регулярно проходят турниры для всех возрастов, в том числе для старшего поколения: в июле прошлого года здесь соревновались теннисисты в возрасте от 55 до 90 лет. В конце августа-начале сентября на площадке в Нескучном проводят два традиционных турнира: Открытое первенство Москвы и Мемориальный турнир имени Е. Астафурова.

Таганский парк

Этот объект – один из самых необычных не только в Москве, но и в России. К футбольной площадке здесь примыкает кирпичная стена Покровского монастыря, построенная в XIX веке, на которой изображены барельефы с различными видами спорта. И совсем рядом с этой красотой – трибуны для болельщиков. Здесь вы можете погонять в футбол или заняться легкой атлетикой.

Необычный стадион часто используется для проведения футбольных соревнований. В прошлом году возле красной стены прошел турнир, посвященный Дню памяти и скорби. Зимой на хоккейной коробке проводятся хоккейные турниры.

К футболу на газоне важно хорошо подготовиться – для этого нужно купить правильные бутсы. А подготовиться еще лучше можно с повышенным кешбэком до 25% рублями по карте ВТБ .

Академия бокса, Лужники: бокс, смешанные единоборства

Уже 13 лет Академия бокса в Лужниках выпускает мастеров бокса и держит в тонусе любителей. Здесь проходят открытые ринги, соревнования и мастер-классы с мировыми звездами. Тренировки – максимально доступные: есть и разовые занятия, и занятия по клубной карте вместе с тренером, и базовые классы бокса для детей.

Также условия Академии позволяют проводить тренировки по смешанным единоборствам, а три ринга, шесть залов и просторная тренажерка исключают очереди к снарядам.

Фото: unsplash.com /Miguel A Amutio, Serena Repice Lentini, Isaiah B, Janosch Diggelmann, Michael Starkie, Sabri Tuzcu

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